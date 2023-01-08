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Рома - Мілан онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 29 квітня 2023, 19:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
0 - 0
Оновити
63'
Мілан
Милан
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Хід матчу
15' Kumbulla, Marash Вийшов: Едоардо Бове 16' Tomori, Fikayo 24' Неманья Матіч
46' Tomori, Fikayo Вийшов: Thiaw, Malick 46' Андреа Белотті Вийшов: El Shaarawy, Stephan
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Рома
48%
Нічия
20%
Мілан
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and AC Milan is 1-2. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 12 times, there have been 10 draws while AC Milan have won 10 times. The goal difference is 42-36 in favour of AS Roma.
  • During the last 65 meetings, AS Roma have won 19 times, there have been 21 draws while AC Milan have won 25 times. The goal difference is 87-85 in favour of AC Milan.
  • Last season AC Milan won both games against AS Roma (3-1 at home and 2-1 away).
  • AS Roma have a winning streak of 3 matches in Serie A.
  • Did you know that AS Roma scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AS Roma scores 9% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that AC Milan scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • AS Roma have won 3 home matches in a row.
  • AC Milan haven't lost in their last 6 games.
  • AS Roma haven't scored in 3 of their 15 home matches in Serie A this season.
  • AC Milan haven't scored in 4 of their 16 away matches in Serie A this season.
  • Paulo Dybala is AS Roma's top scorer with 11 goals. Rafael Leao has scored 12 times for AC Milan.
  • Paulo Dybala has assisted the most goals for AS Roma with 6. Rafael Leao is AC Milan's biggest assister (6).
  • Roger Ibanez has more yellow cards (8) than any other player at AS Roma. Sandro Tonali has collected 7 for AC Milan.
  • AS Roma wins 1st half in 33% of their matches, AC Milan in 41% of their matches.
  • AS Roma wins 33% of halftimes, AC Milan wins 41%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than AC Milan.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • AC Milan have lost just 0 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 0, AC Milan won 3, 2 draws.
  • AC Milan have lost just 0 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 0 of their last 5 Serie A games against AC Milan.
  • AS Roma scores 1.6 goals in a match against AC Milan and AC Milan scores 2.4 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and AC Milan is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and AC Milan is 1.6.
  • AS Roma scores 1.69 goals when playing at home and AC Milan scores 1.57 goals when playing away (on average).
  • A year ago, AC Milan were number 1 in the table with 67 points. Now they are number 5 with 56 points.
Особисті зустрічі
Рома
7
Перемог
22
Ігор
6
Перемог
Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.01.2023 - 21:45 Мілан 2 - 2 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2021/2022
06.01.2022 - 19:30 Мілан 3 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2021/2022
31.10.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2020/2021
28.02.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Мілан
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
24.04.2023 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершено Рома П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.04.2023 - 22:00 Рома 4 - 1 Завершено Феєноорд В
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.04.2023 - 21:45 Рома 3 - 0 Завершено Удінезе В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 19:47 Феєноорд 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.04.2023 - 19:30 Торіно 0 - 1 Завершено Рома В
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.04.2023 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Лечче В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
18.04.2023 - 22:00 Наполі 1 - 1 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.04.2023 - 16:00 Болонья 1 - 1 Завершено Мілан Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Мілан 1 - 0 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.04.2023 - 22:00 Мілан 0 - 0 Завершено Емполі Н
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Новини команд
Головні події
46'
Tomori, Fikayo
Вийшов: Thiaw, Malick
Андреа Белотті
Вийшов: El Shaarawy, Stephan
46'
Неманья Матіч
24'
16'
Tomori, Fikayo
Kumbulla, Marash
Вийшов: Едоардо Бове
15'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Рома
48%
Нічия
20%
Мілан
32%
Склади команд
1
Руй Патрісіу
14
Рожер Ібаньєс
24
Kumbulla, Marash
23
Mancini, Gianluca
37
Леонардо Спінаццола
8
Неманья Матіч
16
Cristante, Bryan
19
Celik, Zeki
7
Лоренцо Пеллегріні
9
Abraham, Tammy
11
Андреа Белотті
16
Maignan, Mike
2
Давіде Калабрія
24
Kjaer, Simon
23
Tomori, Fikayo
22
Hernandez, Theo
20
Tonali, Sandro
33
Krunic, Rade
10
Diaz, Brahim
22
Bennacer, Ismael
17
Leao, Rafael
9
Олів'є Жиру
Стартовий склад
  • 9
    Abraham, Tammy
    Форвард
  • 11
    Андреа Белотті
    Форвард
    46
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 8
    Неманья Матіч
    Півзахисник
    24
  • 16
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 14
    Рожер Ібаньєс
    Захисник
  • 24
    Kumbulla, Marash
    Захисник
    15
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 1
    Руй Патрісіу
    Воротар
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 10
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 22
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 20
    Tonali, Sandro
  • 33
    Krunic, Rade
    Півзахисник
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
  • 24
    Kjaer, Simon
    Захисник
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
    46 16
  • 22
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Жозе Моуриньо
  • Стефано Пиоли
Статистика матчу
4
Штрафні
3
3
Фоли
4
3
Удари повз
4
1
ЖК
1
45%
Володіння м'ячем
55%
1
Удари в отвір
3
Блоковано ударів
1
Сейви
1
1
Кутові
2
LIVE
Трансляція матчу Рома - Мілан
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
57'
Уже декілька разів Беннасер не найкращим чином виконав кутовий.
