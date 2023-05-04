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Металіст 1925 - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 травня 2023, 13:00 - Bannikov Stadium
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 0
Оновити
19'
Рух
Львов
Хід матчу
6' Tkachuk, Yevgeniy 8' Дмитро Кравченко Вийшов: Rudavskyi, Mykhailo
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
35%
Нічия
29%
Рух
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Rukh Lviv is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, FC Metalist 1925 Kharkiv have won 2 times, there have been 3 draws while FC Rukh Lviv have won 2 times. The goal difference is 8-7 in favour of FC Rukh Lviv.
  • Last season's matches: 2-1 (FC Metalist 1925 Kharkiv at home) and 2-0 (FC Rukh Lviv at home).
  • In Premier League, FC Rukh Lviv have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Rukh Lviv haven't won in their last 8 games.
  • FC Rukh Lviv have lost 3 away matches in a row.
  • When playing at home, FC Metalist 1925 Kharkiv have not lost to FC Rukh Lviv in their last 3 encounters.
  • FC Rukh Lviv have received 7 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 5 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 4 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Rostyslav Rusyn is FC Metalist 1925 Kharkiv's top scorer with 4 goals. Talles has scored 7 times for FC Rukh Lviv.
  • Rostyslav Rusyn has assisted the most goals for FC Metalist 1925 Kharkiv with 4. Maryan Mysyk is FC Rukh Lviv's biggest assister (2).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 23% of their matches, FC Rukh Lviv in 20% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 23% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 5 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, FC Rukh Lviv won 2, 2 draws.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.8 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 1.2 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Rukh Lviv is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Rukh Lviv is 1.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.92 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 0.92 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
2
Перемог
8
Ігор
2
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
18.02.2022 - 16:30 Металіст 1925 2 - 2 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021/2022
28.11.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2021/2022
25.07.2021 - 17:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Рух
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 15:00 Колос 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 14:01 Металіст 1925 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 2 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.04.2023 - 13:06 Інгулець 1 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено Верес Н
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Головні події
Дмитро Кравченко
Вийшов: Rudavskyi, Mykhailo
8'
Tkachuk, Yevgeniy
6'
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
35%
Нічия
29%
Рух
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Денис Сидоренко
    Воротар
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Захисник
    6
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
    8
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 79
    Chyruk, Andrii Yuriiovych
    Форвард
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 10
    Prytula, Ostap
    Півзахисник
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 17
    Мар'ян Мисик
    Півзахисник
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Эдмар
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матчу
1
ЧК
Удари в отвір
1
1
Штрафні
Кутові
3
1
Сейви
Фоли
1
Трансляція
17'
Соломон із лівого флангу змістився з дальнім ударом абикуди.
15'
Небезпечний момент
Із лівого флангу Лях зіграв поблизу на Соломона, а той пробив низом у ближній кут, поціливши до рук воротаря.
14'
Широкий розіграш від Руху на чужій половині без загострень.
12'
Дуже жвавий футбол від обох команд, але гості помітно поспішають.
10'
Дальній постріл від Соломона за завершення зміщення з правого флануг пішов над воротами.
8'
Заміна
Рудавський вийшов замість Кравченка.
7'
Небезпечний момент
Соломон бити зі штрафного не став, залишив для Таллеса, той пробив у правий кут, але воротар потягнув.
6'
Червона картка
Вилучення! Ткачук перед центральним входом до власного штрафного поклав на газон Климчука під час закидання на спину.
5'
Рух продовжує тримати м'яч у себе, але вже ближче до центральної лінії.
3'
Небезпечний момент
Зміщення через центральну зону до штрафного від Притули завершилось дальнім ударом у лівий кут, але Сидоренко потягнув.
2'
Кутовий
Подача Таллеса з кутового на лівому фланзі перелетіла групу гравців перед воротами, але Климчук на дальній замкнути головою не зумів.
2'
Навіс із лівого флангу від Соломона на кутовий перевів Курило.
1'
Активний початок від Руху на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Рух іде третім із кінця із 4 перемогами, 8 нічиїми та 11 поразками — 20 очок.
Інфо
Металіст 1925 іде десятим із 5 перемогами, 11 нічиїми та 7 поразками — 26 очок.
Запасні: Ледвій, Веремієнко, Михальчук, Джеферсон, Кітела, Альваренга, Столярчук, Карабін, Руніч, Квасниця.
Рух: Паньків — Роман, Дідик, Холод, Лях — Притула, Підгурський, Таллес — Мисик, Климчук, Соломон-Отабор.
Запасні: І. Потімков, Іванніков, Рудавський, Коваленко, Шершень, Ю. Потімков, Абдуллаєв, А. Ткачук, Ігор, Сологуб, Островьский.
Металіст 1925: Сидоренко — Безуглий, Є. Ткачук, Курило, Жичиков — Кравченко, Габелок, Я. Мартинюк — Русин, Чирук, Ременюк.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Віталій Романов (Дніпро, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону НТК ім. В. Баннікова (Київ, Україна) зіграють харківський Металіст 1925 та львівський Рух.
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Анонс матчу Металіст 1925 - Рух 04.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Bannikov Stadium.

Дата проведення матчу: 04.05.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст 1925 (Харьков) та командою Рух (Львов):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 23.10.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдмар и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Рух можна подивитися 04.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти ФК Минай - 29.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Ворскла - 29.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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