Колос - Шахтар онлайн трансляція матчу

У першій половині гри Шахтар припустився помилки під час стандарту від суперників, і тепер змушений шукати шляхи для відігравання відставання за рахунком. Колос захищається дуже щільно, проте моменти в донеччан усе одно присутні. А ось реалізувати їх наразі не виходить.