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Барселона - Осасуна онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 02 травня 2023, 20:30 - Камп Ноу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хавиер Иглесиас Виллануева
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
39'
Осасуна
Памплона
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Хід матчу
27' Herrando, Jorge
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
45%
Нічия
32%
Осасуна
23%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and CA Osasuna is 3-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 15 times, there have been 2 draws while CA Osasuna have won 3 times. The goal difference is 67-10 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 41 meetings, FC Barcelona have won 25 times, there have been 10 draws while CA Osasuna have won 6 times. The goal difference is 101-33 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 4-0 (FC Barcelona at home) and 2-2 (CA Osasuna at home).
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that CA Osasuna scores 21% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Barcelona haven't scored in 2 of their 16 home matches in LaLiga this season.
  • CA Osasuna haven't scored in 6 of their 15 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 12-3-0.
  • CA Osasuna's away record this season: 4-7-5.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 19 goals. Chimy Avila has scored 7 times for CA Osasuna.
  • Robert Lewandowski has assisted the most goals for FC Barcelona with 6. Kike Barja is CA Osasuna's biggest assister (5).
  • Gavi has more yellow cards (9) than any other player at FC Barcelona. Lucas Torro has collected 9 for CA Osasuna.
  • FC Barcelona have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Barcelona wins 1st half in 55% of their matches, CA Osasuna in 30% of their matches.
  • FC Barcelona wins 55% of halftimes, CA Osasuna wins 30%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When CA Osasuna leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than CA Osasuna.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than CA Osasuna's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, CA Osasuna won 0, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against CA Osasuna.
  • CA Osasuna have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2.8 goals in a match against CA Osasuna and CA Osasuna scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and CA Osasuna is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and CA Osasuna is 1.8.
  • FC Barcelona scores 2.11 goals when playing at home and CA Osasuna scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • CA Osasuna have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • CA Osasuna's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • In LaLiga, CA Osasuna has better performance than FC Barcelona.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • Did you know that FC Barcelona scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Barcelona's home record this season: 13-3-0.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
9
Перемог
14
Ігор
2
Перемог
Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.11.2022 - 22:30 Осасуна 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
13.03.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.12.2021 - 17:15 Осасуна 2 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
06.03.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.04.2023 - 23:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.04.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2024
10.04.2023 - 22:01 Барселона 0 - 0 Завершено Жирона Н
Кубок Іспанії 2024
05.04.2023 - 22:00 Барселона 0 - 4 Завершено Реал П
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Останні матчі - Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.04.2023 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:30 Кадіс 0 - 1 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 15:00 Осасуна 3 - 2 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.04.2023 - 22:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Осасуна П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.04.2023 - 15:00 Осасуна 2 - 1 Завершено Ельче В
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Головні події
27'
Herrando, Jorge
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
45%
Нічия
32%
Осасуна
23%
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
28
Balde, Alejandro
15
Андреас Крістенсен
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
26
Pedri
5
Серхiо Бускетс
21
De Jong, Frenkie
30
Gavi
9
Роберт Левандовскі
22
Raphinha
25
Айтор Фернандес
35
Moreno, Diego
4
Garcia, Unai
31
Herrando, Jorge
20
Sanchez, Manu
22
Oroz, Aimar
6
Torro, Lucas
19
Ibanez, Pablo
33
Benito, Iker
9
Avila, Ezequiel
14
Garcia, Ruben
Стартовий склад
  • 30
    Gavi
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 26
    Pedri
    Форвард
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 33
    Benito, Iker
    Форвард
  • 9
    Avila, Ezequiel
  • 14
    Garcia, Ruben
    Півзахисник
  • 22
    Oroz, Aimar
    Півзахисник
  • 6
    Torro, Lucas
    Півзахисник
  • 19
    Ibanez, Pablo
    Півзахисник
  • 35
    Moreno, Diego
  • 4
    Garcia, Unai
    Захисник
  • 31
    Herrando, Jorge
    Захисник
    27
  • 20
    Sanchez, Manu
    Півзахисник
  • 25
    Айтор Фернандес
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Ягоба Аррасате
Статистика матчу
2
Блоковано ударів
7
Штрафні
4
3
Фоли
7
75%
Володіння м'ячем
25%
1
Удари в отвір
2
Кутові
1
Офсайди
Сейви
1
ЧК
1
2
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Осасуна
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
36'
Заміна
Замість Гаві вийшов Фаті.
