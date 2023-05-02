  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Львів - ФК Олександрія Дивитися онлайн
У тренді

ФК Львів - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 травня 2023, 14:00 - Skif Stadium
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
ФК Львів
Львов
До початку
00 : 00 : 00
ФК Олександрія
Александрия
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
38%
Нічия
29%
ФК Олександрія
33%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with FC Lviv playing at home, FC Lviv have won 1 times, there have been 3 draws while FC Oleksandriya have won 3 times. The goal difference is 12-9 in favour of FC Oleksandriya.
  • During the last 14 meetings, FC Lviv have won 3 times, there have been 4 draws while FC Oleksandriya have won 7 times. The goal difference is 19-12 in favour of FC Oleksandriya.
  • FC Lviv have a losing streak of 6 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Lviv scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Lviv have lost 6 matches in a row.
  • FC Lviv haven't won in their last 8 games.
  • FC Lviv have a losing streak of 3 matches at home.
  • FC Lviv have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 8 games.
  • FC Oleksandriya haven't won any of their last 8 away matches.
  • When playing at home, FC Lviv have not lost to FC Oleksandriya in their last 3 encounters.
  • FC Lviv haven't scored in 4 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 3 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's away record this season: 2-5-3.
  • Vladyslav Bugay is FC Lviv's top scorer with 4 goals. Maksym Tretyakov has scored 7 times for FC Oleksandriya.
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Lviv wins 1st half in 4% of their matches, FC Oleksandriya in 25% of their matches.
  • FC Lviv wins 4% of halftimes, FC Oleksandriya wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 2 goals.
  • When FC Lviv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Lviv.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Lviv won 1, FC Oleksandriya won 2, 2 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Lviv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Lviv scores 1 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.2 goals against FC Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Lviv and FC Oleksandriya is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Lviv and FC Oleksandriya is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Lviv scores 0.91 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1 goals when playing away (on average).
  • Oleksandr Belyaev has assisted the most goals for FC Lviv with 2. Oleg Kozhushko is FC Oleksandriya's biggest assister (3).
  • FC Oleksandriya has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Did you know that FC Lviv scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 4 games.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Львів
3
Перемог
11
Ігор
5
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.10.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
15.08.2021 - 19:30 ФК Львів 1 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
16.04.2021 - 17:00 ФК Львів 3 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021
07.11.2020 - 17:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено ФК Львів
Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Верес 3 - 2 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 14:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.04.2023 - 14:02 ФК Львів 1 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 2 Завершено ФК Львів П
Показати більше
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Кривбас 2 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Ворскла В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
38%
Нічия
29%
ФК Олександрія
33%
Трансляція
Перед стартом сьогоднішнього ігрового дня олександрійці посідають п'ятий рядок таблиці, відстаючи на дев'ять очок від Динамо та на три випереджаючи Кривбас. Минай йде тринадцятим та лише за додатковими показниками програє Чорноморцю.
Інфо
ФК Олександрія (старт): Микита Шевченко – Юрій Копина, Роман Савченко, Валерій Бондаренко, Денис Мірошніченко – Кирило Сигєєв, Микола Михайленко, Сергій Рибалка – Максим Третьяков, Олег Кожушко, Кирило Ковалець.
Інфо
ФК Львів (старт): Олександр Рибка – Денис Кузик, Роман Никитюк, Ігор Габріель, Сергій Симінін – Артем Мільченко, Ахмед Алібеков – Богдан Мишенко, Олександр Бєляєв, Ярослав Богунов – Івіян Свржняк.
Всім привіт та ласкаво просимо на 24 тур УПЛ. Тут ми з вами стежитимемо за матчем між Львовом та Олександрією. Львів'яни не знають перемог вісім ігор, олександрійці – чотири. Мотивація перервати цю смугу додає інтриги цьому поєдинку.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(1)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
02.05.2023 о 17:03
долгожданная победа Львова а проигрыш это 1 лига--соберитесь
Відповісти
0
0

Останні матчі
Завершено 05:00 - Сьогодні Sporting Cristal Sporting Cristal 1 The Strongest The Strongest 0 Завершено 03:00 - Сьогодні Corinthians Paulista Corinthians Paulista 1 Independiente del Valle Independiente del Valle 2 Завершено 03:00 - Сьогодні Fluminense Fluminense 5 Рівер Плейт Рівер Плейт 1 Завершено 01:00 - Сьогодні Ліверпуль Ліверпуль 2 Аргентінос Хуніорс Аргентінос Хуніорс 2 Завершено 23:00 - Вчора Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 2 Реал Реал 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу ФК Львів - ФК Олександрія 03.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Львів (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 03.05.2023
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между ФК Львів (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 22.10.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Львів - ФК Олександрія можна подивитися 03.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Львів - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Верес - 28.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Кривбас - 29.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Львів - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.