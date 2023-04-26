Манчестер Сіті - Арсенал онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 26.04.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 15.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 22.04.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Саутгемптон" - 21.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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