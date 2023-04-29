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ФК Минай - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 квітня 2023, 13:00 - Mynay-Arena . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
1 - 1
Оновити
85'
Металіст 1925
Харьков
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Хід матчу
3' Bezugly, Mykyta 19' Kapinus, Dmytro
46' Bychek, Kostiantyn Вийшов: Chyruk, Andrii Yuriiovych 46' Dmytrenko, Vladyslav Вийшов: Андрій Ременюк 56' Horin, Oleh Вийшов: Михайло Шишка 56' Ghecev, Mihail Вийшов: Dmytruk, Taras 56' Іван Трубочкін Вийшов: Валерій Рогозинський 61' Kapinus, Dmytro Вийшов: Максим Жичиков 63' Vyshnevskyi, Oleg Вийшов: Kolesnyk, Danylo 70' Дмитро Кравченко Вийшов: Martinyuk, Yaroslav
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
37%
Нічия
33%
Металіст 1925
30%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Minaj scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 8 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Minaj haven't scored in 3 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 6 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 2-7-2.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have not managed to score in their last 4 matches.
  • FC Minaj wins 1st half in 21% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 24% of their matches.
  • FC Minaj wins 21% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 24%.
  • The winner of their last meeting was FC Minaj.
  • On their last meeting FC Minaj won by 1 goals.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 40% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • FC Minaj have lost just 1 of their last 4 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Minaj won 3, FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, 0 draws.
  • FC Minaj scores 1.25 goals in a match against FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.75 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and FC Metalist 1925 Kharkiv is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Minaj and FC Metalist 1925 Kharkiv is 0.75.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Minaj scores 0.73 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.83 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Yegor Tverdokhlib is FC Minaj's top scorer with 4 goals. Rostyslav Rusyn has scored 4 times for FC Metalist 1925 Kharkiv.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
3
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено ФК Минай
Перша ліга України 2019/2020
10.07.2020 - 18:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Металіст 1925
Первая лига Украины 2019/2020
09.09.2019 - 19:00 Металіст 1925 2 - 3 Завершено ФК Минай
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 15:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Динамо 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 12:00 ФК Минай 1 - 2 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершено ФК Минай В
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 15:00 Колос 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 14:01 Металіст 1925 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
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Головні події
70'
Дмитро Кравченко
Вийшов: Martinyuk, Yaroslav
Vyshnevskyi, Oleg
Вийшов: Kolesnyk, Danylo
63'
61'
Kapinus, Dmytro
Вийшов: Максим Жичиков
Horin, Oleh
Вийшов: Михайло Шишка
56'
Ghecev, Mihail
Вийшов: Dmytruk, Taras
56'
Іван Трубочкін
Вийшов: Валерій Рогозинський
56'
46'
Bychek, Kostiantyn
Вийшов: Chyruk, Andrii Yuriiovych
46'
Dmytrenko, Vladyslav
Вийшов: Андрій Ременюк
19'
Kapinus, Dmytro
3'
Bezugly, Mykyta
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
37%
Нічия
33%
Металіст 1925
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 3
    Іван Трубочкін
    Захисник
    56
  • 73
    Melnyk, Oleksandr
    Захисник
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
    56
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 18
    Buleza, Andrii
    Захисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
    63
  • 7
    Ghecev, Mihail
    Півзахисник
    56
  • 1
    Денис Сидоренко
    Воротар
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
    3
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Захисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 5
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
    61 19
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 22
    Dmytrenko, Vladyslav
    Форвард
    46
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
    46
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
  • Эдмар
Статистика матчу
1
ЖК
2
1
Блоковано ударів
6
Штрафні
10
3
Кутові
4
9
Фоли
5
1
Удари повз
5
53%
Володіння м'ячем
47%
4
Удари в отвір
4
2
Сейви
3
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу ФК Минай - Металіст 1925
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
77'
Вітенчук і Мельник зіштовхнулись головами у повітрі. Медики на полі.
76'
Мельник головою пробивав по воротах суперника, відгукнувшись на подачу зі штрафного. М'яч приземлився на сітку зверху.
73'
Гоооол!!!
Вітенчук ударом з точки зрівнює рахунок! Розвів по кутах м'яч і воротаря.
72'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Металіста 1925 призначає арбітр! Курило не зіграв у м'яч, але епізод дуже складний. Був формальний привід для призначення одинадцятиметрового.
70'
Заміна
Мартинюк замінив Кравченка.
67'
Небезпечний момент
Колесник і Дмитрук уже були готові замикати простріл з лівого флангу, але Курило поставив свою ногу і завадив суперникам.
65'
Русин протягнув м'яч і залишив під удар Чируку. 79-й номер запустив ігровий знаряд за межі стадіону.
64'
Заміна
Вишневський поступився місцем на полі Колеснику.
62'
Твердохліб стріляв з лівого флангу вздовж воріт, Сидоренко прочитав гру та перехопив цей пас.
62'
Русин м'яко навішував на дальню штангу, але там не було нікого з партнерів.
