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Верес - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 травня 2023, 15:01 - Авангард . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 1
Матч завершено
Колос
Ковалевка
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Хід матчу
8' Денис Балан 26' Павло Оріховський 28' Денис Балан 43' Vovchenko, Semen
68' Veleten, Vladyslav Вийшов: Андрій Богданов 70' Олександр Лебеденко Вийшов: Gayduchyk, Mykola 70' Андрій Блізніченко Вийшов: Dakhnovskyi, Vitaliy 75' Володимир Лисенко Вийшов: Денис Безбородько 81' Денис Безбородько 90' Dmytro Kliots 90' Павло Оріховський Вийшов: Oleh, Krivoruchko 90' Олег Ільїн
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Верес
40%
Нічия
30%
Колос
30%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Veres Rivne have won 0 times, there have been 2 draws while Kolos Kovalivka have won 4 times. The goal difference is 9-4 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Last season's matches: 0-0 (Veres Rivne at home) and 1-0 (Kolos Kovalivka at home).
  • Did you know that Veres Rivne scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 35% of their goals between the minutes 61-75?
  • Veres Rivne haven't lost in their last 4 games.
  • Veres Rivne haven't scored in 4 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 5 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 1-3-7.
  • Andrii Bliznichenko is Veres Rivne's top scorer with 5 goals. Pavlo Orikhovsky has scored 8 times for Kolos Kovalivka.
  • Veres Rivne wins 1st half in 21% of their matches, Kolos Kovalivka in 23% of their matches.
  • Veres Rivne wins 21% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 2 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 33% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than Veres Rivne.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 0, Kolos Kovalivka won 4, 1 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 3 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 3 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Veres Rivne scores 0.6 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 1.6 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and Kolos Kovalivka is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and Kolos Kovalivka is 0.8.
  • Veres Rivne scores 1.17 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.54 goals when playing away (on average).
  • Kolos Kovalivka have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Kolos Kovalivka have lost 3 matches in a row.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
1
Перемог
8
Ігор
6
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
31.10.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
28.11.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
24.07.2021 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Зоря 1 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Верес 3 - 2 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 15:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 13:00 Металіст 5 - 5 Завершено Верес Н
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.04.2023 - 15:02 Колос 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Колос В
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Головні події
Dmytro Kliots
90'
90'
Павло Оріховський
Вийшов: Oleh, Krivoruchko
90'
Олег Ільїн
81'
Денис Безбородько
75'
Володимир Лисенко
Вийшов: Денис Безбородько
Олександр Лебеденко
Вийшов: Gayduchyk, Mykola
70'
Андрій Блізніченко
Вийшов: Dakhnovskyi, Vitaliy
70'
68'
Veleten, Vladyslav
Вийшов: Андрій Богданов
Vovchenko, Semen
43'
Денис Балан
28'
26'
Павло Оріховський
8'
Денис Балан ГООЛ!
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Верес
40%
Нічия
30%
Колос
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 39
    Денис Балан
    Захисник
    28 8
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
    43
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
    90
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Блізніченко
    Форвард
    70
  • 15
    Олександр Лебеденко
    Півзахисник
    70
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 9
    Михайло Шестаков
    Півзахисник
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 35
    Zolotov, Nikolay Alexandrovich
    Захисник
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 21
    Євген Новак
    Захисник
  • 17
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
    90 26
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
    68
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
    90
  • 7
    Володимир Лисенко
    Форвард
    75
Запасні гравці
Тренери
  • Вирт, Юрий
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матчу
52%
Володіння м'ячем
48%
8
Кутові
3
3
Удари в отвір
2
3
ЖК
2
6
Удари повз
4
1
Блоковано ударів
1
16
Штрафні
9
2
Сейви
3
9
Фоли
14
Офсайди
2
LIVE
Трансляція матчу Верес - Колос
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Свисток
Матч завершився - 0:1!
90+3'
Заміна
Дві тактичні заміни у гостей. Замість Ільїна виходить Гусол, замість Оріховського виходить Криворучко.
Інфо
До другого тайму арбітр компенсував чотири хвилини. Чотири хвилини надії для господарів.
87'
Мілько з меж штрафної пробивав на силу, але значно вище воріт. Господарі починають поспішати.
84'
Шарай на швидкості увірвався до штрафної, але його простріл заблокував Чорноморець. Захисника "Колоса" не втрачають концентрацію.
81'
Жовта картка
Попередження за фол на чужій полоивні поля отримав Безбородько. Також попередження за емоції отримав Вірт.
80'
Занадто повільно сьогодні грають підопічні Вірта. Швидкості їм не вистачає.
78'
Балан закидував у штрафну на Шестакова, але дуже неточно. Часу залишається вже обмаль у господарів.
75'
Заміна
Безбородько виходить замість Лисенка.
74'
Багато сумбуру сьогодні у грі "Вереса". Осмислених дій їм не вистачає.
71'
Заміна
Гайдучик і Дахновський виходять замість Лебеденка і Блізніченка.
70'
Небезпечний момент
У ось і момент у "Вереса". Шарай прострілив, а Шестаков з декількох метрів не зміг перерправити м'яч у сітку. У цій боротьбі дісталося голкіперу.
