  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ліон - Марсель Дивитися онлайн
У тренді

Ліон - Марсель онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 23 квітня 2023, 21:45 - Groupama Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Жером Брисар
Рейтинг матчу:
Ліон
Лион
0 - 1
Оновити
64'
Марсель
Марсель
Дивитись трансляцію
Хід матчу
30' Diomande, Sinaly 44' Under, Cengiz
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ліон
28%
Нічия
38%
Марсель
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Olympique Lyon and Olympique Marseille is 1-1. 12 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Olympique Lyon playing at home, Olympique Lyon have won 18 times, there have been 9 draws while Olympique Marseille have won 3 times. The goal difference is 58-28 in favour of Olympique Lyon.
  • During the last 61 meetings, Olympique Lyon have won 27 times, there have been 22 draws while Olympique Marseille have won 12 times. The goal difference is 100-64 in favour of Olympique Lyon.
  • Olympique Marseille's last away win against Olympique Lyon was in 2007.
  • Last season Olympique Lyon won both games against Olympique Marseille (2-1 at home and 3-0 away).
  • Olympique Lyon have a winning streak of 3 matches in Ligue 1.
  • Did you know that Olympique Lyon scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Olympique Marseille scores 30% of their goals between the minutes 46-60?
  • Olympique Lyon haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Olympique Marseille haven't lost in their last 6 games.
  • Olympique Marseille have lost none of their last 8 away matches.
  • When playing at home, Olympique Lyon have not lost to Olympique Marseille in their last 16 encounters.
  • Olympique Lyon haven't scored in 4 of their 15 home matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille haven't scored in 2 of their 15 away matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille's away record this season: 11-3-1.
  • Alexandre Lacazette is Olympique Lyon's top scorer with 19 goals. Alexis Sanchez has scored 12 times for Olympique Marseille.
  • Maxence Caqueret has assisted the most goals for Olympique Lyon with 6. Jonathan Clauss is Olympique Marseille's biggest assister (8).
  • Olympique Lyon wins 1st half in 33% of their matches, Olympique Marseille in 35% of their matches.
  • Olympique Lyon wins 33% of halftimes, Olympique Marseille wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 1 goals.
  • When Olympique Lyon leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Olympique Marseille leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Olympique Lyon is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Ligue 1, Olympique Lyon has better performance than Olympique Marseille.
  • Olympique Lyon's performance of the last 5 matches is better than Olympique Marseille's.
  • Olympique Lyon have lost just 1 of their last 5 games against Olympique Marseille (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Olympique Lyon won 2, Olympique Marseille won 1, 2 draws.
  • Olympique Lyon have lost just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille have won just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Lyon.
  • Olympique Lyon scores 1.4 goals in a match against Olympique Marseille and Olympique Marseille scores 0.8 goals against Olympique Lyon (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Lyon and Olympique Marseille is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Lyon and Olympique Marseille is 1.2.
  • Olympique Lyon scores 1.79 goals when playing at home and Olympique Marseille scores 1.62 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ліон
9
Перемог
21
Ігор
3
Перемог
Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
06.11.2022 - 21:45 Марсель 1 - 0 Завершено Ліон
Чемпіонат Франції 2021/2022
01.05.2022 - 21:45 Марсель 0 - 3 Завершено Ліон
Чемпіонат Франції 2021/2022
01.02.2022 - 22:00 Ліон 2 - 1 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2020/2021
28.02.2021 - 22:00 Марсель 1 - 1 Завершено Ліон
Останні матчі - Ліон
Чемпіонат Франції 2022/2023
14.04.2023 - 22:00 Тулуза 1 - 2 Завершено Ліон В
Чемпіонат Франції 2022/2023
09.04.2023 - 14:00 Ліон 3 - 1 Завершено Ренн В
Кубок Франції 2022/2023
05.04.2023 - 22:10 Нант 1 - 0 Завершено Ліон П
Чемпіонат Франції 2022/2023
02.04.2023 - 21:45 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Ліон В
Чемпіонат Франції 2022/2023
17.03.2023 - 22:00 Ліон 1 - 1 Завершено Нант Н
Показати більше
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
16.04.2023 - 21:45 Марсель 3 - 1 Завершено Труа В
Чемпіонат Франції 2022/2023
09.04.2023 - 21:45 Лор’ян 0 - 0 Завершено Марсель Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
31.03.2023 - 22:08 Марсель 1 - 1 Завершено Монпельє Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.03.2023 - 21:45 Реймс 1 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.03.2023 - 21:45 Марсель 2 - 2 Завершено Страсбур Н
Показати більше
Новини команд
Головні події
44'
Under, Cengiz ГООЛ!
Diomande, Sinaly
30'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ліон
28%
Нічия
38%
Марсель
34%
Склади команд
1
Антоні Лопеш
3
Tagliafico, Nicolas
14
Lukeba, Castello
5
Деян Ловрен
4
Diomande, Sinaly
16
Caqueret, Maxence
88
Tolisso, Corentin
23
Mendes, Thiago
18
Cherki, Rayan
10
Александр Лаказетт
26
Barcola, Bradley
16
Пау Лопес
5
Balerdi, Leonardo
