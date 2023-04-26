Вест Хем Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Хорошу контратаку провели господарі. Бенрахма отримав м'яч від Боуена на лівому фланзі, витримав паузу і прострілив на праву стійку. Там Антоніо у підкаті уже готовий був замикати, але ван Дейк в останній момент зовсім трохи змінив траєкторію пасу. Цього вистачило для того, щоб м'яч не дійшов до Антоніо.