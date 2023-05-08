ФК Минай - Ворскла онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 08.05.2023
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь между клубами ФК Минай (Минай) та командою Ворскла (Полтава):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 29.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти Шахтар - 03.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Динамо - 04.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
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