СК Дніпро-1 - Металіст онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 03.05.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Металіст (Харьков):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Металіст залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 23.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Перика Огньенович розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Інгулець - 29.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина
Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Динамо - 28.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
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