61'
Заміна
Жичиков вийшов на лівий фланг замість Капінуса.
57'
Капінус впав на газон і тримається за задню. Схоже, ми побачимо ще одну вимушену заміну від Едмара та його штабу.
55'
Заміна
Шарай реагує на те, що відбувається потрійною заміною. Шишка, Дмитрук і Рогозинський вийшли на поле. Горін, Гечев і Трубочкін пішли відпочивати.
52'
Гоооол!!!
Металіст 1925 відкриває рахунок! Безуглий увірвався до карного та в дотик уразив дев'ятку воріт Бандури. Відзначимо також якісний навіс Вачіберадзе з кута поля.
50'
Жовта картка
Гончар завалився на газон у карному суперника, Новохатний побачив симуляцію. Можна погодитися з арбітром.
48'
Євген Ткачук чудово зіграв у захисті, перехопивши простріл на Вишневського.
46'
Заміна
У перерві Чирук замінив травмованого Бичека, а Ременюк вийшов замість Дмитренка.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Команди довго входили в гру, але кінцівка першого тайму обнадіює. Очікуємо голів у другій половині поєдинку.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+2'
Небезпечний момент
Який момент був у Миная! Немчанінов дальнім ударом заскочив зненацька Сидоренка, але кіпер в останній момент зреагував. Вишневський мав добивати, але з кількох метрів влучив у того ж Сидоренка.
45+1'
М'яч влучив у руку Курилу після прострілу Гончара, але приводу для пенальті не було. Захисник Металіста 1925 притис руку до корпусу.
45+1'
Інфо
До першого тайму додано дві хвилини.
42'
Бичек потягнув задню поверхню стегна, коли виконував ривок за м'ячем. Тайм може і дограє, але не більше.
36'
Горін зрізав м'яч у ближній кут після подачі зі штрафного. Сидоренко уважно діяв на лінії.
33'
Небезпечний момент
Оце вже по-справжньому небезпечно! Безуглий відгукнувся на подачу Вачіберадзе з кутового і пробивав у дальній кут. Поруч зі штангою пройшов м'яч, Бичек не встиг підправити в площину.
30'
Не найгірша спроба, але Бандура за рахунок правильного вибору позиції впорався з ударом. Перше влучання у площину на сьогодні.
29'
Мельник збив Дмитренка на підступах до карного майданчика. Кравченко та Вачіберадзе біля м'яча, йде підготовка до удару.
25'
Пішла довга верхова передача на Бичека, нападник Металіста 1925 не зачепився за м'яч.
22'
Гечев ударив Капінуса по ногах у спробі відібрати м'яч, Новохатний вирішив не показувати жовту.
18'
Без воріт грають команди. М'яч в основному під контролем Металіста 1925, Минай зосереджений на обороні.
13'
Русин побачив вільний коридор і наважився на удар з-за меж карного. Особливої загрози воротам Бандури цей удар не становив.
11'
Бичеку надають медичну допомогу після болісного удару по ногах. Форвард Металіста 1925 зможе продовжити гру.
10'
Поки що без моментів проходить гра. Стартовою активністю Миная все обмежилося.
5'
Минай декілька разів завантажував м'яч до карного, у захисників Металіста 1925 усе під контролем.
4'
Дальній удар Горіна був заблокований, кутовий подасть Минай.
3'
Жовта картка
Брудний підкат проти Булези виконав Безуглий, абсолютно заслужене попередження.
1'
Твердохліб міг виходити віч-на-віч, але надто далеко прокинув м'яч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Рефері — Володимир Новохатний.
Запасні: Кемкін (в), Пеньков (в), Байдал, Голуб, Дмитрук, Колесник, Коломоєць, Паламар, Петько, Рогозинський, Чуєв, Шишка.
Інфо
Стартовий склад Миная (3-4-3): Бандура (к) — Трубочкін, Мельник, Горін — Немчанінов, Твердохліб, Вітенчук, Гончар — Булеза, Вишневський, Гечев. Головний тренер — Володимир Шаран.
Запасні: Ігор Потімков (в), Кияшко (в), Абдуллаєв, Жичиков, Енріке, Мартинюк, Юрій Потімков, Ременюк, Рудавський, Андрій Ткачук, Чирук, Шершень.
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925 (4-1-4-1): Сидоренко — Капінус, Курило, Євген Ткачук, Безуглий — Габелок (к) — Дмитренко, Вачіберадзе, Кравченко, Русин — Бичек. Виконуючий обов'язки головного тренера — Едмар.
У матчі першого кола Минай виграв із рахунком 0-1. Єдиний гол в активі Твердохліба.
Металіст 1925 іде в турнірній таблиці десятим, а Минай — тринадцятим. При цьому команди відділяють усього три очки.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 23-го раунду УПЛ між Минаєм і Металістом 1925.
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Анонс матчу ФК Минай - Металіст 1925 29.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Минай (Минай) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 29.04.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Минай (Минай) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Минай, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 19.10.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Эдмар розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Металіст 1925 можна подивитися 29.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Верес - 22.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти ФК Львів - 23.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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