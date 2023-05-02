Шахтар - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Шахтар (Донецк) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 03.05.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами Шахтар (Донецк) та командою ФК Минай (Минай):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Шахтар у попередньому футбольному матчі 28.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Колос - 28.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший матч команди ФК Минай був зіграний проти Металіст 1925 - 29.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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