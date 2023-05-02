ФК Львів - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою ФК Львів (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Skif Stadium.
Дата проведення матчу: 03.05.2023
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь между ФК Львів (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 22.10.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Верес - 28.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Кривбас - 29.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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