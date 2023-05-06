Металіст - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Матч між командою Металіст (Харьков) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Металлист.
Дата проведення матчу: 07.05.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между командами Металіст (Харьков) та командою ФК Львів (Львов):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Львів та Металіст у попередньому футбольному матчі 30.10.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Перика Огньенович и Бессмертный, Анатолий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина
Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти СК Дніпро-1 - 03.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти ФК Олександрія - 03.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
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