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Інтер - Ювентус онлайн трансляція матчу

Кубок Італії - 26 квітня 2023, 22:01 . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Даниеле Довери
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
1 - 0
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перерыв
Ювентус
Турин
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Хід матчу
15' Федеріко Дімарко
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
29%
Нічия
42%
Ювентус
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Inter Milano and Juventus Turin when Inter Milano is playing at home is 1-2. 9 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Inter Milano and Juventus Turin is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 8 times, there have been 16 draws while Juventus Turin have won 11 times. The goal difference is 44-43 in favour of Inter Milano.
  • During the last 73 meetings, Inter Milano have won 13 times, there have been 29 draws while Juventus Turin have won 31 times. The goal difference is 94-70 in favour of Juventus Turin.
  • The result of the first leg: Juventus Turin - Inter Milano 1-1.
  • Inter Milano wins 1st half in 37% of their matches, Juventus Turin in 34% of their matches.
  • Inter Milano wins 37% of halftimes, Juventus Turin wins 34%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Coppa Italia, Inter Milano has better performance than Juventus Turin.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 2, Juventus Turin won 2, 1 draws.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 Coppa Italia games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin have won just 1 of their last 5 Coppa Italia games against Inter Milano.
  • Inter Milano scores 1.2 goals in a match against Juventus Turin and Juventus Turin scores 1.2 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and Juventus Turin is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and Juventus Turin is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Coppa Italia.
  • Inter Milano scores 2.07 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.04 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano have played 4 home matches in a row without winning.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
Особисті зустрічі
Інтер
7
Перемог
31
Ігор
15
Перемог
Ювентус
Кубок Італії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 21:45 Інтер 0 - 1 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.11.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершено Інтер
Кубок Італії 2021/2022
11.05.2022 - 22:00 Ювентус 2 - 4 Завершено Інтер
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.04.2023 - 13:30 Емполі 0 - 3 Завершено Інтер В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
19.04.2023 - 22:00 Інтер 3 - 3 Завершено Бенфіка Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.04.2023 - 21:45 Інтер 0 - 1 Завершено Монца П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.04.2023 - 22:00 Бенфіка 0 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.04.2023 - 18:00 Салернітана 1 - 1 Завершено Інтер Н
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Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.04.2023 - 21:45 Ювентус 0 - 1 Завершено Наполі П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.04.2023 - 22:00 Спортинг 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.04.2023 - 19:00 Сассуоло 1 - 0 Завершено Ювентус П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Спортинг В
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.04.2023 - 21:45 Лаціо 2 - 1 Завершено Ювентус П
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Головні події
ГООЛ! Федеріко Дімарко
15'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
29%
Нічия
42%
Ювентус
29%
Склади команд
24
Андре Онана
95
Алессандро Бастоні
15
Франческо Ачербі
36
Маттео Дарміан
32
Федеріко Дімарко
22
Генріх Мхітарян
20
Хакан Чалханоглу
23
Ніколо Барелла
22
Dumfries, Denzel
22
Martinez, Lautaro
11
Едін Джеко
36
Маттіа Перін
4
Bremer
19
Bonucci, Leonardo
12
Алекс Сандро
2
Маттіа Де Шильйо
47
Miretti, Fabio
5
Мануель Локателлі
25
Адріен Рабіо
17
Філіп Костіч
22
Анхель Ді Марія
7
Chiesa, Federico
Стартовий склад
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 11
    Едін Джеко
    Форвард
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
    15
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 7
    Chiesa, Federico
    Півзахисник
  • 22
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 2
    Маттіа Де Шильйо
    Захисник
  • 47
    Miretti, Fabio
