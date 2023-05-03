  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Інгулець - Кривбас Дивитися онлайн
У тренді

Інгулець - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 травня 2023, 13:00 - Стадион Ингулец . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
0 - 0
Оновити
19'
Кривбас
Кривой Рог
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
42%
Нічия
29%
Кривбас
29%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 32% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 3 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 4 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove's home record this season: 5-0-7.
  • Oleksandr Kozak has more yellow cards (5) than any other player at FC Ingulets Petrove. Yevhen Banada has collected 5 for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 26% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 14% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 26% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 14%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.85 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.15 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 33% of their goals between the minutes 61-75?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 13:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Інгулець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:05 Інгулець 1 - 0 Завершено Кривбас
Клубні товариські матчі 2019
09.07.2019 - 16:45 Інгулець 3 - 0 Завершено Кривбас
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.04.2023 - 13:06 Інгулець 1 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.04.2023 - 15:05 Ворскла 1 - 0 Завершено Інгулець П
Показати більше
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Кривбас 2 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 15:30 Кривбас 2 - 3 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 14:04 Верес 1 - 2 Завершено Кривбас В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
42%
Нічия
29%
Кривбас
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Захисник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 15
    Андрій Коробенко
    Півзахисник
  • 97
    Rezepov, Denis Sergeevich
    Півзахисник
  • 19
    Володимир Одарюк
    Форвард
  • 27
    Kozyrenko, Yuriy
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 15
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Kovalets, Sergiy Ivanovych
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
1
Удари в отвір
Удари повз
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - Кривбас
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
16'
Кривбас продовжує тримати м'яч та шукати шляхи до воріт Інгульця. Задерака з лівого краю намагався прострілювати, але Поспєлов заблокував його передачу.
13'
Понєдєльнік виконував непогану подачу до штрафного господарів, Білик перший на м'ячі. Непоганий навіс.
6'
Татарков після контакту впав у штрафній Інгульця! Романюк так активно пішла на місце подій, але ані пенальті, ані жовту за симуляцію не дала
4'
Білик виніс так м'яч ударом від воріт, що круглий прилетів до воротаря Кривбасу
2'
Спокійно все. Ось Кучеренко підключився і пробив – після рикошету Кліщук спокійно забрав м'яч
1'
Свисток
Ну, поїхали, матч розпочався! Гості розпочали із центру поля!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Кривбасу: Сарнавський, Хома, Опанасенко, Рябов, Семотюк, Приходько, Шевченко, Кораблін, Карпусь, Дебелко
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук, Понєдєльник, Безкоровайний, Стецьков, Дібанго, Татарков, Капич, Луньов, Хомченовський, Задерака, Микитишин
Інфо
Запасні Інгульця: Паламарчук, Павлов, Кравчук, Головкін, Мельничук, Кухар, Марусич, Сітало, Осипенко, Сидоренко
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Білик, Нагієв, Поспєлов, Ковальов, Кучеренко, Смоляков, Клименко, Коробенко, Резепов, Одарюк, Козиренко
Кривбас йде шостим. 31 бал та 6 пунктів від зони єврокубків
Інгулець на 11-му місці у таблиці, 26 пунктів. Команда ще не убезпечила себе від зони вилітала
Поєдинок пройде у Петровому
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судити гру буде Анастасія Романюк! Також на грі буде ВАР, наглядатиме за яким буде Денис Шурман!
Добридень! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 24-го туру УПЛ, в якому Інгулець прийме Кривбас
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 03:30 - Сьогодні Атлетіко Мінейро Атлетіко Мінейро 2 Альянса Ліма Альянса Ліма 0 Завершено 03:30 - Сьогодні Барселона Барселона 0 Палмейрас Палмейрас 2 Завершено 01:00 - Сьогодні Cerro Porteno Cerro Porteno 0 Болівар Болівар 4 Завершено 23:00 - Вчора Хетафе Хетафе 1 Сельта Сельта 0 Завершено 23:00 - Вчора Атлетіко Атлетіко 5 Кадіс Кадіс 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Інгулець - Кривбас 04.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Інгулець (Петрово) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 04.05.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Інгулець (Петрово) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Інгулець у попередньому футбольному матчі 24.10.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Kovalets, Sergiy Ivanovych и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Кривбас можна подивитися 04.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти СК Дніпро-1 - 29.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Олександрія - 29.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.