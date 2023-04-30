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Манчестер Юнайтед - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 квітня 2023, 16:00 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
41'
Астон Вілла
Бирмингем
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Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
29%
Нічия
33%
Астон Вілла
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Aston Villa when Manchester United is playing at home is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Aston Villa is 1-0. 12 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 23 times, there have been 4 draws while Aston Villa have won 2 times. The goal difference is 61-18 in favour of Manchester United.
  • During the last 61 meetings, Manchester United have won 43 times, there have been 13 draws while Aston Villa have won 5 times. The goal difference is 114-43 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 0-1 (Manchester United at home) and 2-2 (Aston Villa at home).
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester United scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Aston Villa scores 24% of their goals between the minutes 0-15?
  • Manchester United haven't lost in any of their last 25 home matches.
  • Aston Villa haven't lost in their last 10 games.
  • Aston Villa have lost none of their last 5 away matches.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 4 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Manchester United's home record this season: 11-3-1.
  • Marcus Rashford is Manchester United's top scorer with 16 goals. Ollie Watkins has scored 14 times for Aston Villa.
  • A year ago, Aston Villa were number 15 in the table with 37 points. Now they are number 6 with 54 points.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 43% of their matches, Aston Villa in 33% of their matches.
  • Manchester United wins 43% of halftimes, Aston Villa wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Manchester United.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 2, Aston Villa won 1, 2 draws.
  • Manchester United scores 2 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 1.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Aston Villa is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Aston Villa is 1.4.
  • Manchester United scores 2.14 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Scott McTominay has more yellow cards (7) than any other player at Manchester United. Emiliano Martinez has collected 6 for Aston Villa.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 8. Ollie Watkins is Aston Villa's biggest assister (6).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
14
Перемог
19
Ігор
2
Перемог
Астон Вілла
Кубок англійської ліги 2022/2023
10.11.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 2 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 16:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.01.2022 - 19:30 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2021/2022
10.01.2022 - 21:55 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 22:15 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англії 2022/2023
23.04.2023 - 18:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.04.2023 - 22:00 Севілья 3 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Севілья Н
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Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.04.2023 - 21:45 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 14:30 Астон Вілла 3 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Астон Вілла 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 21:45 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Астон Вілла В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
29%
Нічия
33%
Астон Вілла
38%
Склади команд
1
De Gea, David
12
Malacia, Tyrell
23
Shaw, Luke
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
20
Dalot, Diogo
14
Крістіан Еріксен
18
Карлос Каземiро
8
Fernandes, Bruno
15
Sabitzer, Marcel
25
Sancho, Jadon
10
Rashford, Marcus
1
Martinez, Emiliano
18
Young, Ashley
4
Konsa, Ezri
5
Mings, Tyrone
15
Moreno, Alex
32
Леандер Дендонкер
6
Luiz, Douglas
7
McGinn, John
10
Buendia, Emiliano
41
Ramsey, Jacob
11
Watkins, Ollie
Стартовий склад
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 15
    Sabitzer, Marcel
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 12
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 10
    Buendia, Emiliano
    Форвард
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Півзахисник
  • 6
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 5
    Mings, Tyrone
    Захисник
  • 15
    Moreno, Alex
  • 1
    Martinez, Emiliano
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Унаи Эмери
Статистика матчу
60%
Володіння м'ячем
40%
2
Удари в отвір
2
3
Удари повз
1
3
Штрафні
13
1
Кутові
1
6
Офсайди
1
2
Сейви
2
7
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
38'
Гоооол!!!
37'
Воткінс з меж штрафного пробив у падінні через себе. М'яч полетів вище воріт.
33'
Після передачі Забітцера у штрафну здалося, що Янг зіграв рукою. Після допомоги відеоасистента матч продовжили - м'яч влучив у грудну клітку.
30'
Пресинг від МЮ дуже потужний. Астон Вілла попереду мало на що здатна.
28'
Небезпечний момент
Каземіро влучив у поперечку після передачі Санчо. Мартінес уже нічим не міг допомогти.
25'
Офсайд
Однак ця висока лінія оборони і дає свої плоди. П'ятий офсайд в господарів. Цього разу знову Санчо.
21'
Висока оборона Вілли дає про себе знати. Мартінес знову страхує захисників, вийшовши в воріт: вибив головою м'яч в аут.
19'
Небезпечний момент
Астон Вілла відповідає своїм моментом. Морено з метрів семи пробив з підбирання - влучив у де Хеа.
17'
Фернандеш ледь не закинув з флангу за комірець Мартінесу. Ще й послизнувся голкіпер.
16'
Небезпечний момент
Двічі поспіль мав шанс відзначитися Забітцер. Спочатку після помилки голкіпера намагався здалеку влучити у ворота однак не вийшло це зробити. Згодом Марсель приблизно з лінії штрафної після передачі Рашфорда пробив вище поперечки.
13'
Небезпечний момент
А ось тут Рашфорд вже увірвався у штрафну без офсайду. Однак Мартінес вчасно вийшов з воріт і скоротив дистанцію. Маркус пробив у голкіпера.
10'
МЮ більше володіє м'ячем. Гостям поки комфортно грати на контратаках.
8'
Офсайд
Не реалізував Рашфорд вихід сам на сам - просто не влучив у ворота. Однак все одно арбітри зафіксували офсайд.
7'
Санчо знову в центрі гри. Джейдон намагався на фланзі обіграти Янга, але той відібрав м'яч, поставив корпус і змусив сфолити на собі.
4'
Офсайд
Санчо заліз в офсайд.
2'
Каземіро високо побіг у пресинг і забрав м'яч у Діня.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед поєдинком МЮ іде на четвертому місці в АПЛ, а Вілла посідає шосту позицію. Між командами розрив у шість очок.
Інфо
Головним арбітром матчу буде Джарред Джилетт із Австралії.
Астон Вілла: Мартінес - Янг, Конса, Мінгс, Морено - Дендонкер, Дуглас Луїз - Макгінн, Буендіа, Ремзі - Воткінс.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Лінделоф, Шоу, Маласія - Каземіро, Еріксен, Санчо, Забітцер, Фернандеш - Рашфорд.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 34-го туру АПЛ, у якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Астон Вілли.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла" 30.04.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 30.04.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 10.11.2022 закінчилось с такими результатами: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла" можна подивитися 30.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 27.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий поединок команди "Астон Вілла" був зіграний проти Фулгем - 25.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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