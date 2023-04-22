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Манчестер Сіті - Шеффілд Юнайтед онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 22 квітня 2023, 18:45 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
3 - 0
Матч завершено
Шеффілд Юнайтед
Шеффилд
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Хід матчу
43' Mahrez, Riyad
58' Jebbison, Daniel Вийшов: Олівер Макберні 61' Mahrez, Riyad 66' Mahrez, Riyad 66' Fleck, John Вийшов: Біллі Шарп 67' Grealish, Jack Вийшов: Palmer, Cole 68' Haaland, Erling Вийшов: Foden, Phil 74' Олівер Норвуд 75' Ілкай Гюндоган Вийшов: Phillips, Kalvin 76' Berge, Sander Вийшов: Кріс Башам 76' Ahmedhodzic, Anel Вийшов: Coulibaly, Ismaila 76' Baldock, George Вийшов: Bogle, Jayden 82' Silva, Bernardo Вийшов: Lewis, Rico
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
38%
Нічия
27%
Шеффілд Юнайтед
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Sheffield United when Manchester City is playing at home is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 3 times, there have been 5 draws while Sheffield United have won 0 times. The goal difference is 9-0 in favour of Manchester City.
  • During the last 17 meetings, Manchester City have won 8 times, there have been 6 draws while Sheffield United have won 3 times. The goal difference is 18-7 in favour of Manchester City.
  • Manchester City have a winning streak of 10 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 15 games.
  • Manchester City have won 11 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • Sheffield United haven't won any of their last 4 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Sheffield United in their last 8 encounters.
  • Manchester City have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 53% of their matches, Sheffield United in 36% of their matches.
  • Manchester City wins 53% of halftimes, Sheffield United wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Sheffield United leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 85% of their matches.
  • When Sheffield United is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In FA Cup, Sheffield United has better performance than Manchester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Sheffield United's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Sheffield United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, Sheffield United won 1, 0 draws.
  • Manchester City scores 1.2 goals in a match against Sheffield United and Sheffield United scores 0.4 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Sheffield United is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Sheffield United is 0.8.
  • Manchester City scores 3.45 goals when playing at home and Sheffield United scores 1.42 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
5
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
Шеффілд Юнайтед
Кубок Англії 2022/2023
22.04.2023 - 18:45 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
30.01.2021 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2019/2020
31.10.2020 - 14:15 Шеффілд Юнайтед 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2019/2020
21.01.2020 - 21:15 Шеффілд Юнайтед 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
22.04.2023 - 18:45 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
19.04.2023 - 22:00 Баварія 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Баварія В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 19:30 Саутгемптон 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Шеффілд Юнайтед
Новини команд
Головні події
Silva, Bernardo
Вийшов: Lewis, Rico
82'
76'
Berge, Sander
Вийшов: Кріс Башам
76'
Ahmedhodzic, Anel
Вийшов: Coulibaly, Ismaila
76'
Baldock, George
Вийшов: Bogle, Jayden
Ілкай Гюндоган
Вийшов: Phillips, Kalvin
75'
74'
Олівер Норвуд
Haaland, Erling
Вийшов: Foden, Phil
68'
Grealish, Jack
Вийшов: Palmer, Cole
67'
ГООЛ! Mahrez, Riyad
66'
66'
Fleck, John
Вийшов: Біллі Шарп
ГООЛ! Mahrez, Riyad
61'
58'
Jebbison, Daniel
Вийшов: Олівер Макберні
ГООЛ! Mahrez, Riyad
43'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
38%
Нічия
27%
Шеффілд Юнайтед
35%
Склади команд
18
Ortega, Stefan
14
Laporte, Aymeric
25
Мануель Аканджі
2
Кайл Уокер
19
Alvarez, Julian
21
Gomez, Sergio
20
Silva, Bernardo
8
Ілкай Гюндоган
10
Grealish, Jack
9
Haaland, Erling
26
Mahrez, Riyad
18
Foderingham, Wes
15
Ahmedhodzic, Anel
12
Egan, John
19
Robinson, Jack
2
Baldock, George
8
Berge, Sander
16
Олівер Норвуд
4
Fleck, John
13
Lowe, Max
36
Jebbison, Daniel
29
Ndiaye, Iliman
Стартовий склад
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
    67
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    68
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
    66 61 43
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 21
    Gomez, Sergio
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
    82
  • 8
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
    75
  • 14
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 36
    Jebbison, Daniel
    Форвард
    58
  • 29
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 2
    Baldock, George
    Захисник
    76
  • 8
    Berge, Sander
    Півзахисник
    76
  • 16
    Олівер Норвуд
    Півзахисник
    74
  • 4
    Fleck, John
    Півзахисник
    66
  • 13
    Lowe, Max
    Захисник
  • 15
    Ahmedhodzic, Anel
    76
  • 12
    Egan, John
    Захисник
  • 19
    Robinson, Jack
    Захисник
  • 18
    Foderingham, Wes
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Хекингботтом, Пол
Статистика матчу
78%
Володіння м'ячем
22%
5
Удари в отвір
2
5
Удари повз
1
3
Блоковано ударів
13
Штрафні
7
10
Кутові
1
2
Сейви
2
5
Фоли
13
2
Офсайди
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Шеффілд Юнайтед
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
У другій половині гри нічого не завадило Сіті відправити у ворота суперників ще пару м'ячів зусиллями того-таки Мареза, а потім просто втримувати переможний рахунок. Жодного спротиву на шляху до дербі Манчестера в фіналі?
