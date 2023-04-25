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Жирона - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 25 квітня 2023, 20:31 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хавиер Иглесиас Виллануева
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
3 - 1
Оновити
62'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
12' Castellanos, Valentin 24' Castellanos, Valentin 34' Junior, Vinicius 37' Junior, Vinicius 43' Arnau, Martinez
46' Castellanos, Valentin 52' Nacho Вийшов: Camavinga, Eduardo
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
36%
Нічия
27%
Реал
36%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Girona FC have won 2 times, there have been 1 draws while Real Madrid have won 4 times. The goal difference is 20-12 in favour of Real Madrid.
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Madrid scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Girona FC haven't lost in their last 4 games.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 15 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 2 of their 15 away matches in LaLiga this season.
  • Aleix Garcia has assisted the most goals for Girona FC with 5. Rodrygo is Real Madrid's biggest assister (7).
  • Valentin Castellanos has more yellow cards (10) than any other player at Girona FC. Vinicius Junior has collected 8 for Real Madrid.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 23% of their matches, Real Madrid in 39% of their matches.
  • Girona FC wins 23% of halftimes, Real Madrid wins 39%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Girona FC.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 1, Real Madrid won 3, 1 draws.
  • Girona FC scores 1.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.6 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Real Madrid is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Real Madrid is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Girona FC scores 1.52 goals when playing at home and Real Madrid scores 2.04 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Real Madrid have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
2
Перемог
7
Ігор
4
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.10.2022 - 17:15 Реал 1 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
17.02.2019 - 12:45 Реал 1 - 2 Завершено Жирона
Кубок Іспанії 2019
31.01.2019 - 22:30 Жирона 1 - 3 Завершено Реал
Кубок Іспанії 2019
24.01.2019 - 22:30 Реал 4 - 2 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 19:30 Вальядолід 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Жирона 2 - 0 Завершено Ельче В
Чемпіонат Іспанії 2024
10.04.2023 - 22:01 Барселона 0 - 0 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.03.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 2 - 2 Завершено Жирона Н
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
18.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.04.2023 - 22:00 Кадіс 0 - 2 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершено Вільярреал П
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Новини команд
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Головні події
52'
Nacho
Вийшов: Camavinga, Eduardo
ГООЛ! Castellanos, Valentin
46'
Arnau, Martinez
43'
37'
Junior, Vinicius
34'
Junior, Vinicius ГООЛ!
ГООЛ! Castellanos, Valentin
24'
ГООЛ! Castellanos, Valentin
12'
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
36%
Нічия
27%
Реал
36%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
20
Gutierrez, Miguel
15
Juanpe
22
Bueno, Santiago
4
Arnau, Martinez
18
Оріоль Ромеу
22
Riquelme, Rodrigo
23
Martin, Ivan
15
Віктор Циганков
20
Couto, Yan
9
Castellanos, Valentin
23
Андрій Лунін
20
Данiель Карвахаль
3
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
6
Nacho
15
Федеріко Вальверде
8
Тонi Кроос
10
Лука Модрiч
11
Asensio, Marco
21
Rodrygo
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 9
    Castellanos, Valentin
    Форвард
    24 12
  • 22
    Riquelme, Rodrigo
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 20
    Gutierrez, Miguel
  • 15
    Juanpe
    Захисник
  • 22
    Bueno, Santiago
    Захисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
    43
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 11
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 20
    Junior, Vinicius
    37 34
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 23
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
1
Блоковано ударів
6
1
Кутові
6
25%
Володіння м'ячем
75%
4
Удари в отвір
2
1
Сейви
1
4
Удари повз
3
4
Штрафні
3
3
Фоли
4
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Реал
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
59'
Після передачі Камавінги м'яч отримав Вінісіус, але проти нього дуже щільно зіграв Арнау. Порушення правил не було.
57'
Коуто після зіткнення з Камавінгою опинився на газоні. Пауза у нашому матчі.
55'
Активно пресингують своїх суперників футболісти "Жирони". Підопічні Анчелотті не завжди можуть спокійно виходити в атаку.
52'
Заміна
Перша заміна у матчі. Замість Начо виходить Камавінга.
51'
Вінісіус вдарив по нозі Арнау. Вже догрався до вилучення бразилець, але арбітр його пробачив.
50'
Кутовий
