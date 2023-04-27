Колос - Шахтар онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Колос (Ковалевка) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 28.04.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между клубами Колос (Ковалевка) та командою Шахтар (Донецк):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Колос у попередньому футбольному матчі 19.10.2022 закінчилось со счетом: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти Зоря - 21.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Предыдущий поединок команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 22.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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