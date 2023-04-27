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Колос - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 квітня 2023, 15:00 - Колос
Головний суддя: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
1 - 0
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48'
Шахтар
Донецк
Хід матчу
14' Павло Оріховський
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Колос
28%
Нічия
25%
Шахтар
47%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Kolos Kovalivka have won 0 times, there have been 1 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 8 times. The goal difference is 24-5 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 37% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 19% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 6 games.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 3 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 7-2-1.
  • Pavlo Orikhovsky is Kolos Kovalivka's top scorer with 7 goals. Danylo Sikan has scored 8 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Denys Bezborodko has more yellow cards (7) than any other player at Kolos Kovalivka. Lassina Franck Traore has collected 5 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 20% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 35% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 20% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 35%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 0, FC Shakhtar Donetsk won 4, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • Kolos Kovalivka scores 0.4 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2.2 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Shakhtar Donetsk is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Shakhtar Donetsk is 0.8.
  • Kolos Kovalivka scores 1.17 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.17 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
0
Перемог
11
Ігор
8
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 Колос 0 - 0 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Шахтар
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.04.2023 - 15:02 Колос 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 15:00 Колос 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершено ФК Минай П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 14:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.04.2023 - 14:02 ФК Львів 1 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 14:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 2 Завершено Шахтар Н
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Головні події
ГООЛ! Павло Оріховський
14'
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Колос
28%
Нічия
25%
Шахтар
47%
Склади команд
Стартовий склад
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 3
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 17
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
    14
  • 7
    Володимир Лисенко
    Форвард
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 20
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 9
    Мар'ян Швед
    Форвард
  • 18
    Gocholeishvili, Giorgi
    Захисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 17
    Djurasek, Neven
    Півзахисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Йовичевич, Игор
Статистика матчу
3
Удари в отвір
2
2
Удари повз
3
7
Штрафні
2
2
Сейви
2
2
Фоли
7
2
Кутові
6
Блоковано ударів
3
Трансляція
46'
Заміна
Гочолеішвілі поміняли на Коноплю.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Шахтар припустився помилки під час стандарту від суперників, і тепер змушений шукати шляхи для відігравання відставання за рахунком. Колос захищається дуже щільно, проте моменти в донеччан усе одно присутні. А ось реалізувати їх наразі не виходить.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
44'
Матвієнко від центральної лінії закинув на Бондаренка, але м'яч перехопив Волинець.
42'
Простріл Гочолеішвілі з правого флангу до центру штрафного Михайліченко зупинив, проте забув про удар.
40'
Небезпечний момент
Потужний постріл Лисенка з лівого флангу в ближню дев'ятку Трубін несподівано важко перевів на кутовий.
39'
Небезпечний момент
Ударом із входу до правого флангу штрафного Швед поцілив повз ближню стійку.
38'
Рукою підіграв Лисенко під час передачі до правого флангу атаки.
36'
Ільїна потягнув на газон Джурасек на лівому фланзі атаки, після втрати м'яча.
32'
Близький пас на лівому фланзі штрафного Михайліченко віддав у спину Степаненку.
30'
Бондаренко не зміг зберегти м'яч у межах поля біля лицьової під час закидання Степаненка до правого флангу штрафного.
28'
Над воротами запустив м'яч Степаненко, після передачі з лівого флангу до меж штрафного.
26'
Судаков із правого флангу штрафного пробив у блок від Богданова.
24'
Небезпечний момент
У падінні на дальньому куті воротарського головою завершував Михайліченко подачу від Бондаренка з правого флангу, але не зумів поцілити в площину воріт.
23'
Захисник блокував на кутовий простріл Михайліченка з лицьової на лівому фланзі штрафного.
22'
Ільїн отримав по ногах на правому фланзі атаки від Михайліченка.
20'
Кутовий
Лисенко пощастило, що він не зрізав подачу кутового з правого флангу від Шведа на ближню стійку у власні ворота!
18'
Простріл від Кравченка з правого флангу Матвієнко перевів на кутовий.
16'
Дивимось за спробами Шахтаря атакувати у відповідь.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Оріховський залишився на самоті перед чужим воротарським, після скидання подачі глибокого штрафного з лівого флангу чужих володінь від Чоботенка!
12'
Бондаренко з офсайду не грав на скиданні від Траоре перед чужим штрафним.
10'
Небезпечний момент
Судаков із лівого флангу зіграв на Траоре до штрафного, той відкинув на Бондаренка далі, а той залишив Степаненку в пів колі, Тарас пробив у лівий кут, але Волинець парирував.
8'
Прочитали захисники передачу з правого флангу до штрафного від Шведа.
6'
Донеччанам доводиться розігрувати атаки в глибині власної половини.
4'
Низом пустив удар із-за меж штрафного Бондаренко з центральної зони до рук воротаря.
2'
Оріховський у центрі поля отримав по ногах від Судакова.
1'
Колос активно розпочав на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Колос іде шостим із 8 перемогами, 6 нічиїми та 8 поразками — 30 очки.
Інфо
Шахтар іде першим із 16 перемогами, 5 нічиїми та 1 поразкою — 53 очки.
Запасні: Шевченко, Пятов, Тотовицький, Зубков, Сікан, Келсі, Топалов, Конопля, Очеретько, Назарина, Ракіцький, Борячук.
Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Швед, Бондаренко, Джурасек, Судаков — Траоре.
Запасні: Маханьков, Новак, Золотов, Зозуля, Ємець, Криворучко, Велетень, Гусол, Ісаєнко, Попов.
Колос: Волинець — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Богданов, Мілько — Ільїн, Оріховський, Болбат — Лисенко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олексій Деревінський (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Колос (с. Ковалівка, Україна) зіграють ковалівський Колос та донецький Шахтар.
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Анонс матчу Колос - Шахтар 28.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Колос (Ковалевка) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 28.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Колос (Ковалевка) та командою Шахтар (Донецк):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Колос у попередньому футбольному матчі 19.10.2022 закінчилось со счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Шахтар можна подивитися 28.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти Зоря - 21.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий поединок команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 22.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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