    Півзахисник
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 4
    Bremer
    Захисник
  • 19
    Bonucci, Leonardo
    Захисник
  • 12
    Алекс Сандро
    Захисник
  • 36
    Маттіа Перін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матчу
5
Штрафні
5
4
Фоли
5
56%
Володіння м'ячем
44%
3
Удари повз
1
1
Кутові
3
2
Удари в отвір
1
1
Офсайди
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - Ювентус
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
На початку зустрічі домінували господарі, які і змогли відкрити рахунок. Після цього туринці почали грати першим номером, але моментів було обмаль. Можна відзначити лише удар Костича. Футболісти "Інтера" добре грають без м'яча.
Свисток
Перший тайм завершився - 1:0!
Інфо
До першого тайму арбітр компенсував 1 хвилину.
41'
Вдалося господарям відсунути гру від власних воріт. Зараз саме підопічні Індзагі більше контролюють м'яч.
38'
Лаутаро Мартінес прострілював з флангу, але влучив у Бремера. Перспективна атака завершилася нічим.
35'
Небезпечний момент
Після удару Костича з правої довелося вперше вступати в гру Онані. Відзначаємо голкіпера господарів поля.
34'
Футболісти "Інтера" перейшли до позиційної оборони, але структура гри не руйнюється.
32'
Лаутаро Мартінес пробивав з-за меж штрафної, але м'яч пролетів над поперечиною. Опорна зона "Ювентуса" знову недопрацювала.
29'
В Онана роботи у першій половині тайму не було. Захисники "Інтера" заслуговують лише на схвальні відгуки. В центрі поля господарі переграють своїх суперників.
26'
Де Шільйо після подачі з флангу пробивав головою, але у дальній кут воріт не влучив.
24'
Поступово ігрова перевага переходить до "Ювентуса", але у заключній третині поля не вистачає нестандартних дій.
21'
Намагаються гості затиснути своїх суперників до власних воріт, але футболісти "Інтера" грають організовано.
18'
Варто більш активно грати гостям в атаці, але і у футболістів "Інтера" буде більше вільних зон для своїх атак.
15'
Гоооол!!!
Господарі відкривають рахунок. Після передачі Барелли відзначився Дімарко. У цьому епізоді не встежив за своїм опонентом Бремер.
13'
Чалханоглу подавав з лівого флангу, але дуже неточно. Поки що захист туринців не помиляється.
11'
Прагматичний футбол у нас на початку зустрічі. Багато боротьби, але обмаль конструктиву. Ніхто із суперників не хоче ризикувати.
8'
Алекс Сандро грубо зіграв проти Барелли, але поки без попередження. Пощастило гравцю "Ювентуса".
6'
Гості поки що не можуть вийти з захисту в атаку. У перехідній фазі багато помиляються туринці.
4'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі. Барелла прострілив з флангу, але Джеко не зміг акцентовано пробити по м'ячу.
3'
На перших хвилинах господарі більше контролюють м'яч, але поки без просування вперед.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Ювентус" (стартовий склад): Перін - Алекс Сандро, Бонуччі, Бремер, Де Шільйо, Ді Марія, К'єза, Костич, Локателлі, Міретті, Рабіо
Інфо
"Інтер" (стартовий склад): Онана - Ачербі, Барелла, Бастоні, Дарміан, Джеко, Дімарко, Дюмфріс, Мартінес, Мхітарян, Чалханоглу
Інфо
"Ювентус" в останніх шести матчах здобув лише одну перемогу, "Інтер" - дві в останніх десяти. В "Інтера" до стартового складу мають повернутися Онана, Дарміан, Бастоні, Дімарко, Мхітарян, Барелла та Лаутаро Мартінес. Не допоможе гостям Куадрадо.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію другого матчу 1/2 фіналу Кубка Італії між "Інтером" та "Ювентусом". Гра розпочнеться в 22:00. Перша гра завершилася внічию - 1:1.
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Анонс матчу "Інтер" - Ювентус 26.04.2023, Кубок Італії

Матч між командою "Інтер" (Милан) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Італії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 26.04.2023
Час початку матчу: 22:01

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Інтер" (Милан) та командою Ювентус (Турин):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ювентус та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 04.04.2023 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Ювентус можна подивитися 26.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Італії. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Ювентус, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команди "Інтер" був зіграний проти Емполі - 23.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команди Ювентус був зіграний проти Наполі - 23.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - Ювентус онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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