Свисток
Усе! Матч завершено! 3:0! Манчестер Сіті йде далі.
90+2'
Палмер із лівого флангу штрафного прострілював на дальню стійку, проте м'яч ніхто у ворота так і не переправив.
90+1'
Небезпечний момент
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 3 хв.
90+1'
Інфо
Марез — гравець матчу.
90'
Небезпечний момент
На Альвареса перед центральним входом до штрафного виштовхнув м'яч Фоден, але партнер пробив повз праву стійку низом.
89'
Цікаво, чи додасть рефері компенсований час?
87'
Спокійно завершує матч Сіті на власній половині.
85'
Бешам завалився на газон на правому фланзі штрафного, хоча Лапорт уже встиг прибрати ногу.
83'
Палмер увірвався під передачу до лівого флангу штрафного аж до лицьової, але прострілив у ногу Егана.
81'
Заміна
Льюїса випустили замість Бернарду.
80'
Гомес прочитав спробу Ндіає з центрального кола розвернути контратаку на правий фланг.
78'
Інфо
І також перший хет-трик із 1958 року взагалі серед усіх гравців у турнірі в Мареза.
77'
Інфо
У Мареза перший хет-трик в історії півфіналів Кубку Англії на Вемблі.
76'
Заміна
Богл дограватиме замість Болдока.
76'
Заміна
Ахмедгоджича замінив Кулібалі.
75'
Заміна
Бешам вийшов замість Берге.
75'
Заміна
Філліпс вийшов замість Гюндогана.
73'
Жовта картка
Норвуд на правому фланзі захисту штовхнув у спину Палмера, що втівкав від нього.
71'
Рукою підіграв собі Шарп під час отримання м'яча на правому фланзі атаки.
69'
Тримається м'яч у центрі поля в Сіті й надалі. А чи будуть сьогодні атаки від гостей?
67'
Заміна
Палмер замінив Голанда.
67'
Заміна
Гріліша замінили на Фодена.
67'
Заміна
Шарпа випустили догравати замість Флека.
66'
Гоооол!!!
ГОЛ! Марез оформив хет-трик пострілом у дотик в дальній кут, після передачі Гріліша з лівого флангу штрафного!
64'
Гомес через центральну зону почав просуватись у напрямку штрафного, але його зупинили фолом.
63'
Сіті не віддає м'яч суперникам на грає на класі.
61'
Гоооол!!!
ГОЛ! Марез обікрав Лоу в центрі чужої половини, після чого самостійно поліз до штрафного на суперників, відіграв їх, і пробив у правий нижній кут!
59'
Простріл від Болдока з правого флангу на ближній стійці забрав Ортега.
58'
Заміна
Макбьорні гратиме замість Джеббінсона.
57'
Небезпечний момент
Гомес вирізав із лівого флангу подачу на дальню стійку для Голанда, але той трохи не встиг.
56'
Макбьорні готують до виходу на поле.
55'
Тільки-но Шеффілд зайшов до чужої половини, так одразу м'яч було втрачено.
53'
Робінсон головою недбало скинув м'яч на воротаря до лівого флангу власного штрафного, привізши кутовий удар.
51'
Кутовий
​​Фодерінгем забрав до рук подачу від Мареза з кутового на правому фланзі на дальню стійку.
49'
Дальній постріл від Мареза з правого флангу рикошетом від Болдока полетів на кутовий.
47'
Вокер із правого флангу виконав подачу до рук Фодерінгема.
