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Зоря - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 травня 2023, 17:00 - Славутич-Арена . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 0
Оновити
9'
Металіст 1925
Харьков
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Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
36%
Нічия
32%
Металіст 1925
32%
Цікаві факти
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 4 matches.
  • FC Zorya Lugansk have won 4 home matches in a row.
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 0 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 6 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 8-3-0.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 2-8-2.
  • Nazary Rusyn is FC Zorya Lugansk's top scorer with 8 goals. Rostyslav Rusyn has scored 4 times for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 29% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 22% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 29% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 3 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • FC Zorya Lugansk scores 2 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.85 goals when playing away (on average).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't lost in their last 4 games.
  • Sergiy Buletsa has assisted the most goals for FC Zorya Lugansk with 4. Rostyslav Rusyn is FC Metalist 1925 Kharkiv's biggest assister (4).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.10.2022 - 17:00 Металіст 1925 0 - 3 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
31.10.2021 - 19:30 Металіст 1925 1 - 6 Завершено Зоря
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Зоря 1 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 Зоря 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.04.2023 - 15:02 Колос 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Зоря П
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 15:00 Колос 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
36%
Нічия
32%
Металіст 1925
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 74
    Snurnitsyn, Ihor
    Захисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 28
    Євген Шахов
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 1
    Денис Сидоренко
    Воротар
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 5
    Rudavskyi, Mykhailo
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 19
    Андрій Ткачук
    Півзахисник
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 99
    Vladyslav, Vladyslav
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Эдмар
Статистика матчу
1
Удари в отвір
Штрафні
1
1
Кутові
Сейви
1
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Металіст 1925
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
2'
Снурніцин відгукнувся на подачу з кутового, але пробити як слід не зумів. М'яч прийшов до Сидоренка за високою дугою.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Рефері — Олексій Деревинський.
Запасні: Кучерук (в), Турбаєвський (в), Гулько, Мішньов, Мороховець, Нагнойний, Погорілий, Полегенько, Почапський, Сміян, Хахльов.
Інфо
Стартовий склад Зорі (4-2-3-1): Сапутін — Вантух, Батагов, Снурніцин, Бутко — Дришлюк, Шахов (к) — Русин, Булеца, Антюх — Герреро. Головний тренер — Патрік ван Леувен.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925 (4-1-4-1): Сидоренко — Рудавський, Мартинюк, Курило, Безуглий — Габелок (к) — Ременюк, Кравченко, Андрій Ткачук, Русин — Островський. Виконуючий обов'язки головного тренера — Едмар.
У першому колі луганці розгромили харків'ян із рахунком 0-3. Забивали Чурко, Нагнойний та Імереков.
Зоря замикає трійку лідерів, відрив від Динамо в даний момент складає два очки. Металіст 1925 іде дев'ятим і може наздогнати Ворсклу в разі перемоги.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 25-го раунду УПЛ між Зорею та Металістом 1925.
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Анонс матчу Зоря - Металіст 1925 08.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 08.05.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Зоря (Луганск) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Зоря у попередньому футбольному матчі 28.10.2022 закінчилось со счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Металіст 1925 можна подивитися 08.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Предыдущий матч команди Зоря був зіграний проти Верес - 03.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Рух - 04.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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