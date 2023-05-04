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Ворскла - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 травня 2023, 15:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Головний суддя: Andreevich, Sandor Alexander
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Оновити
12'
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
24%
Нічия
24%
Динамо
51%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Dynamo Kiev is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 2 times, there have been 6 draws while FC Dynamo Kiev have won 9 times. The goal difference is 35-14 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • During the last 38 meetings, FC Vorskla Poltava have won 4 times, there have been 11 draws while FC Dynamo Kiev have won 23 times. The goal difference is 67-26 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • FC Vorskla Poltava's last home win against FC Dynamo Kiev was in 2012.
  • FC Vorskla Poltava have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Vorskla Poltava have a winning streak of 3 matches.
  • FC Dynamo Kiev haven't lost in their last 5 games.
  • FC Dynamo Kiev have lost none of their last 8 away matches.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 3 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 0 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Taulant Seferi Sulejmanov is FC Vorskla Poltava's top scorer with 11 goals. Vitaliy Buyalskiy has scored 11 times for FC Dynamo Kiev.
  • Oleksandr Sklyar has more yellow cards (7) than any other player at FC Vorskla Poltava. Serhiy Sydorchuk has collected 7 for FC Dynamo Kiev.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 30% of their matches, FC Dynamo Kiev in 36% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 30% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Dynamo Kiev.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 1, FC Dynamo Kiev won 3, 1 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Vorskla Poltava scores 1 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 2 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Dynamo Kiev is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Dynamo Kiev is 2.2.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.36 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.48 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kiev have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Vorskla Poltava haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
3
Перемог
26
Ігор
18
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Динамо 1 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Ворскла 1 - 5 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2020/2021
28.11.2020 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 13:00 Ворскла 3 - 2 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.04.2023 - 15:05 Ворскла 1 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Ворскла П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Металіст 1 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Динамо 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Динамо В
Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
24%
Нічия
24%
Динамо
51%
Склади команд
Стартовий склад
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 3
    Василь Кравець
    Захисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 7
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 16
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 95
    Rodrigues dos Santos, Felipe
    Захисник
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 5
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 17
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 77
    Benito
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
3
Штрафні
3
3
Фоли
3
ЖК
1
Трансляція
10'
Готувався на поле вийти Домолега, але здається, що Ісенко зможе продовжити гру.
8'
Жовта картка
Ванат налетів на Ісенка і за грубив фол проти голкіпера отримав заслужене попередження.
7'
На перших хвилинах намагаються пресингувати підопічні Скрипника. Сефері змусив Нещерета вибити м'яч за бокову лінію.
5'
Темп гри поки що повільний. Основна боротьба йде в центрі поля. Ніхто із суперників прогнозовано не хоче розкриватися.
3'
Кияни взяли м'яч під свій контроль, але поки що без просування вперед.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Динамо" (запасні): Бущан, Моргун, Попов, Парріс, Рамірес, Гармаш,Лонвейк, Царенко, Дубінчак, Рамадані, Гусєв, Волошин
Інфо
"Динамо" (стартовий склад): Нещерет - Вівчаренко, Дячук, Сидорчук, Кабаєв, Тимчик, Ванат, Андрієвський, Буяльський, Сирота, Беніто
Інфо
"Ворскла" (запасні): Домолега, Мельник, Крупський, Рамірес, Черниш, Скляр, Кулаковський, Лопес, Нестеренко
Інфо
"Ворскла" (стартовий склад): Ісенко - Кравець, Пердута, Олійник, Степанюк, Сефері, Павлюк, Бацула, Челядін, Кане, Феліпе
"Ворскла" здобула три поспіль перемоги, а минулими вихідними поділила очки з "Рухом", зігравши прикрі 1:1. "Динамо" не програє в п'яти турах поспіль, перемігши у трьох із них.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 24-го туру УПЛ між "Ворсклою" та "Динамо". Гра розпочнеться в 15:00.
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Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Металіст 1925 Металіст 1925 0 Рух Рух 0 Завершено 13:00 - Сьогодні Інгулець Інгулець 0 Кривбас Кривбас 0 Завершено 03:30 - Сьогодні Атлетіко Мінейро Атлетіко Мінейро 2 Альянса Ліма Альянса Ліма 0 Завершено 03:30 - Сьогодні Барселона Барселона 0 Палмейрас Палмейрас 2 Завершено 01:00 - Сьогодні Cerro Porteno Cerro Porteno 0 Болівар Болівар 4

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Анонс матчу Ворскла - Динамо 04.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 04.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Ворскла у попередньому футбольному матчі 23.10.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Динамо можна подивитися 04.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Рух - 29.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Металіст - 28.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

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