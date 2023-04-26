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Манчестер Сіті - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 квітня 2023, 22:00 - Этихад
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
53%
Нічия
18%
Арсенал
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Arsenal FC when Manchester City is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 13 times, there have been 3 draws while Arsenal FC have won 11 times. The goal difference is 45-39 in favour of Manchester City.
  • During the last 61 meetings, Manchester City have won 24 times, there have been 11 draws while Arsenal FC have won 26 times. The goal difference is 86-85 in favour of Manchester City.
  • Arsenal FC's last away win against Manchester City was in 2015.
  • Last season Manchester City won both games against Arsenal FC (5-0 at home and 2-1 away).
  • Manchester City have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • In Premier League, Manchester City have 6 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Manchester City scores 9% of their goals between the minutes 76-90? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Arsenal FC scores 22% of their goals between the minutes 46-60?
  • Manchester City haven't lost in their last 16 games.
  • Manchester City have won 12 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 5 games.
  • Arsenal FC have lost none of their last 6 away matches.
  • Arsenal FC haven't won any of their last 7 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Arsenal FC in their last 8 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 13-1-1.
  • Arsenal FC's away record this season: 11-3-2.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 32 goals. Gabriel Martinelli has scored 15 times for Arsenal FC.
  • Kevin De Bruyne has assisted the most goals for Manchester City with 15. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (11).
  • Erling Haaland has more yellow cards (5) than any other player at Manchester City. Bukayo Saka has collected 6 for Arsenal FC.
  • A year ago, Arsenal FC were number 5 in the table with 57 points. Now they are number 1 with 75 points.
  • Manchester City have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Arsenal FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 53% of their matches, Arsenal FC in 50% of their matches.
  • Manchester City wins 53% of halftimes, Arsenal FC wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 85% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Arsenal FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Arsenal FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, Arsenal FC won 0, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.4 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 0.4 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Arsenal FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Arsenal FC is 1.4.
  • Manchester City scores 3.39 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.85 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
18
Перемог
29
Ігор
6
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.02.2023 - 21:30 Арсенал 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.01.2022 - 14:30 Арсенал 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.08.2021 - 14:30 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
22.04.2023 - 18:45 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
19.04.2023 - 22:00 Баварія 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Баварія В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 19:30 Саутгемптон 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.04.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 3 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
53%
Нічия
18%
Арсенал
29%
Трансляція
Відомий аналітичний портал Опта оприлюднив "думки" свого суперкомп'ютера щодо переможця поточного чемпіонату Англії. Виграш Сіті сьогодні робить його на 91% чемпіоном, нічия - на 72%. Перемога Арсенала робить його невеличким фаворитом у боротьбі за титул із показником у 56%.
У Арсенала наразі 75 очок та перше місце в таблиці. Сіті має у своєму доробку 70 балів, проте у "городян" на два матчі менше. Тобто в разі нічиєї сьогодні команда Гвардіоли матиме теоретичних плюс шість балів та перше місце в таблиці.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстовий онлайн головного матчу сезону в чемпіонаті Англії. Друга команда ліги на даний момент, Ман Сіті, прийматиме на своєму полі лідера АПЛ, Арсенал Олександра Зінченка.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал 26.04.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 26.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 15.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал можна подивитися 26.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 22.04.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Саутгемптон" - 21.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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