68'
Заміна
Перша заміна у матчі. Замість Велетня виходить Богданов.
67'
У перехідній фазі суттєві проблеми у підопічних Вірта. Роботи у Волинця сьогодні майже немає.
65'
Небезпечний момент
Ось і перший небезпечний момент у таймі. Оріховський на швидкості увірвався до штрафної, але Когут парирував його удар.
63'
На жаль, пісял перерви характер гри особливо не змінився. Багато боротьби, але майже без моментів.
60'
Ільїн прострілив з меж штрафної, але його удар заблокували. Хороша атака гостей.
58'
Кльоц зі штрафного наважився на удар, але м'яч після рикошета від газону опинився у руках Волинця.
55'
Варто також віддати належне підопічним Вишняка, які у захисті не помиляються сьогодні.
53'
Продовжують після перерви контролювати м'яч господарі, але у них все ще є суттєві проблеми у заключній третині поля.
50'
Розбили ніс Олегу Ільїну. Можливо, змушені будуть проводити заміну гості.
48'
Після розіграшу штрафного пробивав Блізніченко, але у захисника. Варто відзначити передачі Кльоца.
46'
У перерві тренери обійшлися без замін.
Свисток
Другий тайм розпочався!
У команд були суттєві проблеми з конструктивом до перерви. 0:0 - закономірний результат, якби не автогол Балана. Що сталося з захисником "Вереса" у тому епізоді складно пояснити.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:1!
45'
Оріховський збив Шарая і мав отримувати другу жовту, але арбітр вирішив не карати хавбека.
44'
Жовта картка
За затримку суперника попередження отримав Семен Вовченко.
41'
Занадто рано почали грати на утримання рахунку гості. За таку пасивність їх можуть покарати.
38'
У центрі поля пошкодження отримав Денис Балан. Пауза у нашому матчі.
36'
Шестаков п'ятою скинув на Лебеденко, але м'яч після удару гравця "Вереса" пролетів повз ворота.
35'
Кутовий
Блізніченко подавав з правого флангу, але м'яч зрізався з ноги і полетів занадто високо. Дуже непросто сьогодні господарям.
32'
Не вистачає підопічним Вірта швидкості руху м'яча у центрі поля. До того ж, вони часто приймають невірні рішення.
29'
Небезпечний момент
Після розіграшу стандарту пробивав у падінні головою Шарай, але Волинець у стрибку парирував цей удар. Перший момент у господарів.
28'
Жовта картка
А ось тепер попередження для Дениса Балана, який зірвав швидку атаку суперника.
27'
Жовта картка
Павло Оріховський дуже грубо у підкаті зіграв на фланзі. Для нього це сьоме попередження у сезоні.
24'
У ці хвилини навіть більше контролюють м'яч футболісти "Колоса", але без ризику.
21'
Ільїн змістився з флангу в центр, але пробив в Лебеденка. Сумний у нас поки що футбол.
19'
Поки що незрозуміло за рахунок чого господарі намагаються сьогодні створювати проблеми супернику.
17'
Гості віддали ініціативу суперникам і розраховують на контратаки. Проте, з комбінаційним футболом в обох команд великі проблеми.
14'
Футболу у нашому матчі поки що немає. Боротьба, боротьба та ще раз боротьба. Багато помилок у перехідних фазах.
11'
Намагаються взяти м'яч під свій контроль підопічні Вірта, але зв'язати дві-три передачі в атаці вони не можуть.
8'
Гоооол!!!
Господарі привезли самі собі гол. Після прострілу з флангу у власні ворота зрізав м'яч Балан.
8'
Складно віддати ініціативу комусь із суперників. Вся основна боротьба йде в центрі поля, а темп невисокий.
5'
У ці хвилини більше контролюють м'яч гості, але також без конструктиву у заключній третині поля.
2'
Господарі активно розпочали гру, але поки що без ударів по воротам. Намагаються підопічні Вірта домінувати за рахунок флангів.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Колос" (запасні): Маханьков, Фесюн, Ємець, Зозуля, Криворучко, Богданов, Мякушко, Гусол, Безбородько
Інфо
"Колос" (стартовий склад): Волинець - Золотов, Чорноморець, Новак, Кравченко, Мілько, Оріховський, Болбат, Велетень, Ільїн, Лисенко
Інфо
"Верес" (запасні): Коркодим, Протасевич, Гагун, Маткобожик, Тишинінов, Шух, Дахновський, Годя, Вадовський, Гайдучик, Поворознюк
Інфо
"Верес" (стартовий склад): Когут - Балан, Курко, Вовченко, Пасіч, Кльоц, Кучеров, Блізніченко, Лебеденко, В.Шарай, Шестаков
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 25-го туру УПЛ між "Вересом" та "Колосом". Гра розпочнеться в 15:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу Верес - Колос 08.05.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 08.05.2023
Час початку матчу: 15:01

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Верес (Ровно) та командою Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Колос у попередньому футбольному матчі 08.05.2023 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Колос можна подивитися 08.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти Колос - 08.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти Верес - 08.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

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