4
Gigot, Samuel
23
Сеад Колашінац
7
Clauss, Jonathan
21
Валентін Ронжьє
27
Жордан Верету
29
Kabore, Issa
18
Руслан Малиновський
17
Under, Cengiz
70
Алексіс Санчес
Стартовий склад
  • 18
    Cherki, Rayan
    Форвард
  • 10
    Александр Лаказетт
    Форвард
  • 26
    Barcola, Bradley
    Форвард
  • 16
    Caqueret, Maxence
  • 88
    Tolisso, Corentin
    Півзахисник
  • 23
    Mendes, Thiago
    Півзахисник
  • 3
    Tagliafico, Nicolas
    Захисник
  • 14
    Lukeba, Castello
  • 5
    Деян Ловрен
    Захисник
  • 4
    Diomande, Sinaly
    Захисник
    30
  • 1
    Антоні Лопеш
    Воротар
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 17
    Under, Cengiz
    Півзахисник
    44
  • 7
    Clauss, Jonathan
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 27
    Жордан Верету
  • 29
    Kabore, Issa
    Захисник
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Blanc, Laurent
  • Тудор, Игор
Статистика матчу
11
Штрафні
9
7
Фоли
8
55%
Володіння м'ячем
45%
2
Офсайди
3
2
Кутові
2
Удари в отвір
6
5
Сейви
1
Удари повз
4
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Ліон - Марсель
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
46'
Свисток
Свисток судді сповіщає про початок другого тайму зустрічі.
45+3'
Свисток
Майже одразу після цього звучить свисток, який веде команди на перерву. Здається, настрій Ліона погіршився трохи - в роздягальню дуже неприємно пропускати.
45'
Гоооол!!!
Забиває Марсель нарешті! Класний удар виконав Санчес, скориставшись позиційним провалом Ловрена і пасом з глибини поля, але Лопеш потягнув. Однак на добивання встиг Ундер, і навіть спроба вибити в падінні від Люкеба не врятувала ситуацію.
42'
Ундер спробував знайти пасом в штрафному майданчику вільного партнера по команді, але Антоні Лопеш вийшов з лінії воріт і вибив м'яч.
38'
Чудову взаємодію демонструє команда Ліон, контролюючи м'яч за допомогою коротких передач. Футболісти терпляче шукають прогалину в обороні суперника та сподіваються забити.
34'
Небезпечний момент
Момент! Верету мав чудову нагоду забити з середньої відстанію. Його потужний удар зльоту був спрямований у лівий нижній кут воріт, але Антоні Лопеш парирував!
31'
Жовта картка
Діоманде покараний за грубий фол жовтою карткою. Заслужений гірчичник для захисника Ліона.
27'
Маліновський зіграв на добиванні в штрафному майданчику після метушні на лінії воріт, але спрямував м'яч далеко вбік від лівої стійки.
25'
Клаусс, непогано. Вінгер Марселя відправив круглого в штрафний навісним пасом справа. Там Лопеш без проблем забирає до рук.
22'
Марсель пробує атакувати. Ронж'є мав можливість віддати пас по флангу на загострення, але вийшло жахливо неточно.
18'
Перепасовується в центрі Ліон, однак поки що без значного просування вперед. Здається, господарі грають на виснаження суперника.
15'
Ліон володіє м'ячем зараз. Команда Блана, таке враження, досить значно переважає Марсель - пресинг підопічних Тудора нічого не дає.
11'
Шеркі здійснив індивідуальний прохід флангом, але його спробу загострити ситуацію заблокував один із гравців суперника.
7'
Балерді спробував знайти діагональною передачею одного з партнерів по команді, але виконав її надто сильно - шанс втрачено.
4'
Жиго отримав пошкодження в боротьбі. Лежить на газоні француз і чекає на лікарів.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч щойно розпочався.
Нарешті вийде в стартовому складі Марселя українець Руслан Маліновський!
Інфо
Стали відомі стартові склади. Ліон: Лопеш, Діоманде, Баркола, Люкеба, Ловрен, Мендес, Толіссо, Какере, Ляказетт, Шеркі, Тальяфіко. Марсель: Лопес, Жиго, Балерді, Колашинац, Каборе, Клаусс, Верету, Ронж'є, Маліновський, Ундер, Санчес.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вам переглянути текстову трансляцію матчу Ліги 1 Ліон - Марсель.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 21:00 - Сьогодні АЗ АЗ 3 Валвейк Валвейк 0 Завершено 20:30 - Сьогодні Ашдод Ашдод 1 Маккабі Маккабі 2 Завершено 20:30 - Сьогодні Боруссія Боруссія 0 Уніон Уніон 1 Завершено 20:15 - Сьогодні Бейтар Бейтар 2 Хапоэль Хапоэль 1 Завершено 20:00 - Сьогодні Бенфіка Бенфіка 1 Ешторіл Ешторіл 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Ліон - Марсель 23.04.2023, Чемпіонат Франції

Матч між командою Ліон (Лион) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Groupama Stadium.

Дата проведення матчу: 23.04.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Ліон (Лион) та командою Марсель (Марсель):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда Ліон залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та Ліон у попередньому футбольному матчі 06.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Blanc, Laurent и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ліон - Марсель можна подивитися 23.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Ліон - Марсель, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ліон (Лион)
Рік заснування Ліон (Лион): 1950
Країна: Франция
Тренер: Лоран Блан

Прошедший матч команди Ліон був зіграний проти "Тулуза" - 14.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ліон.

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Прошедший матч команди Марсель був зіграний проти Труа - 16.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Слідкуйте за результатами матчу Ліон - Марсель онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Франції та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден