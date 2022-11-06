Ліон - Марсель онлайн трансляція матчу

Матч між командою Ліон (Лион) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Groupama Stadium.
Дата проведення матчу: 23.04.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Ліон (Лион) та командою Марсель (Марсель):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда Ліон залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та Ліон у попередньому футбольному матчі 06.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Blanc, Laurent и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ліон (Лион)
Рік заснування Ліон (Лион): 1950
Країна: Франция
Тренер: Лоран Блан
Прошедший матч команди Ліон був зіграний проти "Тулуза" - 14.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ліон.
Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор
Прошедший матч команди Марсель був зіграний проти Труа - 16.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.
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