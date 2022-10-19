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Рух - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 квітня 2023, 15:00 - Арена Львов . Трансляція: УНИАН ТВ
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Рух
43%
Нічия
21%
Ворскла
36%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Rukh Lviv have won 1 times, there have been 2 draws while FC Vorskla Poltava have won 2 times.
  • Last season's matches: 0-0 (FC Rukh Lviv at home) and 2-0 (FC Vorskla Poltava at home).
  • FC Vorskla Poltava have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 30% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Rukh Lviv haven't won in their last 7 games.
  • FC Rukh Lviv have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Vorskla Poltava have a winning streak of 3 matches.
  • FC Rukh Lviv have received 7 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's home record this season: 2-5-4.
  • Talles is FC Rukh Lviv's top scorer with 7 goals. Taulant Seferi Sulejmanov has scored 11 times for FC Vorskla Poltava.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 21% of their matches, FC Vorskla Poltava in 31% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 21% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 1 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 1, FC Vorskla Poltava won 2, 2 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Rukh Lviv scores 0.8 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1.6 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Vorskla Poltava is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Vorskla Poltava is 1.4.
  • FC Rukh Lviv scores 1.18 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.07 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 30% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 27% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Oleksiy Dovgiy has more yellow cards (6) than any other player at FC Rukh Lviv. Oleksandr Sklyar has collected 7 for FC Vorskla Poltava.
Особисті зустрічі
Рух
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 Рух 1 - 1 Завершено Ворскла
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 2 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.04.2023 - 13:06 Інгулець 1 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Зоря 3 - 0 Завершено Рух П
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 13:00 Ворскла 3 - 2 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.04.2023 - 15:05 Ворскла 1 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Рух
43%
Нічия
21%
Ворскла
36%
LIVE
Трансляція матчу Рух - Ворскла
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
Інфо
Запасні Ворскли: Домолега, Крупський, Рамірес, Черниш, Кулаковський, Лопес, Нестеренко
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко, Кравець, Пердута, Олійник, Степанюк, Яворський, Сефері, Павлюк, Бацула, Челядін, Кане
Інфо
Запасні Руха: Ледвій, Михальчук, Джефферсон, Мисик, Карабін, Теслюк, Альваренго, Підгурський, Веремієнко, Притула, Столярчук, Герета
Інфо
Стартовий склад Руху: Паньків, Роман, Холод, Дідик, Лях, Руніч, Едсон, Таллес, Довгий, Соломон, Климчук
Ворскла на сьомому місці – 29 балів в активі
Рух бореться за виживання. Наразі львів'яни розташувалися на 14-му місці з 19 очками в активі
Інфо
Розпочнеться матч о 15:00, судитиме гру Максим Козиряцький
Всім доброго дня! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 23-го туру УПЛ, в якому Рух прийме Ворсклу
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Останні матчі
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Анонс матчу Рух - Ворскла 29.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Рух (Львов) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 29.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Рух (Львов) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Рух у попередньому футбольному матчі 19.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Ворскла можна подивитися 29.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший поединок команди Рух був зіграний проти СК Дніпро-1 - 24.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команди Ворскла був зіграний проти Металіст - 22.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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