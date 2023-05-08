Кривбас - Динамо онлайн трансляція матчу

Загалом рівна і трохи нудна гра у нас у першому таймі. Але свій момент наприкінці Кривбас мав - після штрафного Луньов мало не заштовхав у ворота, але Нещерет і поперечина прийшли на допомогу киянам. А в іншому – типові 0:0