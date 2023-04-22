Манчестер Сіті - Шеффілд Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Шеффілд Юнайтед 22.04.2023, Кубок Англії

Поединок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 22.04.2023

Час початку матчу: 18:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Шеффілд Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Шеффілд Юнайтед у попередньому футбольному матчі 30.01.2021 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Хекингботтом, Пол розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Баварія" - 19.04.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)

Рік заснування Шеффилд Юнайтед (Шеффилд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Крис Уайлдер



Предыдущий поединок команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти Брістоль Сіті - 18.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіоншип 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шеффілд Юнайтед.

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