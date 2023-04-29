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Барселона - Бетіс онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 29 квітня 2023, 22:00 - Камп Ноу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
8'
Бетіс
Севилья
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Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
27%
Нічия
36%
Бетіс
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Betis Seville when FC Barcelona is playing at home is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Betis Seville is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 19 times, there have been 3 draws while Real Betis Seville have won 4 times. The goal difference is 80-32 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 54 meetings, FC Barcelona have won 34 times, there have been 10 draws while Real Betis Seville have won 10 times. The goal difference is 143-69 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 0-1 (FC Barcelona at home) and 1-2 (Real Betis Seville at home).
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Real Betis Seville scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Real Betis Seville haven't won any of their last 3 games against FC Barcelona.
  • Real Betis Seville have received 12 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • FC Barcelona haven't scored in 2 of their 15 home matches in LaLiga this season.
  • Real Betis Seville haven't scored in 6 of their 15 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 12-3-0.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 18 goals. Borja Iglesias has scored 12 times for Real Betis Seville.
  • FC Barcelona have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 55% of their matches, Real Betis Seville in 27% of their matches.
  • FC Barcelona wins 55% of halftimes, Real Betis Seville wins 27%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Real Betis Seville leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Real Betis Seville.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • FC Barcelona has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Real Betis Seville (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Real Betis Seville won 1, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Betis Seville.
  • Real Betis Seville have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1.8 goals in a match against Real Betis Seville and Real Betis Seville scores 1.4 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Real Betis Seville is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Real Betis Seville is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • FC Barcelona scores 2.04 goals when playing at home and Real Betis Seville scores 1.07 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Gavi has more yellow cards (9) than any other player at FC Barcelona. Guido Rodriguez has collected 7 for Real Betis Seville.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
18
Перемог
22
Ігор
2
Перемог
Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона
Суперкубок Іспанії 2023
12.01.2023 - 21:00 Бетіс 2 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
07.05.2022 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
04.12.2021 - 17:15 Барселона 0 - 1 Завершено Бетіс
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.04.2023 - 23:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.04.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2024
10.04.2023 - 22:01 Барселона 0 - 0 Завершено Жирона Н
Кубок Іспанії 2024
05.04.2023 - 22:00 Барселона 0 - 4 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.04.2023 - 22:00 Ельче 0 - 4 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 23:00 Бетіс 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 15:00 Осасуна 3 - 2 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.04.2023 - 19:30 Бетіс 3 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.04.2023 - 17:15 Бетіс 0 - 2 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.04.2023 - 22:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Бетіс П
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
27%
Нічия
36%
Бетіс
36%
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
28
Balde, Alejandro
15
Андреас Крістенсен
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
26
Pedri
5
Серхiо Бускетс
21
De Jong, Frenkie
30
Gavi
9
Роберт Левандовскі
22
Raphinha
13
Руї Сілва
2
Мартін Монтойя
19
Felipe, Luiz
16
Pezzella, German
33
Miranda, Juan
18
Rodriguez, Guido
14
Carvalho, William
11
Luiz Henrique
10
Серхiо Каналес
21
Perez, Ayoze
12
Jose, Willian
Стартовий склад
  • 30
    Gavi
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 26
    Pedri
    Форвард
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 12
    Jose, Willian
    Форвард
  • 11
    Luiz Henrique
    Форвард
  • 10
    Серхiо Каналес
    Півзахисник
  • 21
    Perez, Ayoze
    Форвард
  • 18
    Rodriguez, Guido
    Півзахисник
  • 14
    Carvalho, William
    Півзахисник
  • 2
    Мартін Монтойя
    Захисник
  • 19
    Felipe, Luiz
    Воротар
  • 16
    Pezzella, German
    Захисник
  • 33
    Miranda, Juan
  • 13
    Руї Сілва
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Мануэль Пеллегрини
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Бетіс
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч розпочався!
Бетіс: Сілва, Монтоя, Луїс Феліпе, Песселья, Міранда, Родрігес, Карвалью, Луїс Еріке, Каналес, Перес, Вілліан Хосе.
Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде, де Йонг, Бускетс, Педрі, Рафінья, Левандовський, Гаві.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Добрий вечір усім! UA-Футбол проведе для вас текстову трансляцію матчу 32-го туру чемпіонату Іспанії між Барселоною і Бетісом.
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Анонс матчу "Барселона" - Бетіс 29.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 29.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Барселона" (Барселона) та командою Бетіс (Севилья):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення Бетіс та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 01.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Мануэль Пеллегрини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Бетіс можна подивитися 29.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Бетіс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Райо Вальєкано - 26.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Команда гостей

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетис (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший поединок команди Бетіс був зіграний проти Реал Сосьєдад - 25.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Бетіс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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