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Брайтон енд Хоув Альбіон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 23 квітня 2023, 18:30 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
0 - 0
Оновити
8'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
38%
Нічия
29%
Манчестер Юнайтед
33%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 3 times, there have been 0 draws while Manchester United have won 3 times. The goal difference is 11-10 in favour of Manchester United.
  • During the last 13 meetings, Brighton & Hove Albion have won 4 times, there have been 0 draws while Manchester United have won 9 times. The goal difference is 24-15 in favour of Manchester United.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 42% of their matches, Manchester United in 42% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 42% of halftimes, Manchester United wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 1 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 2, Manchester United won 3, 0 draws.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.4 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.6 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Manchester United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Manchester United is 1.
  • Brighton & Hove Albion scores 2.09 goals when playing at home and Manchester United scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • Manchester United haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
4
Перемог
11
Ігор
7
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.02.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2019/2020
26.09.2020 - 14:45 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.04.2023 - 22:00 Севілья 3 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
38%
Нічия
29%
Манчестер Юнайтед
33%
Склади команд
13
Sanchez, Robert
30
Estupinan, Pervis
5
Dunk, Lewis
4
Webster, Adam
13
Паскаль Гросс
20
Mac Allister, Alexis
25
Caicedo, Moises
22
Mitoma, Kaoru
20
Enciso, Julio
7
March, Solly
18
Welbeck, Danny
1
De Gea, David
29
Wan-Bissaka, Aaron
23
Shaw, Luke
3
Віктор Нільссон-Лінделеф
20
Dalot, Diogo
18
Карлос Каземiро
14
Крістіан Еріксен
10
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
21
Santos, Antony
9
Антоні Марсьяль
Стартовий склад
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 20
    Enciso, Julio
  • 7
    March, Solly
    Півзахисник
  • 20
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 4
    Webster, Adam
    Захисник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 13
    Sanchez, Robert
    Воротар
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Де Дзерби
  • Эрик тен Хаг
LIVE
Трансляція матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
6'
Тепер Мітома загострював з лівоого флангу, однак Антоні зупинив його не за правилами. Буде стандарт для номінальних господарів.
3'
Рашфорд вривався лівим флангом, зближався зі штрафним майданчиком, але віддав неточну передачу на партнера.
Свисток
Матч розпочався!
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Лінделоф, Шоу, Далот - Каземііро, Еріксен - Антоні, Фернандеш, Рашфорд - Марсьяль.
Брайтон: Санчес - Гросс, Данк, Вебстер, Еступіньян - Кайседо, Марч, Макаллістер - Мітома, Велбек, Енкісо.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
Уже відомий перший фіналіст Кубка Англії. Вчора, 22 січня, Манчестер Сіті розгромив Шеффілд Юнайтед з рахунком 3:0.
Інфо
Головний арбітр: Крейг Поусон.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу півфіналу Кубка Англії, у якому Брайтон зіграє проти Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Юнайтед" 23.04.2023, Кубок Англії

Противостояние між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 23.04.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 07.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 23.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Челсі" - 15.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Севілья" - 20.04.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Севілья".

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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