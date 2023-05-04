Ворскла - Динамо онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведення матчу: 04.05.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между командами Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Ворскла у попередньому футбольному матчі 23.10.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Рух - 29.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Металіст - 28.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
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