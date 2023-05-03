Інгулець - Кривбас онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Інгулець (Петрово) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Ингулец.
Дата проведення матчу: 04.05.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между командами Інгулець (Петрово) та командою Кривбас (Кривой Рог):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Інгулець у попередньому футбольному матчі 24.10.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Kovalets, Sergiy Ivanovych и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Кривбас можна подивитися 04.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти СК Дніпро-1 - 29.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Олександрія - 29.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.
Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.