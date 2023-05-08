  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Минай - Ворскла Дивитися онлайн
У тренді

ФК Минай - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 травня 2023, 14:00 - Mynay-Arena
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Оновити
36'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
12' Melnyk, Oleksandr 15' Василь Кравець
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
36%
Нічия
20%
Ворскла
44%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Minaj scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Vorskla Poltava haven't lost in their last 4 games.
  • FC Minaj haven't won any of their last 3 games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Minaj haven't scored in 3 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 2 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Yegor Tverdokhlib is FC Minaj's top scorer with 4 goals. Taulant Seferi Sulejmanov has scored 11 times for FC Vorskla Poltava.
  • FC Minaj wins 1st half in 20% of their matches, FC Vorskla Poltava in 29% of their matches.
  • FC Minaj wins 20% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 29%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 2 goals.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 40% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Minaj.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 4 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Minaj won 0, FC Vorskla Poltava won 3, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Minaj scores 0.5 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1.75 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and FC Vorskla Poltava is 2.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Minaj and FC Vorskla Poltava is 1.5.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Minaj scores 0.75 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.06 goals when playing away (on average).
  • Oleg Gorin has more yellow cards (10) than any other player at FC Minaj. Artem Chelyadin has collected 8 for FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
0
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
19.09.2021 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ФК Минай
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
13.07.2021 - 17:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершено Ворскла
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 Шахтар 1 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 15:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Динамо 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Показати більше
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 13:00 Ворскла 3 - 2 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.04.2023 - 15:05 Ворскла 1 - 0 Завершено Інгулець В
Показати більше
Головні події
15'
Василь Кравець
Melnyk, Oleksandr
12'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
36%
Нічия
20%
Ворскла
44%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 5
    Юрій Кравчук
    Захисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 18
    Buleza, Andrii
    Захисник
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
  • 78
    Валерій Рогозинський
    Півзахисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 73
    Melnyk, Oleksandr
    Захисник
    12
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 3
    Василь Кравець
    Захисник
    15
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 13
    Сергій Яворський
    Захисник
  • 16
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
  • 27
    Krupskyi Illia
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
  • Виктор Скрипник
Статистика матчу
53%
Володіння м'ячем
47%
1
Удари повз
3
1
Кутові
1
ЖК
1
6
Штрафні
4
4
Фоли
6
Удари в отвір
1
1
Сейви
Трансляція
30'
Подача Вітенчука зі штрафного виглядала небезпечно, але Кравець надійно діє в своєму карному.
25'
Вітенчук здалеку приклався, м'яч пролетів над хрестовиною.
24'
Ворскла одразу ж відповідає своєю швидкою атакою, але спроба Сефері з гострого кута була не такою гострою.
23'
Небезпечний момент
Твердохліб вискочив на вбивчу позицію, але пробив вище воріт. Такі моменти треба реалізовувати!
22'
Подача Скляра закрутилася прямо до рук Бандури.
18'
Кравчук у верховій боротьбі сфолив проти Олійника. На межі жовтої, але арбітр пробачив.
16'
Непогано Булеза пробив зі штрафного, але Ісенко все контролював і поглядом провів м'яч за межі поля.
15'
Жовта картка
Кравець змушений був фолити, щоб виправити свою помилку.
12'
Жовта картка
Жовта Мельнику за удар Сефері по ногах.
9'
Вкрай невдалий удар з-за меж карного завдав Степанюк.
4'
Мельник міг пробивати з подачі Булези, але пролетів повз м'яч. Це була реальна можливість забити.
3'
Сефері наважився на дальній удар. Далеко від цілі пройшов м'яч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Рефері — Олександр Омельченко.
Запасні: Пеньков (в), Кемкін (в), Байдал, Гечев, Голуб, Дмитрук, Коломоєць, Паламар, Трубочкін, Чуєв, Шишка.
Інфо
Стартовий склад Миная: (3-5-2) Бандура (к) — Нємчанінов, Мельник, Кравчук — Булеза, Рогозинський, Петько, Вітенчук, Гончар — Твердохліб, Вишневський. Головний тренер — Володимир Шаран.
Запасні: Домолега (в), Кулаковський, Лопес, Лукас Рамірес, Нестеренко, Черниш.
Інфо
Стартовий склад Ворскли (4-4-2): Ісенко — Кравець, Крупський, Яворський, Пердута (к) — Олійник, Скляр, Павлюк, Кане — Степанюк, Сефері. Головний тренер — Віктор Скрипник.
У першому колі Ворскла обіграла Минай із рахунком 2-0, голами відзначилися Сефері та Марлісон.
Ворскла посідає сьому позицію в турнірній таблиці, Минай іде тринадцятим. У полтавців залишаються шанси на єврокубки, закарпатці ж борються за виживання.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 25-го туру УПЛ Минай – Ворскла.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 23:30 - Вчора Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 1 Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 2 Завершено 22:30 - Вчора Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 0 Спортинг Спортинг 4 Завершено 21:45 - Вчора Труа Труа 1 Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 3 Завершено 21:45 - Вчора Лечче Лечче 0 Еллас Верона Еллас Верона 1 Завершено 21:00 - Вчора Вест Хем Юнайтед Вест Хем Юнайтед 1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу ФК Минай - Ворскла 08.05.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 08.05.2023
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Минай (Минай) та командою Ворскла (Полтава):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 29.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Ворскла можна подивитися 08.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти Шахтар - 03.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Динамо - 04.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.