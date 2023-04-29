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Інгулець - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 квітня 2023, 14:00 - Стадион Ингулец
Головний суддя: Иванов, Юрий
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
0 - 0
Оновити
40'
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
9' Blanco, Domingo Felipe 18' Ігор Когут
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
29%
Нічия
26%
СК Дніпро-1
44%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Ingulets Petrove have won 1 times, there have been 3 draws while SC Dnipro-1 have won 3 times. The goal difference is 12-9 in favour of SC Dnipro-1.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 2 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove's home record this season: 5-0-6.
  • Vladyslav Klymenko has assisted the most goals for FC Ingulets Petrove with 3. Oleksandr Pikhalyonok is SC Dnipro-1's biggest assister (8).
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 28% of their matches, SC Dnipro-1 in 38% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 28% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 38%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Ingulets Petrove won 1, SC Dnipro-1 won 2, 2 draws.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 4 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • FC Ingulets Petrove scores 1 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 1.4 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and SC Dnipro-1 is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and SC Dnipro-1 is 1.6.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.92 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.74 goals when playing away (on average).
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
1
Перемог
8
Ігор
3
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
07.11.2021 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Інгулець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.04.2023 - 13:06 Інгулець 1 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.04.2023 - 15:05 Ворскла 1 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 12:00 ФК Минай 1 - 2 Завершено Інгулець В
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 2 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 2 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 14:01 Металіст 1925 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 15:00 Верес 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
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Головні події
18'
Ігор Когут
9'
Blanco, Domingo Felipe
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
29%
Нічия
26%
СК Дніпро-1
44%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Півзахисник
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 9
    Максим Марусич
    Півзахисник
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
    9
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 25
    Ігор Когут
    Півзахисник
    18
  • 44
    Рональд Матарріта
    Захисник
  • 19
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 1
    Rybak, Vladislav
    Воротар
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Kovalets, Sergiy Ivanovych
  • Кучер, Александр
Статистика матчу
7
Штрафні
5
1
Офсайди
3
4
Фоли
4
ЖК
2
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
1
Удари повз
2
1
Кутові
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
38'
Кутовий
Головкін виконував непогану подачу з кутового на дальню стійку, але ніхто не замкнув.
37'
Небезпечна подача від Запорожця з лівого флангу, Матаріта переводить на кутовий, не залишаючи Кухаруку можливість замкнути дальню стійку.
35'
Кучеренко також здалеку б'є - мимо.
33'
Кутовий
Інгулець відбивається від кутового, підбирання за дніпрянами, Бабенко здалеку вирішив пробити, але удар виявився легким для голкіпера.
30'
Довбик від лицьової п'ятою скинув на Адамюка, той, набігаючи, пробив неточно.
29'
О-хо-хо! Ковальов вмазав метрів з сорока поруч зі стійкою! Рибак, схоже, не встигав закрити кут!
27'
Кутовий
Кутовий на користь Інгульця. Пішла подача на дальню стійку, Кучеренко головою відправив м'яч за межі поля.
27'
Клименко впав у штрафному Дніпра-1 та випрошував пенальті. Арбітр проігнорував епізод. Проте повтор показав, що Сарапій діяв плечем на межі фолу та міг привезти проблеми на ворота дніпрян у вигляді пенальті.
25'
Гості багато контролюють м'яч, проте зайти до штрафного "козаків" не вдається. Навіть на відстань удару петрівці поки не підпускають.
22'
Білику довелося вийти до кута штрафного майданчика, щоб забрати м'яча до рук після закидання до його володінь із глибини поля від Сватка. Голкіпер впевнено розібрався у ситуації.
20'
Піхальонок виконав подачу до штрафного Інгульця, але точно до рук Білику.
18'
Жовта картка
Арбітр виписує жовту картку за симуляцію Когуту. Повтор показує, що гравець Дніпра-1 дійсно симулював: Нагієв лише доторкнувся до свого опонента та навіть не встиг порушити правила, якщо мав таке бажання.
15'
Небезпечний момент
Гуцуляк втрачає гольовий момент! Довбик від лицьової віддавав до центру штрафного, Гуцуляк пробивав з лівої, але влучив у свою праву ногу, від якої м'яч пішов за межі поля.
13'
Офсайд
Матарріта з району лівого кута воротарського розстрілював Білика, але лайнсмен запалив прапорець.
12'
Ого. Запорожець після перехоплення вирішив пробити метрів з сорока. Рибак не проґавив та прийняв м'яч ногами у власному штрафному.
9'
Жовта картка
Домінго жорстко пішов у гомілкостоп Кухаруку, за що отримав справедливу жовту картку.
8'
Вкидання з ауту на Довбика, але Артем програє єдиноборство захисникові Інгульця у штрафному майданчику.
4'
Офсайд
Довбик в офсайді. Дніпряни одразу забрали м'яч під свій контроль.
3'
Піхальонку вже необхідна допомога медиків. Але, здається, нічого серйозного: лікарі заморозили м'яз та повернули його на поле.
1'
Свисток
Матч стартував! Дніпро-1 першим розіграв з центру поля.
На ранок сьогоднішнього дня Дніпро-1 займає другий рядок у таблиці УПЛ з вісьмома очками відставання від Шахтаря та з перевагою у два бали над Зорею. Інгулець дев'ятий та має чотири очки запасу над зоною перехідних матчів.
Інфо
Головний арбітр: Юрій Іванов (Макіївка) Асистенти: Семен Шлончак (Черкаси), Віктор Матяш (Донецьк)
Інфо
СК Дніпро-1 (старт): Владислав Рибак, Володимир Адамюк, Едуард Сарапій, Артем Довбик, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Руслан Бабенко, Домінго Бланко, Ігор Когут, Олександр Сваток, Рональд Матарріта
Інфо
Інгулець (старт): Олег Білик, Євген Запорожець, Владислав Клименко, Максим Марусич, Олександр Кучеренко, Іван Головкін, Артем Смоляков, Дмитро Нагієв, Максим Ковальов, Дмитро Поспєлов, Андрій Кухарук
Усім привіт та ласкаво просимо на текстову трансляцію матчу 23 туру української Прем'єр-ліги. Інгулець на власному полі прийматиме Дніпро-1.
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Коментарі(1)
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C_Ballack (Днепр)
29.04.2023 о 14:08
Эй "умники" что защищают бедную сектанту, ответьте почему я не могу посмотреть матч, оплатив максимальную подписку на мегого?
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Останні матчі
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Анонс матчу Інгулець - СК Дніпро-1 29.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Інгулець (Петрово) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 29.04.2023
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Інгулець (Петрово) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення СК Дніпро-1 та Інгулець у попередньому футбольному матчі 19.10.2022 закінчилось со счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Kovalets, Sergiy Ivanovych и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - СК Дніпро-1 можна подивитися 29.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти ФК Олександрія - 24.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Рух - 24.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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