ФК Львів - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Всім привіт та ласкаво просимо на 24 тур УПЛ. Тут ми з вами стежитимемо за матчем між Львовом та Олександрією. Львів'яни не знають перемог вісім ігор, олександрійці – чотири. Мотивація перервати цю смугу додає інтриги цьому поєдинку.