56'
Заміна
Діас поступився місцем на полі Салемакерсу.
52'
Калабрія непогано навішував до карного, але Манчіні зняв другий поверх.
48'
Абрахам пішов за м'ячем до кінця та врізався в Меньяна. Фол в атаці.
46'
Заміна
Також Томорі зняли через пошкодження. Тіав усе-таки з'явився на полі.
46'
Заміна
Белотті травмувався ще в кінцівці першого тайму, у перерві його замінив Ель-Шаараві.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Є питання по якості футболу, але не по напрузі та кількості боротьби. Відчувається, що матч принципіальний у всіх відношеннях.
45+7'
Свисток
Перерва.
45+5'
Томорі хапається за голову. Він виграв боротьбу на кутовому та пробив, але спрямувати м'яч у площину не вдалося.
45+4'
Діас, опинившись в оточенні трьох суперників, намагався пробити по воротах. Вдалося лише кутовий заробити.
45+2'
Яка ж можливість для удару була в Белотті! Але форвард Роми жахливо обробив м'яч і все зіпсував.
45+1'
Інфо
5 хвилин додано до першого тайму.
45'
Калабрія підхопив м'яч у карному суперника та злету заряджав у дальній кут. Неточно.
38'
Тіава вже підготували до виходу на поле, але потім з'ясувалося, що Томорі зможе продовжити матч.
36'
Томорі отримав болісний удар коліном від Абрахама. Невже ще одна вимушена заміна буде?
33'
Небезпечний момент
Рома втратила хороший момент! Пеллегріні з близької відстані пробивав у площину, але перед м'ячем вискочив Абрахам і заблокував удар свого ж партнера.
33'
Белотті намагався хитро пробити з-під Томорі, але англієць не дав цього зробити.
31'
Леау з місця закручував м'яч у дальню дев'ятку. Трохи не вистачило точності.
30'
Дуже багато пауз у грі, пов'язаних з фолами. Ми певно побачимо багато компенсованого часу.
26'
Калабрія стріляв уздовж воріт, але ніхто з партнерів не пішов замикати дальню штангу.
24'
Жовта картка
Матич просто зніс Беннасера, не встигнувши зіграти в м'яч. Залізобетонна жовта.
20'
Перспективна контратака Мілана перетворилася на позиційний наступ, який ударом завершив Крунич. Без загрози володінням Патрісіу.
17'
Пеллегріні подав зі штрафного, а Манчіні головою намагався влучити у дальній кут. Не вийшло.
16'
Жовта картка
Томорі в підкаті зрубав Белотті на фланзі.
15'
Заміна
Бове замінив травмованого одноклубника.
14'
Жиру в нормі, а Кумбулла, скоріше за все, не зможе продовжити зустріч.
10'
Кумбулла та Жиру жорстко зіштовхнулися в боротьбі за верховий м'яч. Сподіваємось, обійдеться без серйозних пошкоджень.
7'
Пеллегріні з півкола пробивав по воротах суперника. Небезпечно могло бути, але Лоренцо не докрутив м'яч у площину.
7'
Меньян вийшов із воріт і забрав високу подачу Челіка. В Абрахама не було шансів зачепитися за м'яч.
3'
Все гаразд із капітаном Роми, він уже в грі.
3'
Пеллегріні на газоні після невдалого підкату в ноги Беннасеру.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Рефері — Даніеле Орсато.
Запасні: Боер (в), Свілар (в), Бове, Вольпато, Дибала, Ель-Шаараві, Залевський, Камара, Сольбаккен, Тахірович.
Інфо
Стартовий склад Роми: Патрісіу — Ібаньєс, Кумбулла, Манчіні — Спінаццола, Матич, Крістанте, Челік — Пеллегріні (к) — Абрахам, Белотті. Головний тренер — Жозе Моурінью.
Запасні: Міранте (в), Тетерушану (в), Адлі, Бакайоко, Балло Туре, Вранкс, Габбія, де Кетеларе, Калюлю, Мессіас, Орігі, Ребич, Салемакерс, Тіав.
Інфо
Стартовий склад Мілана: Меньян — Ернандес, Томорі, К'єр, Калабрія (к) — Крунич, Тоналі — Леау, Беннасер, Діас — Жиру. Головний тренер — Стефано Піолі.
Зустріч першого кола між цими командами завершилася з рахунком 2-2.
Рома та Мілан сусіди по турнірній таблиці та мають рівну кількість очок. Сьогоднішній поєдинок є ключовим у боротьбі за зону Ліги чемпіонів.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 32-го туру Серії А Рома – Мілан.
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Анонс матчу Рома - Мілан 29.04.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою Рома (Рим) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 29.04.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Рома (Рим) та командою Мілан (Милан):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Мілан та Рома у попередньому футбольному матчі 08.01.2023 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Жозе Моуриньо и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Мілан можна подивитися 29.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - Мілан, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команди Рома був зіграний проти "Аталанта" - 24.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Милан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команди Мілан був зіграний проти Лечче - 23.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Мілан онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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