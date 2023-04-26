Вест Хем Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Лондон.
Дата проведення матчу: 26.04.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между командами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 19.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Предыдущий матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 23.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".
Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 22.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
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