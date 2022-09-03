Жирона - Мальорка онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - Мальорка 04.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 04.05.2023

Час початку матчу: 20:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Жирона (Жирона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Мальорка та Жирона у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Предыдущий матч команди Жирона був зіграний проти "Севілья" - 01.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)

Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916

Країна: Испания

Тренер: Хавьер Агирре



Предыдущий матч команди Мальорка був зіграний проти Атлетік - 01.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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