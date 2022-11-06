Ліон - Марсель онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Забиває Марсель нарешті! Класний удар виконав Санчес, скориставшись позиційним провалом Ловрена і пасом з глибини поля, але Лопеш потягнув. Однак на добивання встиг Ундер, і навіть спроба вибити в падінні від Люкеба не врятувала ситуацію.