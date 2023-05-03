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Чорноморець - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 травня 2023, 15:00 - Черноморец . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
До початку
00 : 00 : 00
Колос
Ковалевка
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
57%
Нічия
21%
Колос
21%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 27% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 35% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Chernomorets Odessa have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 6 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 4 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa's home record this season: 1-4-6.
  • Daniil Alefirenko is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 6 goals. Pavlo Orikhovsky has scored 8 times for Kolos Kovalivka.
  • Volodymyr Salyuk has more yellow cards (6) than any other player at FC Chernomorets Odessa. Denys Bezborodko has collected 7 for Kolos Kovalivka.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 32% of their matches, Kolos Kovalivka in 24% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 32% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 24%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 4 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Chernomorets Odessa won 0, Kolos Kovalivka won 2, 2 draws.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.5 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 1.25 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and Kolos Kovalivka is 1.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and Kolos Kovalivka is 0.75.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.58 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.58 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 26% of their goals between the minutes 0-15?
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
02.10.2021 - 14:00 Колос 2 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2020
08.06.2019 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 Зоря 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 15:30 Кривбас 2 - 3 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 2 Завершено Шахтар Н
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.04.2023 - 15:02 Колос 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 15:00 Колос 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Колос Н
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
57%
Нічия
21%
Колос
21%
LIVE
Трансляція матчу Чорноморець - Колос
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Роман Блавацький (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Чорноморець (Одеса, Україна) зіграють одеський Чорноморець та ковалівський Колос.
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Анонс матчу Чорноморець - Колос 03.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Чорноморець (Одесса) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 03.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Чорноморець (Одесса) та командою Колос (Ковалевка):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 24.10.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти Зоря - 29.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти Шахтар - 28.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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