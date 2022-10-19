Рух - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух - Ворскла 29.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Рух (Львов) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 29.04.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Рух (Львов) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Рух у попередньому футбольному матчі 19.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Прошедший поединок команди Рух був зіграний проти СК Дніпро-1 - 24.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий поединок команди Ворскла був зіграний проти Металіст - 22.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

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