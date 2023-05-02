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СК Дніпро-1 - Металіст онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 травня 2023, 13:00 - Авангард . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Kozik, Yaroslav
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
1 - 0
Оновити
41'
Металіст
Харьков
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Хід матчу
14' Максим Прядун
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
46%
Нічия
25%
Металіст
29%
Цікаві факти
  • In Premier League, FC Metalist Kharkiv have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Metalist Kharkiv haven't won in their last 20 games.
  • FC Metalist Kharkiv have lost 4 away matches in a row.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won any of their last 8 away matches.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 5 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's home record this season: 8-1-1.
  • Artem Dovbyk is SC Dnipro-1's top scorer with 20 goals. Maksym Pryadun has scored 8 times for FC Metalist Kharkiv.
  • Oleksandr Pikhalyonok has assisted the most goals for SC Dnipro-1 with 8. Maksym Pryadun is FC Metalist Kharkiv's biggest assister (3).
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 37% of their matches, FC Metalist Kharkiv in 17% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 37% of halftimes, FC Metalist Kharkiv wins 17%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 1 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • SC Dnipro-1 scores 1.82 goals when playing at home and FC Metalist Kharkiv scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Metalist Kharkiv have received 7 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 2 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 2 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 14:01 Металіст 1925 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
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Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Металіст 1 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 13:00 Ворскла 3 - 2 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 13:00 Металіст 5 - 5 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 14:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Колос Н
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Головні події
14'
Максим Прядун
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
46%
Нічия
25%
Металіст
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Rybak, Vladislav
    Воротар
  • 44
    Рональд Матарріта
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 27
    Hayner
    Захисник
  • 10
    Peglow
  • 25
    Ігор Когут
    Півзахисник
  • 31
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 19
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 99
    Орест Костик
    Воротар
  • 69
    Shamich, Dmitri
    Півзахисник
  • 3
    Malumandsoko, Pathy
    Захисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 5
    Nikolyshyn, Oleksandr Vitaliiovych
    Захисник
  • 4
    Ігор Чайковський
    Захисник
  • 10
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 70
    Chidomere, Aleks
    Форвард
  • 21
    Bagachanskyi, Maksym
    Півзахисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
    14
  • 8
    Сергій Панасенко
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Кучер, Александр
  • Перика Огньенович
Статистика матчу
3
Удари повз
2
Штрафні
6
5
Фоли
1
2
Блоковано ударів
5
Кутові
1
Офсайди
1
ЖК
1
2
Удари в отвір
Сейви
2
59%
Володіння м'ячем
41%
LIVE
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - Металіст
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В ефірі
2+2
Трансляція
37'
Ух, а Пеглоу на куражі – непогано під ближню пробив! Трохи неточно!
34'
Заміна
Самуель замість Чайковського вийшов відразу після пропущеного у Металіста
33'
Гоооол!!!
Гоооол! Забиває таки Дніпро-1. Вивели Пеглоу за місцем інсайду, знову захист харків'ян не встигає і спокійно бразилець переграв Костика! 1:0!
31'
Небезпечний момент
Ой ой! Після ідеального прострілу від Матарріти Довбик з п'яти метрів замикав, м'ячу не було куди подітися, але якось Костик тягне в падінні! Ух!
29'
Небезпечний момент
Танковський йшов-йшов, ніхто його чомусь не зустрічав, і дав метрів з 22-х на силу! Костик не без зусиль відбиває м'яч!
27'
Кутовий
4:0 за кутовими. Ось ще один дніпряни подали, Костик помилився на виході, але дезорієнтував не лише своїх гравців, а й чужих
25'
Ох як Піхальонок класно кинув між у штрафну, але Гуцуляк у падінні не встиг підправити у ворота! Але пас просто цукерка був
23'
Полтайму минуло - Дніпро-1 поки не забив, хоча моменти були
20'
Пеглоу метрів із 20-ти підробив, пробив. Але дуже прогнозовано. Гравці харків'ян встигли заблокувати
18'
Небезпечний момент
Ой ой! Ну як так? Гуцуляка вивели на забійну позицію, але з правої пробив, з правої... У нікуди
16'
Трохи активніше гравці харків'ян стали грати попереду. Але Дніпро-1 спокійно виходить через пас
14'
Жовта картка
Прядун у чужій штрафній впав у боротьбі із Сарапієм. Суддя не купився – жовта за симуляцію
13'
Небезпечний момент
Довбик із флангу гостро прострілив, але ніхто з партнерів не встиг замкнути!
12'
Контролюють гру дніпряни, але без метушні. Впевнена у своїх силах команда
9'
Небезпечний момент
Ох як! Гуцуляк з лівої дав, і м'яч після рикошету мало не залетів у дальню дев'ять! Пощастило харків'янам!
7'
Довбик з Пеглоу обіграли стіночку в чужій штрафній, але в останній момент захисники харків'ян винесли м'яч
5'
Дніпро-1 забрав м'яч, харків'яни поки що особливо не пресингують
4'
Правим флангом атака дніпрян, але впустили за лицьову у боротьбі м'яч господарі
2'
Небезпечний момент
Жваве! Піхальонок закинув на Довбика, Артем прийняв не найкращим чином, але таки пробив - вище!
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди!
Металіст продовжує боротися за виживання – 15 місце та 19 очок
Дніпро-1 продовжує переслідувати Шахтар - 2 місце та відставання у 5 очок при грі в запасі
Колись давно це було другим за значимістю українським дербі. Зараз... Зараз, сподіваємось, що харків'яни таки зможуть і захочуть нав'язати боротьбу
Інфо
Стартовий склад Металіста: Костик, Шамич, Паті, Ніколишин, Ралюченко, Чайковський, Наумець, Чідомере, Багачанський, Прядун, Панасенко
Інфо
Запасні Металіста: Єрмолов, Шумілов, Дігтяр, Сінчук, Порох, Коррал, Самуел, Картушов, Демченко, Рязанцев, Мізюк
Інфо
Запасні Дніпра-1: Валеф, Кінарейкін, Гомес, Сваток, Пасіч, Танчик, Лучкевич, Назаренко, Бабенко, Рубчинський, Підлепенець
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Рибак, Матарріта, Сарапій, Адамюк, Хайнер, Пеглоу, Когут, Танковський, Піхальонок, Гуцуляк, Довбик
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00 та пройде в Ужгороді. Судитиме гру Ярослав Козик
Добридень! 24-й тур УПЛ проходить на тижні, і UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу Дніпро-1 - Металіст
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Металіст 03.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 03.05.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Металіст (Харьков):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Металіст залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 23.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Перика Огньенович розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Металіст можна подивитися 03.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Металіст, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Інгулець - 29.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина

Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Динамо - 28.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

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