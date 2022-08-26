Інтер - Лаціо онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Інтер" (Милан) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.
Дата проведення матчу: 30.04.2023
Час початку матчу: 13:30
Історія протистоянь между "Інтер" (Милан) та командою Лаціо (Рим):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Лаціо, тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення Лаціо та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 26.08.2022 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Маурицио Сарри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Предыдущий поединок команди "Інтер" був зіграний проти Ювентус - 26.04.2023, у рамках чемпионата Кубок Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".
Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лацио (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Прошедший поединок команди Лаціо був зіграний проти Торіно - 22.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Торіно.
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