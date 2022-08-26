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Інтер - Лаціо онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 30 квітня 2023, 13:30 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Марко Гвида
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
0 - 0
Оновити
21'
Лаціо
Рим
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Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
43%
Нічия
38%
Лаціо
19%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Inter Milano and Lazio Rome is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 13 times, there have been 13 draws while Lazio Rome have won 7 times. The goal difference is 46-34 in favour of Inter Milano.
  • During the last 66 meetings, Inter Milano have won 22 times, there have been 22 draws while Lazio Rome have won 22 times. The goal difference is 88-85 in favour of Inter Milano.
  • Last season's matches: 2-1 (Inter Milano at home) and 3-1 (Lazio Rome at home).
  • Did you know that Inter Milano scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Lazio Rome scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Inter Milano have played 4 home matches in a row without winning.
  • When playing at home, Inter Milano have not lost to Lazio Rome in their last 3 encounters.
  • Inter Milano haven't scored in 4 of their 16 home matches in Serie A this season.
  • Lazio Rome haven't scored in 3 of their 15 away matches in Serie A this season.
  • Inter Milano's home record this season: 11-0-5.
  • Nicolo Barella has assisted the most goals for Inter Milano with 6. Sergej Milinkovic-Savic is Lazio Rome's biggest assister (8).
  • Marcelo Brozovic has more yellow cards (8) than any other player at Inter Milano. Sergej Milinkovic-Savic has collected 8 for Lazio Rome.
  • A year ago, Lazio Rome were number 7 in the table with 52 points. Now they are number 2 with 61 points.
  • Inter Milano wins 1st half in 39% of their matches, Lazio Rome in 41% of their matches.
  • Inter Milano wins 39% of halftimes, Lazio Rome wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Lazio Rome.
  • On their last meeting Lazio Rome won by 2 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Lazio Rome leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Lazio Rome is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Serie A, Lazio Rome has better performance than Inter Milano.
  • Lazio Rome's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 2, Lazio Rome won 2, 1 draws.
  • Inter Milano scores 1.6 goals in a match against Lazio Rome and Lazio Rome scores 1.8 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and Lazio Rome is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and Lazio Rome is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Inter Milano scores 2.03 goals when playing at home and Lazio Rome scores 1.38 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Inter Milano scores 20% of their goals between the minutes 76-90?
Особисті зустрічі
Інтер
10
Перемог
27
Ігор
11
Перемог
Лаціо
Чемпіонат Італії 2022/2023
26.08.2022 - 21:45 Лаціо 3 - 1 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2021/2022
09.01.2022 - 21:45 Інтер 2 - 1 Завершено Лаціо
Чемпіонат Італії 2021/2022
16.10.2021 - 19:00 Лаціо 3 - 1 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2020/2021
14.02.2021 - 21:45 Інтер 3 - 1 Завершено Лаціо
Останні матчі - Інтер
Кубок Італії 2022/2023
26.04.2023 - 22:01 Інтер 1 - 0 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.04.2023 - 13:30 Емполі 0 - 3 Завершено Інтер В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
19.04.2023 - 22:00 Інтер 3 - 3 Завершено Бенфіка Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.04.2023 - 21:45 Інтер 0 - 1 Завершено Монца П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.04.2023 - 22:00 Бенфіка 0 - 2 Завершено Інтер В
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Останні матчі - Лаціо
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.04.2023 - 19:00 Лаціо 0 - 1 Завершено Торіно П
Чемпіонат Італії 2022/2023
14.04.2023 - 21:45 Спеція 0 - 3 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.04.2023 - 21:45 Лаціо 2 - 1 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.04.2023 - 16:00 Монца 0 - 2 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 19:00 Лаціо 1 - 0 Завершено Рома В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