46'
Сіті розпочав другу половину гри з обережного контролю на власній половині.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Очевидна перевага однієї з команд знайшла своє відображення за рахунком завдяки пенальті. Нічого дивного, адже атакував Шеффілд тільки на початку гри. У той самий час команда Гвардіоли має тотальну перевагу й не надто квапиться цим користатись.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 2 хв.
44'
У боротьбі в центрі чужого штрафного під час подачі з правого флангу від Вокера сфолив Голанд.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Марез пробив із пенальті впритул до правої стійки.
41'
Небезпечний момент
Пенальті! Епізод продовжився спробою Сілви зачепитись, але його ноги підбив Джеббінсон.
40'
На Сілву відскочив м'яч до лівого кута воротарського, після подачі з глибокого штрафного, але він не влучив по ньому під час спроби добити.
38'
Берге блокував подачу Гомеса з лівого флангу, після чого відскок пішов на воротаря.
37'
Тримається м'яч у Сіті на чужій половині без особливих сподівань для суперників.
35'
Гюндоган запустив діагональ до лівого флангу атаки, але до м'яча не встиг Гомес.
33'
Кутовий
Кутовий із правого флангу Бернарду подав знову на ближню, але звідти неначе й не відходив гравець суперників.
31'
Бернарду кудись на трибуни за воротами запустив постріл із правого флангу з-за меж штрафного.
29'
Болдок грубо зіграв на правому фланзі атаки проти Гомеса.
28'
Кутовий
Спокійно відбились гості від чергової подачі зі стандарту.
28'
Вокер із правого флангу відкинув м'яч на Бернарду, який подавав, але влучив у голову супернику. Кутовий.
26'
Марез із штрафного з правого флангу закрутив на ближню стійку, де Норвуд перевів на кутовий.
24'
Фол від Ндіає проти Гріліша майже в центрі поля.
23'
Небезпечний момент
Альварес із лівого флангу закрутив удар у дальній кут, але Фодерінгем потягнув на кутовий.
22'
Марез від входу до правого флангу штрафного недостатньо якісно закрутив у дальній кут.
21'
Вокер тонко зіграв із глибини правого флангу на Альвареса, але той відпустив від себе м'яч.
20'
Гра в дотик узагалі не виходить у Шеффілда в центрі поля.
18'
Ндіає зіграв назад на Норвуда від центральної лінії, а того одразу збив Гюндоган.
16'
Дальній постріл від Болдока з лівого флангу був спрямований над воротами.
15'
У руку Альвареса влучив м'яч під час вибивання від власного штрафного від захисника Шеффілда, після чого Голанд здалеку влучив у ворота.
14'
Під тиском на власній половині Шеффілд дуже важко себе почуває.
12'
Робінсон із ногами Аканджі відправив м'яч до ауту на правому фланзі захисту.
10'
Продовжує тримати м'яч під власним контролем Сіті.
8'
Простріл від Гомеса з лівого флангу блокували захисники.
6'
Передачу голкіпера зі штрафного з власної половини Джеббінсон скинув до штрафного, але Ндіає не вдався удар зльоту.
4'
Фол в атаці від Голанда на чужій половині.
2'
Простріл із правого флангу Вокер заробив лише аут.
1'
Сіті втримує м'яч у центрі поля на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Девіс, Бешам, Кларк, Богл, Кулібалі, Ербластер, Брукс, Шарп, Макбьорні.
Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Бальдок, Ахмедгоджич, Еган, Робінсон, Лоу — Берге, Норвуд, Флек — Ндіає, Джеббінсон.
Запасні: Едерсон, Діаш, Філліпс, Стоунз, Родрі, де Брюйне, Фоден, Палмер, Льюїс.
Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Аканджі, Лапорт, Гомес — Б. Сілва, Гюндоган — Марез, Альварес, Гріліш — Голанд.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку півфінального поєдинку Кубку Англії. На полі стадіону Вемблі (Лондон, Англія) зіграють Манчестер Сіті та Шеффілд Юнайтед.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Шеффілд Юнайтед 22.04.2023, Кубок Англії

Поединок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 22.04.2023
Час початку матчу: 18:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Шеффілд Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Шеффілд Юнайтед у попередньому футбольному матчі 30.01.2021 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Хекингботтом, Пол розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Шеффілд Юнайтед можна подивитися 22.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Шеффілд Юнайтед, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Баварія" - 19.04.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)
Рік заснування Шеффилд Юнайтед (Шеффилд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Крис Уайлдер

Предыдущий поединок команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти Брістоль Сіті - 18.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіоншип 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шеффілд Юнайтед.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Шеффілд Юнайтед онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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