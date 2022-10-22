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Крістал Пелес - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 квітня 2023, 17:00 - Селхерст Парк
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
0 - 0
Оновити
17'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
33%
Нічия
37%
Евертон
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Everton FC when Crystal Palace is playing at home is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 3 times, there have been 6 draws while Everton FC have won 5 times.
  • During the last 27 meetings, Crystal Palace have won 6 times, there have been 9 draws while Everton FC have won 12 times.
  • Last season's matches: 3-1 (Crystal Palace at home) and 3-2 (Everton FC at home).
  • Did you know that Crystal Palace scores 21% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Everton FC scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Everton FC haven't won any of their last 13 away matches.
  • Crystal Palace haven't scored in 6 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 8 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's away record this season: 1-6-8.
  • Michael Olise has assisted the most goals for Crystal Palace with 8. Alex Iwobi is Everton FC's biggest assister (6).
  • Cheick Oumar Doucoure has more yellow cards (9) than any other player at Crystal Palace. Amadou Onana has collected 7 for Everton FC.
  • Crystal Palace wins 1st half in 18% of their matches, Everton FC in 25% of their matches.
  • Crystal Palace wins 18% of halftimes, Everton FC wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 3 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 41% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 2, Everton FC won 2, 1 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Crystal Palace scores 2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.6 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Everton FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Everton FC is 1.2.
  • Crystal Palace scores 1.04 goals when playing at home and Everton FC scores 0.96 goals when playing away (on average).
  • Crystal Palace have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Crystal Palace have a winning streak of 3 matches.
  • In Premier League, Crystal Palace has better performance than Everton FC.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC haven't won in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
4
Перемог
19
Ігор
8
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 21:45 Евертон 3 - 2 Завершено Крістал Пелес
Кубок Англії 2021/2022
20.03.2022 - 14:30 Крістал Пелес 4 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.12.2021 - 18:30 Крістал Пелес 3 - 1 Завершено Евертон
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Саутгемптон 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.04.2023 - 16:00 Лідс Юнайтед 1 - 5 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.03.2023 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Крістал Пелес П
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Евертон 1 - 3 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.04.2023 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
33%
Нічия
37%
Евертон
30%
Склади команд
21
Сем Джонстон
3
Mitchell, Tyrick
14
Guehi, Marc
16
Andersen, Joachim
2
Ward, Joel
15
Schlupp, Jeffrey
28
Doucoure, Cheick Oumar
20
Eze, Eberechi
9
Джордан Айю
22
Edouard, Odsonne
7
Olise, Michael
1
Джордан Пікфорд
4
Holgate, Mason
5
Майкл Кін
2
Tarkowski, James
19
Віталій Миколенко
18
Iwobi, Alex
37
Garner, James
27
Gueye, Idrissa
7
McNeil, Dwight
9
Calvert-Lewin, Dominic
11
Gray, Demarai
Стартовий склад
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 22
    Edouard, Odsonne
    Форвард
  • 7
    Olise, Michael
    Півзахисник
  • 15
    Schlupp, Jeffrey
    Захисник
  • 28
    Doucoure, Cheick Oumar
    Півзахисник
  • 20
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 14
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 2
    Ward, Joel
    Захисник
  • 21
    Сем Джонстон
    Воротар
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 37
    Garner, James
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 4
    Holgate, Mason
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ходжсон, Рой
  • Шон Дайч
Статистика матчу
Удари в отвір
1
1
Штрафні
1
Сейви
Фоли
1
Трансляція
12'
Трохи більше з м'ячем господарі грають, але інтенсивність поки що не найвища
9'
А ось штрафний для КП на фланзі. Олісе навісив, Айю виграв повітря, пробив головою, але вище. Не те що момент, але підхід непоганий
8'
А ось цікаво. Пройшов навіс на Калверт-Льюїна, який спиною до воріт, але таки пробив головою. Щоправда, у руки Джонстону
6'
Миколенко прострілив із флангу, але політ м'яча заблокували захисники
5'
Поки що спокійний відрізок у нас
4'
Евертон організував атаку - Макнілл приклався метрів із 25-ти, але прямо по центру
2'
Відразу ж Пелас пішов уперед і спантеличив захист гостей кількома кросами. Без наслідків, але з драйвом
1'
Свисток
Матч розпочався!
Команди вже на полі
Інфо
Віталій Миколенко вийде у старті Евертона!
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд, Холгейт, Кін, Тарковський, Миколенко, Гарнер, Гейє, Макніл, Айуобі, Калверт-Льюїн, Грей
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелас: Джонстон, Уорд, Андерсен, Гехі, Мітчелл, Езе, Дукур, Шлупп, Олісі, Едуард, Айю
У Пелас справи йдуть трохи краще - 12 місце та 36 балів
Евертон бореться за виживання. Іриски перед звітним туром посідають 17-е місце з 27 очками в активі
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, судитиме поєдинок Джон Брукс!
Доброго вечора всім любителям англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 32-го туру АПЛ, в якому Крістал Пелас прийме Евертон!
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Анонс матчу Крістал Пелес - Евертон 22.04.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 22.04.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Крістал Пелес (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 22.10.2022 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ходжсон, Рой и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Крістал Пелес - Евертон можна подивитися 22.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Крістал Пелес - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон

Предыдущий матч команди Крістал Пелес був зіграний проти "Саутгемптон" - 15.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти Фулгем - 15.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Слідкуйте за результатами матчу Крістал Пелес - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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