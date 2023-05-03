Ліверпуль - Фулгем онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 03.05.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Фулгем та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 06.08.2022 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Тоттенхем" - 30.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва
Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 30.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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