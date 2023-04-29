Інгулець - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Інгулець (Петрово) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Ингулец.
Дата проведення матчу: 29.04.2023
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь между Інгулець (Петрово) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення СК Дніпро-1 та Інгулець у попередньому футбольному матчі 19.10.2022 закінчилось со счетом: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Kovalets, Sergiy Ivanovych и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти ФК Олександрія - 24.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Рух - 24.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
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