Жирона - Реал онлайн трансляція матчу

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведення матчу: 25.04.2023
Час початку матчу: 20:31
Історія протистоянь между Жирона (Жирона) та командою Реал (Мадрид):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Жирона у попередньому футбольному матчі 30.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Предыдущий матч команди Жирона був зіграний проти Вальядолід - 22.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вальядолід.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Сельта - 22.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
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