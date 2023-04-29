Кривбас - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 29.04.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Кривбас у попередньому футбольному матчі 18.10.2022 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти Чорноморець - 23.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Інгулець - 24.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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