Рома - Мілан онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - Мілан 29.04.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою Рома (Рим) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 29.04.2023

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Рома (Рим) та командою Мілан (Милан):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Мілан та Рома у попередньому футбольному матчі 08.01.2023 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Жозе Моуриньо и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Предыдущий матч команди Рома був зіграний проти "Аталанта" - 24.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)

Рік заснування Милан (Милан): 1899

Країна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Прошедший поединок команди Мілан був зіграний проти Лечче - 23.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

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