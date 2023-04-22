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Ліверпуль - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 квітня 2023, 17:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
17'
Ноттінгем Форест
Ноттингем
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Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
31%
Нічия
35%
Ноттінгем Форест
35%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings, Liverpool FC have won 5 times, there have been 3 draws while Nottingham Forest have won 2 times. The goal difference is 19-11 in favour of Liverpool FC.
  • In Premier League, Nottingham Forest have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that Liverpool FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Nottingham Forest scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC haven't won in their last 5 games.
  • Nottingham Forest haven't won in their last 10 games.
  • Nottingham Forest have lost 6 away matches in a row.
  • Nottingham Forest haven't won any of their last 8 away matches.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Nottingham Forest in their last 4 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest haven't scored in 10 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 9-4-1.
  • Nottingham Forest's away record this season: 1-3-11.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 13 goals. Brennan Johnson has scored 8 times for Nottingham Forest.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 8. Morgan Gibbs-White is Nottingham Forest's biggest assister (5).
  • Nottingham Forest have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 29% of their matches, Nottingham Forest in 30% of their matches.
  • Liverpool FC wins 29% of halftimes, Nottingham Forest wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Nottingham Forest.
  • On their last meeting Nottingham Forest won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Nottingham Forest.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Nottingham Forest won 1, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.8 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 1 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Nottingham Forest is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Nottingham Forest is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Liverpool FC scores 2.13 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 0.77 goals when playing away (on average).
  • Nottingham Forest have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Nottingham Forest have lost 3 matches in a row.
  • Nottingham Forest has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 14:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2021/2022
20.03.2022 - 20:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.04.2023 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 6 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ліверпуль П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.03.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Астон Вілла 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 21:45 Лідс Юнайтед 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.03.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
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Новини команд
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
31%
Нічия
35%
Ноттінгем Форест
35%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
13
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
17
Jones, Curtis
3
Фабiньо
14
Джордан Хендерсон
21
Jota, Diogo
18
Gakpo, Cody
11
Мохамед Салах
12
Кейлор Навас
38
Феліпе
19
Niakhate, Moussa
26
McKenna, Scott
7
Williams, Neco
8
Mangala, Orel
28
Oliveira, Danilo
32
Lodi, Renan
23
Freuler, Remo
10
Gibbs-White, Morgan
9
Awoniyi, Taiwo
Стартовий склад
  • 21
    Jota, Diogo
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 3
    Фабiньо
    Захисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 13
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 9
    Awoniyi, Taiwo
    Форвард
  • 23
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
  • 8
    Mangala, Orel
  • 28
    Oliveira, Danilo
  • 32
    Lodi, Renan
  • 38
    Феліпе
    Захисник
  • 19
    Niakhate, Moussa
    Захисник
  • 26
    McKenna, Scott
    Захисник
  • 12
    Кейлор Навас
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Cooper, Steven
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Ноттінгем Форест
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
10'
Робертсон якісно подав від кута поля. На жаль для господарів, нікому з них не вдалося дотягнутися до м'яча першими.
8'
Трент непоганий розрізний пас в штрафний виконував. Однак там знову захисники вибивають - тепер вже на кутовий.
4'
Жота був готовий піти у прорив флангом, але гравець суперника наздогнав португальця та вибив м'яч подалі.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочато.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Ліверпуль: Аліссон, Робертсон, Конате, Ван Дейк, Трент, Фабіньо, Джонс, Хендерсон, Жота, Гакпо, Салах. Ноттінгем Форест: Навас, Маккенна, Ніакате, Філіпе, Мангала, Лоді, Данілу, Вільямс, Гіббс-Вайт, Фройлер, Авонії.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу АПЛ Ліверпуль - Ноттінгем Форест.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Ноттінгем Форест 22.04.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 22.04.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Ноттінгем Форест, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 22.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Cooper, Steven розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Ноттінгем Форест можна подивитися 22.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 17.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Прошедший матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 16.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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