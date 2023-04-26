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Вест Хем Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 квітня 2023, 21:45 - Стадион Лондон . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
1 - 1
Оновити
53'
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
12' Paqueta, Lucas 18' Gakpo, Cody
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
32%
Нічия
46%
Ліверпуль
21%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and Liverpool FC when West Ham United is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between West Ham United and Liverpool FC is 1-2. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 9 times, there have been 5 draws while Liverpool FC have won 13 times. The goal difference is 45-35 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 56 meetings, West Ham United have won 10 times, there have been 13 draws while Liverpool FC have won 33 times. The goal difference is 104-52 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 3-2 (West Ham United at home) and 1-0 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that West Ham United scores 28% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Liverpool FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • West Ham United haven't scored in 4 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 7 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Declan Rice has more yellow cards (5) than any other player at West Ham United. Fabinho has collected 9 for Liverpool FC.
  • West Ham United have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • West Ham United wins 1st half in 38% of their matches, Liverpool FC in 29% of their matches.
  • West Ham United wins 38% of halftimes, Liverpool FC wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In Premier League, West Ham United has better performance than Liverpool FC.
  • West Ham United's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings West Ham United won 1, Liverpool FC won 4, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • West Ham United scores 1 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.8 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Liverpool FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Liverpool FC is 1.2.
  • West Ham United scores 1.69 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.55 goals when playing away (on average).
  • West Ham United haven't lost in their last 5 games.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 4 games.
  • Did you know that West Ham United scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Jarrod Bowen has assisted the most goals for West Ham United with 4. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (8).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
5
Перемог
22
Ігор
14
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
05.03.2022 - 19:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.11.2021 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
31.01.2021 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.04.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Ліга конференцій 2022/2023
20.04.2023 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 4 - 1 Завершено Гент В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Ліга конференцій 2022/2023
13.04.2023 - 19:45 Гент 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Фулгем 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.04.2023 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 6 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ліверпуль П
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Головні події
18'
Gakpo, Cody ГООЛ!
ГООЛ! Paqueta, Lucas
12'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
32%
Нічия
46%
Ліверпуль
21%
Склади команд
1
Fabianski, Lukasz
3
Cresswell, Aaron
27
Aguerd, Nayef
4
Курт Зума
5
Coufal, Vladimir
11
Paqueta, Lucas
41
Rice, Declan
28
Soucek, Tomas
22
Мохамед Саїд Бенрахма
18
Antonio, Michail
20
Bowen, Jarrod
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
32
Жоель Матіп
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
14
Джордан Хендерсон
3
Фабiньо
17
Jones, Curtis
11
Мохамед Салах
18
Gakpo, Cody
21
Jota, Diogo
Стартовий склад
  • 22
    Мохамед Саїд Бенрахма
    Півзахисник
  • 18
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 11
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
    12
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 3
    Cresswell, Aaron
    Захисник
  • 27
    Aguerd, Nayef
    Захисник
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 1
    Fabianski, Lukasz
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
    18
  • 21
    Jota, Diogo
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 3
    Фабiньо
    Захисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
26%
Володіння м'ячем
74%
1
Блоковано ударів
4
4
Штрафні
5
1
Кутові
4
5
Фоли
4
1
Удари в отвір
3
2
Удари повз
4
2
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Свисток
Другий тайм розпочався!
Цікава перша половина зустрічі. Моментами Вест Гем атакував більше, однак все-таки лідерство було на боці Ліверпуля. "Молотобійці" користуються переважно контрнаступами, "мерсісайдці" ж використовують позиційні атаки.
Свисток
Перший тайм завершений.
45'
Інфо
Дві хвилини додав арбітр.
43'
Фабінью з-за меж штрафного пробив у руки Фаб'янскі.
41'
Небезпечний момент
Хорошу контратаку провели господарі. Бенрахма отримав м'яч від Боуена на лівому фланзі, витримав паузу і прострілив на праву стійку. Там Антоніо у підкаті уже готовий був замикати, але ван Дейк в останній момент зовсім трохи змінив траєкторію пасу. Цього вистачило для того, щоб м'яч не дійшов до Антоніо.
39'
Небезпечний момент
Трішки не вистачило Жоті, щоб забити. Після скидання від партнера м'яч полетів до португальця, але той спрямував круглого повз ліву стійку.
36'
Кутовий
Під час кутового Боуен у боротьбі з ван Дейком запустив м'яч у напрямку своїх воріт, але арбітри подумали, що круглий вийшов саме від нідерландця.
35'
Після навісу Александра-Арнольда захисник господарів Зума відправив м'яч у напрямку своїх воріт - круглий полетів вище.
32'
Фабінью завдав дуже невдалого дальнього удару.
31'
Інфо
2:6 за ударами.
30'
Ліверпуль взяв м'яч під контроль. Вест Гем трохи підсів до своїх воріт.
27'
Небезпечний момент
Жота після відскоку з меж штрафного мав хороший шанс відзначитися, але з двійничка пробив вище воріт. Не спіймав вдало м'яч на ногу.
25'
Занадто сильно Жота навісив у штрафний маданчик. Боуен виніс м'яч подалі.
19'
Аліссон забрав до рук навіс Пакета з лівого флангу.
18'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Ліверпуль відразу ж відповідає! І теж завдяки удару здалеку. Гакпо метрів з 23-х більярдно поклав м'яч під самісіньку ліву стійку.
16'
Небезпечний момент
У Робертсона не вдалося закидання на Жоту, але м'яч полетів за комірець голкіперу. Фаб'янські встиг відбігти назад і зафіксувати круглий снаряд.
Інфо
У третьому матчі поспіль забив Пакета.
12'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Вест Гем забиває! Пакета зіграв у стіночку з Антоніо і бразилець з-за меж штрафного прошив Аліссона.
12'
Жоті потрібна була допомога після поштовху Боуена. Через кілька хвилин він повернувся на поле.
9'
М'яч відлетів до Бенрахма у лівій частині штрафного, але той не наважився бити відразу лівою. Трент його відразу ж накрив.
6'
Кутовий
Кутовий Ліверпуля завершився фолом в атаці.
2'
Фабінью подав на Хендерсона у штрафну, але той неточно скинув на партнера.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем "молотобійці" посідають 14 місце в АПЛ, а "мерсісайдці" ідуть на сьомій позиції.
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабінью, Джонс - Салах, Гакпо, Жота.
Вест Гем: Фаб'янскі - Цоуфал, Зума, Агерд, Крессвелл - Соучек, Райс, Пакета - Боуен, Антоніо, Бенрахма.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
Головний арбітр: Кріс Кавана.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 33-го туру АПЛ між Вест Гемом і Ліверпулем.
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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Ліверпуль" 26.04.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 26.04.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 19.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Ліверпуль" можна подивитися 26.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 23.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 22.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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