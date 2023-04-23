Брайтон енд Хоув Альбіон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Юнайтед" 23.04.2023, Кубок Англії

Противостояние між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 23.04.2023

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 07.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Предыдущий поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Челсі" - 15.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Севілья" - 20.04.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Севілья".

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