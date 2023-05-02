Реал Сосьєдад - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал Сосьєдад - Реал 02.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 02.05.2023

Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 29.01.2023 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)

Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909

Країна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Прошедший поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Осасуна - 28.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Альмерія - 29.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

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