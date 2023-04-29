ФК Минай - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Поединок між командою ФК Минай (Минай) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 29.04.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между командами ФК Минай (Минай) та командою Металіст 1925 (Харьков):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Минай, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 19.10.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Эдмар розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Верес - 22.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти ФК Львів - 23.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.
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