35'
Гаві запитав про заміну через пошкодження паху.
33'
Арбітр дав фол Рафіньї. Оце так номер!
32'
Небезпечний момент
Рафінья відкрився під передачу від межі власного штрафного від де Йонга на лівий фланг, після чого його за межами власних володінь збив Айтор. І що тут?
30'
Кунде на дальній стійці пірнав під подач з лівого флангу від де Йонга, але головою не дотягнувся.
28'
Небезпечний момент
Дивом пройшов м'яч над правою дев'яткою після пострілу Рафіньї зі штрафного в центральній зоні!
27'
Червона картка
Вилучення! Еррандо відверто валив Левандовські перед власним штрафним, коли суперника запустив передачею з центрального кола де Йонг на побачення з воротарем!
26'
Ібаньєс перед чужим штрафним піймав на ногу відскок від подачі з лівого флангу, але пробив невдало.
25'
Небезпечний момент
Бальде під час просування до лівого флангу штрафного аж до лицьової прострілював на Педрі до воротарського, але той у дотик пробив повз дальню стійку.
24'
Пас від де Йонга з глибини лівого флангу до штрафного перехопив Айтор.
22'
Ману перехопив закидання на Кунде до правого флангу воротарського від де Йонга.
20'
Бускетс фінтом поклав захисника перед чужим штрафним, але його передачу на загострення перехопили.
18'
Авіла влетів у ногу Араухо, коли той випередив його на м'ячі в центрі поля.
16'
Гаві в боротьбі в центрі поля розтягнув м'яз.
15'
Бальде проскочив суперника на швидкості на лівому фланзі атаки, проте його простріл до штрафного забрав Айтор.
13'
У Араухо проблеми з коліном за підсумком падіння на правому фланзі штрафного з боротьби Беніто.
11'
Інфо
70:10 за передачами на цю хвилину. Ось і все, що потрібно знати про цю гру.
10'
Просунувся лівим флангом атаки Рубен, але виконав у підсумку невдалу подачу.
9'
Еррандо на кутовий перевів м'яч із-під ніг Рафіньї на лівому фланзі власного штрафного.
7'
Офсайд
Та ще й офсайд у Кунде.
7'
Кунде з правого флангу покотив до центру штрафного в другий темп, але Педрі влучив у суперника.
6'
Крістенсен просунувся до воріт із м'ячем через центр поля, але до правого флангу штрафного зіграв невдало.
5'
Осасуна сидить глибоко в захисті в очікуванні на суперників.
4'
Подачу Рафіньї з правого флангу перед воротарським перехопив Айтор.
3'
Жорстке зіткнення поміж де Йонгом та Торро в центрі поля.
1'
Закидання Педрі до правого флангу штрафного на Рафінью було невдалим та ще й пішло до офсайду.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі перемогла Барселона з рахунком 2:1.
Інфо
Осасуна йде дев'ятою з 12 перемогами, 8 нічиїми та 12 поразками — 44 очки.
Інфо
Барселона йде першою з 25 перемогами, 4 нічиїми та 3 поразками — 79 очок.
Запасні: Еррера, Валенсія, Крус, Барха, Р. Пенья, Гомес, Будімір, Кіке, Арідане, Муньйос.
Осасуна: Айтор Фернандес — Морено, У. Гарсія, Еррандо, М. Санчес — Аймар, Торро, Ібаньєс — І. Санчес, Авіла, Р. Гарсія.
Запасні: Пенья, Тенас, Дембеле, Фаті, Торрес, Алонсо, Альба, Кесс’є, Гарсія, Торре, Ямал.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Педрі, Бускетс, де Йонг — Рафінья, Левандовські, Гаві.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хав'єр Іглесіас Вільянуева (Галіція, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 33-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Камп Ноу (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та Осасуна.
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Анонс матчу "Барселона" - Осасуна 02.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Осасуна (Памплона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 02.05.2023
Час початку матчу: 20:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Барселона" (Барселона) та командою Осасуна (Памплона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Осасуна та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 08.11.2022 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Ягоба Аррасате розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Осасуна можна подивитися 02.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Осасуна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Бетіс - 29.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Прошедший матч команди Осасуна був зіграний проти Реал Сосьєдад - 28.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Осасуна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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