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Шахтар - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 травня 2023, 13:00 - Mynay-Arena . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 0
Оновити
41'
ФК Минай
Минай
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Хід матчу
12' Traore, Lassina Franck
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
36%
Нічия
36%
ФК Минай
28%
Цікаві факти
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 19% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Minaj scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 7 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have won 3 home matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 4 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 9-3-0.
  • Danylo Sikan is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 8 goals. Yegor Tverdokhlib has scored 4 times for FC Minaj.
  • Lassina Franck Traore has more yellow cards (5) than any other player at FC Shakhtar Donetsk. Oleg Gorin has collected 10 for FC Minaj.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 35% of their matches, FC Minaj in 20% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 35% of halftimes, FC Minaj wins 20%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Minaj.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 4 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Shakhtar Donetsk won 3, FC Minaj won 0, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 3.5 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 0.75 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Minaj is 4.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Minaj is 2.5.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.9 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.75 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 20% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Minaj scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
3
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.02.2023 - 15:00 ФК Минай 1 - 4 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
29.08.2021 - 17:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 ФК Минай 0 - 4 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2020/2021
05.12.2020 - 17:00 Шахтар 5 - 1 Завершено ФК Минай
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 14:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.04.2023 - 14:02 ФК Львів 1 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 14:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Металіст В
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 15:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Динамо 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 12:00 ФК Минай 1 - 2 Завершено Інгулець П
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Головні події
ГООЛ! Traore, Lassina Franck
12'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
36%
Нічия
36%
ФК Минай
28%
Склади команд
Стартовий склад
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
    12
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 20
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 9
    Мар'ян Швед
    Форвард
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Захисник
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 73
    Melnyk, Oleksandr
    Захисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 78
    Валерій Рогозинський
    Півзахисник
  • 5
    Юрій Кравчук
    Захисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
  • 26
    Юрій Коломоєць
    Форвард
  • 3
    Іван Трубочкін
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Йовичевич, Игор
  • Володимир Шаран
Статистика матчу
3
Удари в отвір
2
1
Блоковано ударів
3
Штрафні
3
4
Кутові
2
Сейви
2
3
Фоли
3
4
Удари повз
3
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - ФК Минай
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
36'
Швед головою замикав дальню штангу, трохи не вистачило точності його удару.
34'
Судаков виграв підбір на кутовому, але пробив вкрай невдало. М'яч вилетів за межі стадіону.
28'
Небезпечний момент
Судаков міг збільшити відрив! З лінії карного пробив у штангу, від Бандури м'яч відскочив у поле.
26'
Коломоєць непогано відкривався під передачу з глибини, але Трубін випередив його в боротьбі за м'яч.
24'
Вітенчук взяв гру на себе та пробив у дальню дев'ятку з розвороту. Непогано йшов м'яч, але все-таки повз ворота.
22'
Бондаренко ввійшов до карного та пробивав на силу, захисник прийняв удар на себе.
20'
Траоре пробивав з подачі Матвієнка, м'яч пройшов поруч зі штангою.
16'
12'
Гоооол!!!
Шахтар відкриває рахунок! Траоре отримав пас від Шведа та з гострого кута вгатив м'яч у ближній кут. Є питання до Бандури по цьому епізоду.
9'
Не вийшов дальній удар у Зубкова.
6'
Небезпечний момент
Кравчук бездоганно зіграв в обороні! Зубков уже був готовий забивати, але захисник Миная постелився в підкаті та заблокував удар.
4'
Цікаво розвивалася атака Миная, але Твердохлібу не дали завдати завершальний удар.
2'
Шахтар починає активно, закрили суперника на своїй половині поля.
1'
Свисток
Матч розпочався.
У матчі першого кола Шахтар розгромив Минай із рахунком 1-4.
Інфо
Рефері — Микола Балакін.
Запасні: Пятов (в), Шевченко (в), Борячук, Гочолейшвілі, Джурасек, Келсі, Михайличенко, Назарина, Очеретько, Сікан, Топалов, Тотовицький.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря (4-1-4-1): Трубін — Матвієнко, Ракицький, Бондар, Конопля — Степаненко (к) — Зубков, Судаков, Бондаренко, Швед — Траоре. Головний тренер — Ігор Йовічевич.
Запасні: Кемкін (в), Пеньков (в), Байдал, Вишневський, Гечев, Голуб, Горін, Паламар, Чуєв, Шишка.
Інфо
Стартовий склад Миная (5-4-1): Бандура (к) — Трубочкін, Немчанінов, Кравчук, Мельник, Дмитрук — Рогозинський, Петько, Вітенчук, Твердохліб — Коломоєць. Головний тренер — Володимир Шаран.
Минай бореться за виживання, всі шанси зберегти прописку є в підопічних Шарана.
Шахтар лідирує в чемпіонській гонці, відрив від Дніпра-1 складає 5 очок (у дніпрян матч у запасі).
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 24-го раунду УПЛ між Шахтарем і Минаєм.
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Анонс матчу Шахтар - ФК Минай 03.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Шахтар (Донецк) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 03.05.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Шахтар (Донецк) та командою ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Шахтар у попередньому футбольному матчі 28.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - ФК Минай можна подивитися 03.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Колос - 28.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший матч команди ФК Минай був зіграний проти Металіст 1925 - 29.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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