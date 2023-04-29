Інгулець - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

На ранок сьогоднішнього дня Дніпро-1 займає другий рядок у таблиці УПЛ з вісьмома очками відставання від Шахтаря та з перевагою у два бали над Зорею. Інгулець дев'ятий та має чотири очки запасу над зоною перехідних матчів.