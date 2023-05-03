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Ліверпуль - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 травня 2023, 22:00 - Энфилд
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
27'
Фулгем
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
37%
Нічия
26%
Фулгем
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Fulham FC when Liverpool FC is playing at home is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Fulham FC is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 9 times, there have been 4 draws while Fulham FC have won 2 times. The goal difference is 27-4 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 31 meetings, Liverpool FC have won 18 times, there have been 6 draws while Fulham FC have won 7 times. The goal difference is 57-26 in favour of Liverpool FC.
  • Did you know that Liverpool FC scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Liverpool FC scores 8% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Fulham FC scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC haven't lost in their last 6 games.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Fulham FC haven't scored in 4 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 11-4-1.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 17 goals. Aleksandar Mitrovic has scored 11 times for Fulham FC.
  • Trent Alexander-Arnold has assisted the most goals for Liverpool FC with 9. Andreas Pereira is Fulham FC's biggest assister (6).
  • Fabinho has more yellow cards (9) than any other player at Liverpool FC. Joao Palhinha has collected 12 for Fulham FC.
  • Fulham FC have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 29% of their matches, Fulham FC in 33% of their matches.
  • Liverpool FC wins 29% of halftimes, Fulham FC wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Fulham FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Fulham FC won 1, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.4 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 1 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Fulham FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Fulham FC is 1.
  • Liverpool FC scores 2.23 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.35 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
6
Перемог
11
Ігор
3
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 14:30 Фулгем 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
07.03.2021 - 16:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2020/2021
13.12.2020 - 18:30 Фулгем 1 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2018
17.03.2019 - 17:15 Фулгем 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.04.2023 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 6 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Арсенал Н
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Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.04.2023 - 21:45 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 14:30 Фулгем 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Евертон 1 - 3 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Фулгем 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
37%
Нічия
26%
Фулгем
37%
Склади команд
1
Alisson
21
Tsimikas, Kostas
4
Вірджил ван Дейк
13
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
17
Jones, Curtis
3
Фабiньо
14
Джордан Хендерсон
23
Diaz, Luis
27
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
22
Бернд Лено
12
Soares, Cedric
4
Adarabioyo, Tosin
31
Ісса Диоп
33
Robinson, Antonee
28
Lukic, Sasa
26
Palhinha, Joao
8
Wilson, Harry
10
Cairney, Tom
20
Вілліан
30
Vinicius, Carlos
Стартовий склад
  • 23
    Diaz, Luis
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 3
    Фабiньо
    Захисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 13
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 30
    Vinicius, Carlos
  • 8
    Wilson, Harry
  • 10
    Cairney, Tom
    Півзахисник
  • 20
    Вілліан
    Півзахисник
  • 28
    Lukic, Sasa
    Півзахисник
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 12
    Soares, Cedric
    Захисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 31
    Ісса Диоп
    Захисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 22
    Бернд Лено
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Силва, Марку
Статистика матчу
59%
Володіння м'ячем
41%
4
Удари повз
1
1
Штрафні
1
2
Кутові
2
1
Фоли
1
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
1
Блоковано ударів
Трансляція
26'
Вілсон запустив до правого флангу штрафного Лукича, якому не дав підкатом прострілити Конате.
24'
Подачу з лівого флангу від Цимікаса на ближній перехопив Адарабіойо.
22'
Джонса збив Пальїнья на правому фланзі захисту.
21'
Ліверпуль розігрує в глибині поля в пошуках швидкого вертикального пасу.
19'
Небезпечний момент
Гендерсон віддав передачу до лівого флангу штрафного, де Діас крутив у дальній, але Седрік перевів на кутовий.
17'
Небезпечний момент
На Салаха зіграли до правого флангу штрафного, а той хитнув захисника один-в-один, після чого з гострого кута перекидав воротаря, але поцілив повз дальню стійку.
15'
Вілліан зі входу до лівого флангу штрафного закрутив м'яч над воротами.
14'
Небезпечний момент
Адарабіойо з центрального кола врізав передачу до входу до штрафного на Вінісіуса, який пробив у лівий верхній кут, але Аліссон потягнув!
11'
Пас від Джонса з лівого флангу Салах не втримав на нозі на протилежному боці штрафного.
10'
Небезпечний момент
Діас зіграв із центральної зони праворуч на Салаха, а той покотив назад, але вже під удар Тренту до пів кола, проте партнер пробив повз дальню стійку.
8'
Дальній пас Вілсона від центральної лінії не наздогнав у межах поля Седрік.
6'
Кутовий
Ван Дейк отримав удар по спині під час боротьби проти Адарабіойо у власному штрафному.
5'
Адарабіойо від центральної лінії закинув м'яч до правого флангу штрафного на Вілсона, але простріл того перевів на кутовий ван Дейк.
4'
Нуньєс перед штрафним доборовся до відскоку поблизу на Діаса, але той здалеку пробив повз ліву стійку.
2'
Простріл Нуньєса з правого флангу перехопили перед Діасом, після чого Трент із відскоку перед штрафним пробив у захисника.
1'
Фабіньо грав із правого флангу до штрафного, проте Діас не втримав м'яч у ногах під час відскоку, але кутовий заробив.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Родак, Тете, Даффі, Рід, Кебано, Джеймс, Гарріс, Соломон, Декордова-Рід.
Фулгем: Лено — Суареш, Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Лукич, Пальїнья — Вілсон, Керні, Перейра — Вінісіус.
Запасні: Келлегер, Гомес, Е. Робертсон, Мілнер, Елліотт, Карвалью, Гакпо, Жота.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Гендерсон, Фабіньо, Джонс — Салах, Нуньєс, Діас.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі команди зіграли внічию — 2:2.
Інфо
Фулгем іде десятим із 13 перемогами, 6 нічиїми та 14 поразками — 45 очок.
Інфо
Ліверпуль іде п'ятим із 16 перемогами, 8 нічиїми та 9 поразками — 56 очок.
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Енфілд (Ліверпуль, Англія) зіграють Ліверпуль та лондонський Фулгем.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Фулгем 03.05.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 03.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Фулгем та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 06.08.2022 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Фулгем можна подивитися 03.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Тоттенхем" - 30.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 30.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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