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Реал Сосьєдад - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 02 травня 2023, 23:00 - Reale Arena . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Сантана Пулидо
Рейтинг матчу:
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
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Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
39%
Нічия
39%
Реал
22%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Sociedad San Sebastian and Real Madrid when Real Sociedad San Sebastian is playing at home is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Sociedad San Sebastian and Real Madrid is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Real Sociedad San Sebastian playing at home, Real Sociedad San Sebastian have won 8 times, there have been 6 draws while Real Madrid have won 13 times. The goal difference is 47-38 in favour of Real Madrid.
  • During the last 55 meetings, Real Sociedad San Sebastian have won 12 times, there have been 12 draws while Real Madrid have won 31 times. The goal difference is 119-71 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against Real Sociedad San Sebastian (4-1 at home and 2-0 away).
  • In LaLiga, Real Sociedad San Sebastian have 3 successive home wins.
  • Did you know that Real Sociedad San Sebastian scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Real Sociedad San Sebastian scores 10% of their goals between the minutes 76-90? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Real Madrid scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Sociedad San Sebastian have won 3 home matches in a row.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't scored in 3 of their 15 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 2 of their 16 away matches in LaLiga this season.
  • Alexander Sorloth is Real Sociedad San Sebastian's top scorer with 10 goals. Karim Benzema has scored 14 times for Real Madrid.
  • Mikel Merino has assisted the most goals for Real Sociedad San Sebastian with 9. Vinicius Junior is Real Madrid's biggest assister (8).
  • Martin Zubimendi has more yellow cards (11) than any other player at Real Sociedad San Sebastian. Vinicius Junior has collected 9 for Real Madrid.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 41% of their matches, Real Madrid in 39% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 41% of halftimes, Real Madrid wins 39%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Sociedad San Sebastian won 0, Real Madrid won 2, 3 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 0.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.4 goals against Real Sociedad San Sebastian (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Real Madrid is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Real Madrid is 0.6.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1.24 goals when playing at home and Real Madrid scores 2 goals when playing away (on average).
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Real Sociedad San Sebastian.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Did you know that Real Sociedad San Sebastian scores 23% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • In LaLiga, Real Sociedad San Sebastian has better performance than Real Madrid.
  • Did you know that Real Madrid scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Alexander Sorloth is Real Sociedad San Sebastian's top scorer with 10 goals. Karim Benzema has scored 17 times for Real Madrid.
  • Mikel Merino has assisted the most goals for Real Sociedad San Sebastian with 9. Vinicius Junior is Real Madrid's biggest assister (9).
  • Martin Zubimendi has more yellow cards (11) than any other player at Real Sociedad San Sebastian. Vinicius Junior has collected 10 for Real Madrid.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал Сосьєдад
3
Перемог
24
Ігор
15
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.01.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
05.03.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
04.12.2021 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
01.03.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Реал Сосьєдад
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.04.2023 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 23:00 Бетіс 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 19:30 Реал Сосьєдад 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.04.2023 - 17:15 Атлетік 2 - 0 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.04.2023 - 19:30 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Хетафе В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 19:30 Реал 4 - 2 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:31 Жирона 4 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
18.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.04.2023 - 22:00 Кадіс 0 - 2 Завершено Реал В
Показати більше
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
39%
Нічия
39%
Реал
22%
LIVE
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Реал
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В ефірі
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Інфо
Рефері — Хуан Пулідо.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Сосьєдада (4-1-2-1-2): Реміро — Муньйос, Ле Норманн, Субельдія, Горосабель — Субіменді — Оярсабаль (к), Меріно — Сілва — Серлот, Кубо. Головний тренер — Іманоль Альгуасіль.
Запасні: Лопес (в), Лунін (в), Пас Мартінес, Родрігес, Азар, Аррібас, Вальверде, Вальєхо, Дотор, Лукас, Одріосола.
Інфо
Стартовий склад Мадрида (4-3-3): Куртуа — Начо (к), Рюдігер, Мілітан, Карвахаль — Кроос, Чуамені, Себальйос — Родріго, Діас, Асенсіо. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Поєдинок першого кола між цими командами завершився нульовою нічиєю.
«Вершкові» випереджають Атлетіко на два очки в боротьбі за друге місце. Сосьєдад ще не забезпечив собі четверту сходинку, Вільярреал дихає їм у спину.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 33-го туру Ла Ліги Реал Сосьєдад – Реал Мадрид.
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Анонс матчу Реал Сосьєдад - Реал 02.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 02.05.2023
Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 29.01.2023 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Реал можна подивитися 02.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Осасуна - 28.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Альмерія - 29.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

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