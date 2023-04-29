Барселона - Бетіс онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Барселона" - Бетіс 29.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 29.04.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Барселона" (Барселона) та командою Бетіс (Севилья):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення Бетіс та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 01.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Мануэль Пеллегрини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Райо Вальєкано - 26.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Команда гостей

Назва: Бетіс (Севилья)

Рік заснування Бетис (Севилья): 1907

Країна: Испания

Тренер: Мануэль Пеллегрини



Прошедший поединок команди Бетіс був зіграний проти Реал Сосьєдад - 25.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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