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Металіст - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 квітня 2023, 13:00 - Авангард . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Металіст
Харьков
0 - 0
Оновити
13'
Динамо
Киев
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Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
24%
Нічия
24%
Динамо
53%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Metalist Kharkiv and FC Dynamo Kiev when FC Metalist Kharkiv is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Metalist Kharkiv and FC Dynamo Kiev is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with FC Metalist Kharkiv playing at home, FC Metalist Kharkiv have won 3 times, there have been 1 draws while FC Dynamo Kiev have won 11 times. The goal difference is 27-18 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • During the last 29 meetings, FC Metalist Kharkiv have won 6 times, there have been 4 draws while FC Dynamo Kiev have won 19 times. The goal difference is 55-32 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • FC Metalist Kharkiv's last home win against FC Dynamo Kiev was in 2013.
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 9% of their goals between the minutes 76-90? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Metalist Kharkiv haven't won in their last 19 games.
  • FC Metalist Kharkiv have played 7 home matches in a row without winning.
  • FC Dynamo Kiev have lost none of their last 7 away matches.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won any of their last 7 games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 4 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 0 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist Kharkiv's home record this season: 1-5-4.
  • Maksym Pryadun is FC Metalist Kharkiv's top scorer with 7 goals. Vitaliy Buyalskiy has scored 11 times for FC Dynamo Kiev.
  • Maksym Pryadun has assisted the most goals for FC Metalist Kharkiv with 3. Vladyslav Andriyovych Vanat is FC Dynamo Kiev's biggest assister (2).
  • FC Metalist Kharkiv wins 1st half in 18% of their matches, FC Dynamo Kiev in 36% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 18% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 36%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 3 goals.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 33% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against FC Metalist Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Metalist Kharkiv won 0, FC Dynamo Kiev won 5, 0 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Metalist Kharkiv scores 0.4 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 2.8 goals against FC Metalist Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Dynamo Kiev is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Dynamo Kiev is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv scores 0.86 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.44 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 21% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Dynamo Kiev haven't lost in their last 4 games.
  • Andriy Ralyuchenko has more yellow cards (6) than any other player at FC Metalist Kharkiv. Serhiy Sydorchuk has collected 7 for FC Dynamo Kiev.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.11.2022 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершено Металіст
Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 13:00 Ворскла 3 - 2 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 13:00 Металіст 5 - 5 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 14:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.03.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Динамо 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:05 Динамо 0 - 1 Завершено Зоря П
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
24%
Нічия
24%
Динамо
53%
Склади команд
Стартовий склад
  • 96
    Ermolov, Daniil
    Воротар
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 31
    Porokh, Bogdan
    Захисник
  • 33
    Corral, Roberto
    Захисник
  • 3
    Malumandsoko, Pathy
    Захисник
  • 4
    Ігор Чайковський
    Захисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 8
    Сергій Панасенко
    Півзахисник
  • 17
    Єгор Демченко
    Півзахисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 5
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 17
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 77
    Benito
    Півзахисник
  • 91
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Перика Огньенович
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
1
Штрафні
3
3
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Металіст - Динамо
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В ефірі
2+2
Трансляція
10'
8'
Багато спроб увійти до карного роблять динамівці, але поки не вдається зачепитися за м'яч.
4'
Пройшов пас до карного на Буяльського, але Віталій не обробив м'яч.
2'
Волошин подав із флангу прямо в руки Єрмолову.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Рефері — Ігор Пасхал.
Запасні: Костик (в), Шумілов (в), Багачанський, Бойчук, Валенсіо, Наумець, Ніколишин, Рязанцев, Синчук, Чідомере, Шамич.
Інфо
Стартовий склад Металіста: Єрмолов — Картушов, Коррал, Порох, Паті, Романюк — Чайковський, Ралюченко — Демченко (к), Прядун, Панасенко. Виконуючий обов'язки головного тренера — Періца Огнєнович.
Запасні: Моргун (в), Гармаш, Діалло, Дубінчак, Кабаєв, Малиш, Перріс, Попов, Рамадані, Рамірес, Царенко, Шепєлєв.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет — Вівчаренко, Сирота, Дячук, Тимчик — Андрієвський, Сидорчук (к) — Волошин, Буяльський, Беніто — Ванат. Виконуючий обов'язки головного тренера — Олександр Шовковський.
У харків'ян 19 очок, вони йдуть у зоні стиків. До рятівного 12-го місця всього три пункти.
«Біло-сині» посідають четверте місце в турнірній таблиці. Відставання від Зорі складає 5 очок.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 23-го раунду УПЛ між Металістом і Динамо.
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Анонс матчу Металіст - Динамо 28.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст (Харьков) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 28.04.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Металіст (Харьков) та командою Динамо (Киев):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Металіст залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Металіст у попередньому футбольному матчі 30.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - Динамо можна подивитися 28.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина

Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти Ворскла - 22.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Шахтар - 22.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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