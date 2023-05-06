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Металіст - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 травня 2023, 13:00 - Металлист . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Иванов, Юрий
Рейтинг матчу:
Металіст
Харьков
0 - 0
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36'
ФК Львів
Львов
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Хід матчу
10' Ахмед Алібеков
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
32%
Нічия
36%
ФК Львів
32%
Цікаві факти
  • FC Lviv have a losing streak of 7 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Lviv have lost their last 8 away matches.
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that FC Lviv scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Metalist Kharkiv haven't won in their last 21 games.
  • FC Metalist Kharkiv have played 8 home matches in a row without winning.
  • FC Lviv have lost 7 matches in a row.
  • FC Lviv haven't won in their last 9 games.
  • FC Lviv have lost 8 away matches in a row.
  • FC Lviv haven't won any of their last 9 away matches.
  • FC Metalist Kharkiv have received 7 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 4 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Lviv haven't scored in 7 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist Kharkiv's home record this season: 1-5-5.
  • FC Lviv's away record this season: 1-2-9.
  • Maksym Pryadun is FC Metalist Kharkiv's top scorer with 8 goals. Vladyslav Bugay has scored 4 times for FC Lviv.
  • Maksym Pryadun has assisted the most goals for FC Metalist Kharkiv with 3. Oleksandr Belyaev is FC Lviv's biggest assister (2).
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 1st half in 17% of their matches, FC Lviv in 4% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 17% of halftimes, FC Lviv wins 4%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Metalist Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 33% of their matches.
  • When FC Lviv leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist Kharkiv has better performance than FC Lviv.
  • FC Metalist Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Metalist Kharkiv have lost just 0 of their last 4 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Metalist Kharkiv won 1, FC Lviv won 0, 3 draws.
  • FC Metalist Kharkiv scores 1 goals in a match against FC Lviv and FC Lviv scores 1 goals against FC Metalist Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Lviv is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Lviv is 1.5.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Metalist Kharkiv scores 0.87 goals when playing at home and FC Lviv scores 0.67 goals when playing away (on average).
  • FC Metalist Kharkiv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv have lost 3 matches in a row.
  • FC Metalist Kharkiv have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 1 Завершено Металіст
Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Металіст 1 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 13:00 Ворскла 3 - 2 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 13:00 Металіст 5 - 5 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 14:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Металіст П
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Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 14:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Верес 3 - 2 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 14:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.04.2023 - 14:02 ФК Львів 1 - 2 Завершено Шахтар П
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Головні події
10'
Ахмед Алібеков
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
32%
Нічия
36%
ФК Львів
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 96
    Ermolov, Daniil
    Воротар
  • 3
    Malumandsoko, Pathy
    Захисник
  • 31
    Porokh, Bogdan
    Захисник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 33
    Corral, Roberto
    Захисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 17
    Єгор Демченко
    Півзахисник
  • 8
    Сергій Панасенко
    Півзахисник
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 23
    Олександр Рибка
    Воротар
  • 3
    Сергій Сімінін
    Захисник
  • 26
    Роман Никитюк
    Захисник
  • 54
    Олексій Дитятьєв
    Захисник
  • 45
    Sasovskyi, Maksym
    Захисник
  • 6
    Ахмед Алібеков
    Півзахисник
    10
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 17
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 8
    Svrznjak, Ivijan
    Форвард
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Перика Огньенович
  • Бессмертный, Анатолий
Статистика матчу
7
Штрафні
2
2
Фоли
7
ЖК
1
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу Металіст - ФК Львів
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
32'
Офсайд
Картушов заліз в офсайд.
30'
Паті пішов у жорсткий стик із Кузиком, але обійшлося без картки.
26'
Рибка помилився на виході та ледь не зрізав м'яч у власні ворота. Пощастило Олександру, що лише кутовий виконає Металліст.
25'
Кузик підійшов до м'яча та пробив, незважаючи на серйозну відстань до воріт. Влучив у стінку.
24'
Жовта картка
Панасенко збив Бугая, який виконував ривок до воріт.
21'
Сасовський стрибнув у грубий підкат проти Картушова. Арбітр пробачив захисника Львова, оскільки той зачепив м'яч.
20'
Алібеков виконав навіс до карного, м'яч прийшов прямо до рук Єрмолова.
15'
Все гаразд із Єрмоловим, він уже в грі.
14'
Бугай пішов до кінця та зачепив бутсою Єрмолова, який уже накрив м'яч. Медики на полі.
11'
Свржняк завдавав удару з кута карного, захисники заблокували.
10'
Жовта картка
Ось і перший фол на жовту. Алібеков примудрився в підкаті вдарити суперника по обличчю.
9'
Офсайд
Бугай потрапив у положення поза грою.
4'
Коралл повернувся до гри після стику з Грисьо.
3'
Поки нічого цікавого не полі не відбувається, тільки фоли.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Рефері — Юрій Іванов.
Запасні: Костик (в), Шумілов (в), Багачанський, Валенсіо, Наумець, Ніколишин, Рязанцев, Чайковський, Чідомере.
Інфо
Стартовий склад Металіста: Єрмолов — Коррал, Порох, Паті, Мизюк — Ралюченко, Демченко (к), Панасенко — Картушов, Прядун, Романюк. Виконуючий обов'язки головного тренера — Періца Огнєнович.
Запасні: Юрчук (в), Бєляєв, Богунов, Вовкун, Михайлів Віталій, Михайлів Роман, Ременяк, Траоре, Ігор.
Інфо
Стартовий склад Львова: Рибка (к) — Никитюк, Сасовський, Дитятьєв — Сімінін, Алібеков, Мільченко, Кузик — Свржняк, Бугай, Грисьо. Головний тренер — Анатолій Безсмертний.
Матч за шість очок. Дві останні позиції між собой зустрічаються. Якщо Львів сьогодні програє, то шансів зберегти прописку майже не залишиться.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 25-го раунду УПЛ між Металістом і Львовом.
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Анонс матчу Металіст - ФК Львів 07.05.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст (Харьков) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 07.05.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Металіст (Харьков) та командою ФК Львів (Львов):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Львів та Металіст у попередньому футбольному матчі 30.10.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Перика Огньенович и Бессмертный, Анатолий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - ФК Львів можна подивитися 07.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - ФК Львів, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина

Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти СК Дніпро-1 - 03.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти ФК Олександрія - 03.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст - ФК Львів онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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