43%
Нічия
38%
Лаціо
19%
Склади команд
24
Андре Онана
95
Алессандро Бастоні
15
Франческо Ачербі
33
D`Ambrosio, Danilo
32
Федеріко Дімарко
22
Генріх Мхітарян
77
Brozovic, Marcelo
23
Ніколо Барелла
36
Маттео Дарміан
11
Хоакін Корреа
90
Ромелу Лукаку
94
Іван Проведель
77
Адам Марушич
15
Casale, Nicolo
23
Алессіо Романьйолі
23
Ельсеїд Хюсай
21
Сергей Мілінковіч-Савіч
32
Даніло Катальді
10
Луїс Альберто
7
Феліпе Андерсон
17
Чіро Іммобіле
20
Маттіа Дзакканьї
Стартовий склад
  • 11
    Хоакін Корреа
    Півзахисник
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 77
    Brozovic, Marcelo
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 33
    D`Ambrosio, Danilo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 7
    Феліпе Андерсон
  • 17
    Чіро Іммобіле
    Форвард
  • 20
    Маттіа Дзакканьї
    Півзахисник
  • 21
    Сергей Мілінковіч-Савіч
    Півзахисник
  • 32
    Даніло Катальді
    Півзахисник
  • 10
    Луїс Альберто
    Півзахисник
  • 77
    Адам Марушич
    Півзахисник
  • 15
    Casale, Nicolo
  • 23
    Алессіо Романьйолі
    Захисник
  • 23
    Ельсеїд Хюсай
    Захисник
  • 94
    Іван Проведель
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Маурицио Сарри
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Удари в отвір
4
Штрафні
3
Офсайди
1
Сейви
1
3
Фоли
3
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - Лаціо
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
14'
Знову Проведел виграє в Лукаку боротьбу в повітрі, цього разу вже в межах воротарського.
12'
Пішло закидання верхом на Лукаку, бельгієць не зумів зачепитися за м'яч. Проведел вийшов із воріт.
8'
Офсайд
Онана довелося вступити у гру після удару Іммобіле, але потім у капітана Лаціо було зафіксовано офсайд.
5'
Небезпечний момент
Досить небезпечно пробивав Брозович з-за меж карного майданчика! Проведел витягнув м'яч із кута.
4'
Потихеньку розпочинають команди, обмінюються тривалими позиційними атаками.
2'
Іммобіле отримав передачу на хід, але так і не заволодів м'ячем. Ачербі завадив.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Рефері — Марко Гвіда.
Запасні: Кордаз (в), Ханданович (в), Асллані, Белланова, Гальярдіні, Госенс, де Врей, Джеко, Думфріс, Мартінес, Чалханоглу.
Інфо
Стартовий склад Інтера (3-5-2): Онана — Бастоні, Ачербі, Д'Амброзіо (к) — Дарміан, Барелла, Брозович, Мхітарян, Дімарко — Лукаку, Корреа. Головний тренер — Сімоне Індзагі.
Запасні: Адамоніс (в), Максимільяну (в), Антоніо, Башич, Бертіні, Весіно, Канчелльєрі, Лаццарі, Патрік, Педро, Пеллегріні, Раду, Ромеро, Хіла.
Інфо
Стартовий склад Лаціо (4-3-3): Проведел — Хюсай, Романьйолі, Казале, Марушич — Луїс Альберто, Катальді, Мілінкович-Савич — Дзакканьї, Іммобіле (к), Феліпе Андерсон. Головний тренер — Мауріціо Саррі.
Інтер випав із зони єврокубків, але за підсумками сьогоднішньої зустрічі може злетіти одразу на четверте місце.
Лаціо йде другим з відривом від найближчого переслідувача у два очки.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 32-го раунду Серії А між Інтером і Лаціо.
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Анонс матчу "Інтер" - Лаціо 30.04.2023, Чемпіонат Італії

Поединок між командою "Інтер" (Милан) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 30.04.2023
Час початку матчу: 13:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Інтер" (Милан) та командою Лаціо (Рим):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Лаціо, тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення Лаціо та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 26.08.2022 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Маурицио Сарри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Лаціо можна подивитися 30.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Лаціо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команди "Інтер" був зіграний проти Ювентус - 26.04.2023, у рамках чемпионата Кубок Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лацио (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший поединок команди Лаціо був зіграний проти Торіно - 22.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Торіно.

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - Лаціо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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