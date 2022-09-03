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Марсель - Осер онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 30 квітня 2023, 21:45 - Стадион Велодром . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Pignard, Jeremie
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
До початку
00 : 00 : 00
Осер
Осер
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
36%
Нічия
36%
Осер
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Olympique Marseille and AJ Auxerre is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Olympique Marseille playing at home, Olympique Marseille have won 10 times, there have been 2 draws while AJ Auxerre have won 5 times. The goal difference is 26-11 in favour of Olympique Marseille.
  • During the last 38 meetings, Olympique Marseille have won 17 times, there have been 11 draws while AJ Auxerre have won 10 times. The goal difference is 49-29 in favour of Olympique Marseille.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 27% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 5% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that AJ Auxerre scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Olympique Marseille haven't lost in their last 7 games.
  • AJ Auxerre haven't lost in their last 4 games.
  • AJ Auxerre haven't won any of their last 3 games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille haven't scored in 2 of their 16 home matches in Ligue 1 this season.
  • AJ Auxerre haven't scored in 5 of their 16 away matches in Ligue 1 this season.
  • Jonathan Clauss has assisted the most goals for Olympique Marseille with 8. Nuno Da Costa is AJ Auxerre's biggest assister (3).
  • Olympique Marseille wins 1st half in 38% of their matches, AJ Auxerre in 24% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 38% of halftimes, AJ Auxerre wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 2 goals.
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When AJ Auxerre leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When AJ Auxerre is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 games against AJ Auxerre (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Olympique Marseille won 3, AJ Auxerre won 0, 2 draws.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 Ligue 1 games against AJ Auxerre.
  • AJ Auxerre have won just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille scores 2 goals in a match against AJ Auxerre and AJ Auxerre scores 0.6 goals against Olympique Marseille (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Marseille and AJ Auxerre is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Marseille and AJ Auxerre is 0.8.
  • Olympique Marseille scores 1.59 goals when playing at home and AJ Auxerre scores 1.4 goals when playing away (on average).
  • In Ligue 1, Olympique Marseille has better performance than AJ Auxerre.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than AJ Auxerre's.
Особисті зустрічі
Марсель
3
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Осер
Чемпіонат Франції 2022/2023
03.09.2022 - 18:00 Осер 0 - 2 Завершено Марсель
Кубок Франції 2020/2021
10.02.2021 - 15:45 Осер 0 - 2 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2011/2012
13.05.2012 - 22:00 Марсель 3 - 0 Завершено Осер
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
23.04.2023 - 21:45 Ліон 1 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
16.04.2023 - 21:45 Марсель 3 - 1 Завершено Труа В
Чемпіонат Франції 2022/2023
09.04.2023 - 21:45 Лор’ян 0 - 0 Завершено Марсель Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
31.03.2023 - 22:08 Марсель 1 - 1 Завершено Монпельє Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.03.2023 - 21:45 Реймс 1 - 2 Завершено Марсель В
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Останні матчі - Осер
Чемпіонат Франції 2022/2023
22.04.2023 - 18:00 Осер 1 - 1 Завершено Лілль Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
16.04.2023 - 16:00 Осер 2 - 1 Завершено Нант В
Чемпіонат Франції 2022/2023
09.04.2023 - 16:00 Аяччо 0 - 3 Завершено Осер В
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.04.2023 - 18:00 Осер 1 - 0 Завершено Труа В
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Страсбур 2 - 0 Завершено Осер П
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
36%
Нічия
36%
Осер
27%
LIVE
Трансляція матчу Марсель - Осер
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В ефірі
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Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Марсель: Лопес, Клаусс, Жиго, Вітінья, Верету, Каборе, Колашинац, Мбемба, Ронж'є, Санчес, Ундер. Осер: Раду, Пелленар, Юбаль, Жанв'є, М'Шангама, Туре, Зедадка, Равелосон, Ен, Да Коста, Ньянг.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги 1 Марсель - Осер.
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Останні матчі
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Анонс матчу Марсель - Осер 30.04.2023, Чемпіонат Франції

Поединок між командою Марсель (Марсель) та командою Осер (Осер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 30.04.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Марсель (Марсель) та командою Осер (Осер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Марсель, тоді як команда Осер залишилася з поразкою . Зіткнення Осер та Марсель у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Прошедший поединок команди Марсель був зіграний проти Ліон - 23.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Команда гостей

Назва: Осер (Осер)
Рік заснування Осер (Осер): 1905
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Пелиссье

Прошедший матч команди Осер був зіграний проти "Лілль" - 22.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Марсель - Осер онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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