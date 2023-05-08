Зоря - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - Металіст 1925 08.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 08.05.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Зоря (Луганск) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Зоря у попередньому футбольному матчі 28.10.2022 закінчилось со счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Металіст 1925 можна подивитися 08.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Предыдущий матч команди Зоря був зіграний проти Верес - 03.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Эдмар Галовский



Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Рух - 04.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.