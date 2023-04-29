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Кривбас - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 квітня 2023, 15:00 - Стадион Металлург . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Монзуль, Катерина
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
1 - 0
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83'
ФК Олександрія
Александрия
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Хід матчу
39' Lunov, Maksym 42' Kulakov, Andriy Вийшов: Voloshyn, Vikentii
46' Дмитро Хомченовський 50' Siheiev, Kyrylo 65' Тимур Стецьков
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
36%
Нічия
24%
ФК Олександрія
40%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 8 games.
  • FC Oleksandriya haven't won any of their last 7 away matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 5 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's away record this season: 2-5-2.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 14% of their matches, FC Oleksandriya in 26% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 14% of halftimes, FC Oleksandriya wins 26%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 2 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 3 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 0, FC Oleksandriya won 2, 1 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.67 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.67 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Oleksandriya is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Oleksandriya is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.86 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 32% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • FC Oleksandriya has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
0
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:05 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Кривбас
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.07.2021 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Кривбас
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.07.2021 - 16:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Кривбас
Перша ліга України 2014/2015
04.04.2015 - 17:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 15:30 Кривбас 2 - 3 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 14:04 Верес 1 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:02 ФК Львів 2 - 2 Завершено Кривбас Н
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.03.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
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Головні події
ГООЛ! Тимур Стецьков
65'
50'
Siheiev, Kyrylo
Дмитро Хомченовський
46'
42'
Kulakov, Andriy
Вийшов: Voloshyn, Vikentii
Lunov, Maksym
39'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
36%
Нічия
24%
ФК Олександрія
40%
Склади команд
Стартовий склад
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 15
    Тимур Стецьков
    Захисник
    65
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
    46
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
    39
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 8
    Kulakov, Andriy
    Форвард
    42
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 14
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
    50
  • 22
    Skorko, Danil
    Захисник
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 66
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Руслан Ротань
Статистика матчу
5
Кутові
3
2
Удари в отвір
3
2
Удари повз
4
2
Штрафні
5
3
Сейви
1
5
Фоли
2
2
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Кривбас - ФК Олександрія
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
78'
Шевченко забрав до рук біля ближньої стійки постріл Хомченовського з правого флангу штрафного низом.
76'
Кривбас розігрує м'яч у неквапливому темпі на власній половині.
74'
Жовта картка
Відмашка Бондаренка в центрі поля пішла в обличчя Микитишину.
71'
Заміна
Мустафаєв вийшов замість Михайленка.
70'
Заміна
Волошина замінив Мірошніченко.
67'
Простріл із лівого флангу від Калітвінцева в центрі штрафного не зміг завершити якісним ударом Бабогло.
65'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кутовий із правого флангу Капіч виклав на ближній кут воротарського на голову Задераці, який у падінні продовжив на дальню, а Стецьков завершив!
64'
Бондаренко в підкаті біля лицьової блокував простріл Хомченовського.
62'
Були якісь спалахи гри на полі, але вони швидко припинились.
59'
Небезпечний момент
Із передачі до лівого флангу штрафного на хід Третьяков із гострого кута пробив у воротаря.
57'
Небезпечний момент
Понедельник у центральной линии сбросил мяч головой к правому флангу атаки, куда сбежал Микитишин, но в пределах штрафной пробил над воротами.
54'
Небезпечний момент
Поперечина! Закручена подача з правого флангу від Калітвінцева опустилась на верхній каркас поруч із дальньою дев'яткою.
53'
Третьякову віддали пас із лівого флангу до межі штрафного, а той бив у дальній кут, проте захисник підставив ногу. Кутовий.
52'
Удар у падінні від Волошина з правого флангу штрафного пройшов повз ближню стійку.
50'
Жовта картка
Сігеєву дали картку за зупинку руками Хомченовського на правому фланзі контратаки.
49'
Михайленко з правого флангу прострілював до штрафного, але Стецьков блокував.
48'
Так само спокійно триває наша гра.
46'
Жовта картка
Хомченовський за три секунди влетів у ноги Копини.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Ротань іде до чергової нічиєї. І не простой йде, а несеться. Ось і все, що було в цьому першому таймі.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Шевченко на правому фланзі штрафного завозився з м'ячем, але вивів його з-під тиску Микитишина.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 3 хв.
44'
Олександрія заробила штрафний на правому фланзі атаки.
42'
Заміна
Замість Кулакова гратиме Волошин.
40'
Луньов зламав Кулакова.
39'
Жовта картка
Картка для Луньова за фол проти Кулакова на чужій половині.
37'
Небезпечний момент
Простріл Калітвінцева з правого флангу якимось дивом пройшов повз двох суперників, але удар від Кулакова в дотик був неначе з переляку.
35'
Бабогло запустив дальню передачу до правого флангу штрафного на хід Кулакову, але того випередив на м'ячі Кліщук.
33'
Хомченовський від правого кута штрафного закрутив м'яч точно в руки Шевченку.
31'
Шевченко у воротарському забрав до рук передачу з лівого флангу від Задераки.
29'
Бабогло виконав дуже дальній постріл із центральної зони в табло за воротами.
26'
Команда Вернидуба майже не реагує на запрошення суперників пресингувати на чужій половині.
24'
Так само відсутні швидкості в нашій грі, як і до цього.
22'
Стецьков із лівого флангу закидав до штрафного, але Бабогло перехопив.
20'
Утримує м'яч Кривбас на власній половині за невеликого спротиву суперників.
18'
Тримається за поперек Микитишин перед власним штрафним за підсумком зіткнення з Бондаренком.
16'
Фол від Задераки на лівому фланзі атаки в підкаті одразу проти двох суперників.
14'
Олександрія відчуває брак точних передач на чужій половині.
12'
Поступово вмикається до атаки Кривбас.
10'
Небезпечний момент
Скорко пройшов правим флангом атаки, після чого зіграв на ближній кут воротарського на Кулакова, який розвернувся з ударом у Безкоровайного.
8'
Дальній постріл від Скорка з правого флангу пройшов повз ближню стійку.
6'
Відсутні швидкості поки що в нашій грі. Поки що.
5'
У ногу Бабоглу зіграв біля центральної лінії Микитишин на чужій половині.
3'
Від центральної лінії починається пресинг Кривбасу — суперники не лізуть.
1'
Обережний контроль м'яча на власній половині від гостей.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі перемогла Олександрія — 2:0.
Інфо
Олександрія йде п'ятою з 8 перемогами, 10 нічиїми та 3 поразками — 34 очки.
Інфо
Кривбас іде восьмим із 8 перемогами, 4 нічиїми та 10 поразками — 28 очок.
Запасні: Горох, Савченко, Чубатий, Ващенко, Мірошніченко, Волошин, Логінов, Гунічев, Матюшенко, Єрмаков, Мустафаєв.
Олександрія: Шевченко — Скорко, Бондаренко, Бабогло, Копина — Рибалка, Сігеєв, Михайленко — Калітвінцев, Кулаков, Третьяков.
Запасні: Сарнавський, Хома, Опанасенко, Рябов, Семотюк, Приходько, Шевченко, Кораблін, Карпусь.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Капіч, Татарков, Хомченовський — Микитишин, Луньов, Задерака.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Катерина Монзуль (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гірник (Кривий Ріг, Україна) зіграють криворізький Кривбас та Олександрія.
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Анонс матчу Кривбас - ФК Олександрія 29.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 29.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Кривбас у попередньому футбольному матчі 18.10.2022 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - ФК Олександрія можна подивитися 29.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти Чорноморець - 23.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Інгулець - 24.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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