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Жирона - Мальорка онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 04 травня 2023, 20:30 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
До початку
00 : 00 : 00
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
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Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
33%
Нічия
33%
Мальорка
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and RCD Mallorca is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 2 times, there have been 3 draws while RCD Mallorca have won 1 times. The goal difference is 4-3 in favour of Girona FC.
  • During the last 12 meetings, Girona FC have won 3 times, there have been 5 draws while RCD Mallorca have won 4 times. The goal difference is 9-7 in favour of RCD Mallorca.
  • In LaLiga, Girona FC have 3 successive home wins.
  • Did you know that Girona FC scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that RCD Mallorca scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Girona FC have won 3 home matches in a row.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 16 home matches in LaLiga this season.
  • RCD Mallorca haven't scored in 7 of their 16 away matches in LaLiga this season.
  • Valentin Castellanos is Girona FC's top scorer with 12 goals. Vedat Muriqi has scored 12 times for RCD Mallorca.
  • Aleix Garcia has assisted the most goals for Girona FC with 5. Lee Kang-in is RCD Mallorca's biggest assister (5).
  • A year ago, RCD Mallorca were number 18 in the table with 29 points. Now they are number 12 with 41 points.
  • Girona FC wins 1st half in 25% of their matches, RCD Mallorca in 27% of their matches.
  • Girona FC wins 25% of halftimes, RCD Mallorca wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When RCD Mallorca leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When RCD Mallorca is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than RCD Mallorca.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than RCD Mallorca's.
  • RCD Mallorca have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 1, RCD Mallorca won 3, 1 draws.
  • Girona FC scores 0.4 goals in a match against RCD Mallorca and RCD Mallorca scores 0.8 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and RCD Mallorca is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and RCD Mallorca is 0.4.
  • Girona FC scores 1.62 goals when playing at home and RCD Mallorca scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • RCD Mallorca have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Жирона
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Мальорка 1 - 1 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Севілья 0 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:31 Жирона 4 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 19:30 Вальядолід 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Жирона 2 - 0 Завершено Ельче В
Чемпіонат Іспанії 2024
10.04.2023 - 22:01 Барселона 0 - 0 Завершено Жирона Н
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Останні матчі - Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.05.2023 - 20:00 Мальорка 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.04.2023 - 20:30 Атлетіко 3 - 1 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.04.2023 - 19:30 Мальорка 3 - 1 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.04.2023 - 22:00 Сельта 0 - 1 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.04.2023 - 15:00 Вальядолід 3 - 3 Завершено Мальорка Н
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Новини команд
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
33%
Нічия
33%
Мальорка
33%
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Мальорка
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
У першому колі команди зіграли внічию — 1:1.
Інфо
Мальорка йде дванадцятою з 11 перемогами, 8 нічиїми та 13 поразками — 41 очко.
Інфо
Жирона йде восьмою з 12 перемогами, 8 нічиїми та 12 поразками — 44 очки.
Запасні: Роман, Л. Родрігес, Гая, Аугустінссон, Гарай, Греньє, Баба, Монтьєль, Д. Родрігес, Анхель, Абдон, Кадевере.
Мальорка: Райкович — Санчес, Вальєнт, Копете, Гаджикадунич, Коста — Морланес, де Галаррета, Кан Ін — Амат, Мурікі.
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Лопес, Стуані, Валері, Хуанпе, Ернандес, Коуту, Кальєнс, Бьєль, Артеру.
Жирона: Гассаніга — Арнау, Буено, Бернардо, Гутьєррес — Ромеу — Циганков, Рейнір, Мартін, Рікельме — Кастельянос.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хосе Луїс Мунуера (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 33-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія) зіграють Жирона та Мальорка.
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Анонс матчу Жирона - Мальорка 04.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 04.05.2023
Час початку матчу: 20:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Жирона (Жирона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Мальорка та Жирона у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Мальорка можна подивитися 04.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Мальорка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий матч команди Жирона був зіграний проти "Севілья" - 01.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Предыдущий матч команди Мальорка був зіграний проти Атлетік - 01.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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