Рікельме подавав з правого флангу, а Кастельянос опинився на газоні і пробити не зміг.
48'
Вінісіус на швидкості увірвався у штрафну, але подати точно не зміг. Варто активізуватися підопічним Анчелотті.
46'
Гоооол!!!
На 41-й секунді другого тайму після прострілу Коуто свій третій м'яч у матчі забив Кастельянос - 3:1. Для нього це перший хет-трик за "Жирону".
Свисток
Другий тайм розпочався!
Першим номером грали гості, але підопічні Мітчела були дуже ефективними. Варто також відзначити надійну гру господарів у захисті. Лише одного разу вони помилилися і були за це покарані. Дуже добре підопічні Мітчела вибігали в атаку.
Перший тайм завершився - 2:1!
Інфо
До першого тайму арбітр компенсував дві хвилини.
43'
Жовта картка
А ось тепер Арнау вже сфолив проти Вінісіуса і отримав попередження, яке не дозволить йому зіграти у наступному турі.
41'
Грубо проти Арнау зіграв Вінісіус. Якщо він не заспокоїться, то матч може не дограти.
40'
У позиційній грі не можуть розхитати захист "Жирони" "вершкові".
38'
Після передачі Коуто пробивав Кастельянос, але цього разу переграти Луніна він не зміг.
37'
Жовта картка
Буено вибивав м'яч і влучив у Вінісіуса. Дуже емоційно бразилець відреагував на цей епізод і отримав попередження.
34'
Гоооол!!!
Все ж досягнули свого гості. Асенсіо подав на Вісісіуса, який влучно пробив у кут. Загубили бразильця захисники у цьому епізоді.
33'
Інфо
Футболісти "Реала" зробили майже а 200 пасів більше, але господарі грають ефективніше.
31'
В атаці "Реал" зараз сподівається на індивідуальні дії Вінісіуса, але з бразильцем захисники грають щільно.
28'
Небезпечний момент
Дуже хорошу можливість відзначитися мав Циганков, але Віктор пробив вище воріт.
27'
Опорний хавбек Ромеу у першому таймі грає майже на одній лінії з захисниками. Це створює суттєві проблему гостям.
24'
Гоооол!!!
Господарі несподівано збільшують свою перевагу. Арнау з власної половини поля віддав на Кастельяноса, який продавив Мілітао і пробив потужно - 2:0.
22'
Після передачі Вінісіуса з вигідної позиції вище воріт пробив Родріго.
19'
Рюдігер після розіграшу стандарту впав у штрафній "Жирони", але арбітр зафіксував порушення з боку німецького захисника.
17'
Родріго після зміщення з флангу пробивав, але знову влучив у захисника. Поки що господарі не помиляються.
14'
Гості знову активізувалися. Зараз буде дуже непросто підопічним Мітчела. Варто відзначити активну гру Вінісіуса.
12'
Гоооол!!!
Оце так несподіванка. Валентін Кастельянос після подачі з флангу головою пробив у дальній кут.
10'
Нервує Андрій Лунін. В простій ситуації українськйи голкіпер вибив м'яч за бокову лінію.
7'
Занадто притискаються до власних воріт підопічні Мітчела. Проте, поки що особливих проблем гості їм не створили.
5'
Підопічні Анчелотті грають першим номером, а господарі розраховують на контратаки. Поки що без ударів у площину воріт.
3'
Віктор Циганков наважився на удар з-за меж штрафної, але після рикошету від захисники м'яч без проблем забрав до рук Лунін.
1'
Небезпечний момент
Активно розпочали гру гості. Модрич прострілював з флангу, але удар Родріго п'ятою заблокував захисник.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Жирона" (стартовий склад): Гассаніга - Коуто, Буено, Гутьєррес, Кастельянос, Мартінес, Мартен, Рікельме, Ромеу,Циганков, Хуанпе
Інфо
"Реал" (стартовий склад): Лунін - Карвахаль, Мілітао, Начо, Кроос, Асенсіо, Вальверде, Вінісіус, Рюдігер, Родріго
Інфо
У Тібо Куртуа гастроентерит (отруєння), тому сьогодні проти "Жирони" має зіграти Андрій Лунін. Очікуємо протистояння Луніна та Циганкова.
У господарів через травми не зіграють Алейш Гарсія, Борха Гарсія, Янхель Еррера.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 31-го туру Прімери між "Жироною" та "Реалом". Гра розпочнеться о 20:30.
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Коментарі(3)
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vlotko (Броди)
25.04.2023 о 21:38
Вже 3:1, де Циганков?
Відповісти
0
0
avatar
Brian Cohen (Дніпро)
25.04.2023 о 20:57
Бла, Луніна жалко.
Відповісти
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 о 20:49
Валентін Кастельянос пісял подачі з флангу головою пробив у дальній кут. (c) пiсял!!! жесть
Відповісти
0
0

Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Шибеник Шибеник 3 Славен Белупо Славен Белупо 1 Завершено 22:15 - Вчора Віторія Віторія 0 Спортинг Спортинг 2 Завершено 22:00 - Вчора Лутон Лутон 2 Мідлсбро Мідлсбро 1 Завершено 21:45 - Вчора Аталанта Аталанта 3 Рома Рома 1 Завершено 20:00 - Вчора Фенербахче Фенербахче 3 Істанбулспор Істанбулспор 3

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Анонс матчу Жирона - Реал 25.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 25.04.2023
Час початку матчу: 20:31

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Жирона (Жирона) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Жирона у попередньому футбольному матчі 30.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Реал можна подивитися 25.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий матч команди Жирона був зіграний проти Вальядолід - 22.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вальядолід.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Сельта - 22.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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