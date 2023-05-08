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Кривбас - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 травня 2023, 13:15 - Стадион Металлург
Головний суддя: Kozik, Yaroslav
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
0 - 1
Оновити
66'
Динамо
Киев
Хід матчу
28' Дмитро Хомченовський 45' Олександр Андрієвський
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
16%
Нічия
35%
Динамо
49%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Dynamo Kiev when FC Kryvbas Kriviy Rih is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Dynamo Kiev is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with FC Kryvbas Kriviy Rih playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times, there have been 1 draws while FC Dynamo Kiev have won 6 times. The goal difference is 12-4 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • During the last 17 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times, there have been 2 draws while FC Dynamo Kiev have won 14 times. The goal difference is 33-8 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's last home win against FC Dynamo Kiev was in 2009.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 33% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Dynamo Kiev haven't lost in their last 6 games.
  • FC Dynamo Kiev have lost none of their last 9 away matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 5 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 0 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Yevhen Banada has more yellow cards (5) than any other player at FC Kryvbas Kriviy Rih. Serhiy Sydorchuk has collected 7 for FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 13% of their matches, FC Dynamo Kiev in 36% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 13% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 36%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 2 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 0, FC Dynamo Kiev won 4, 1 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.4 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 1.8 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Dynamo Kiev is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Dynamo Kiev is 1.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.93 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.44 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Кривбас 2 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 15:30 Кривбас 2 - 3 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Зоря В
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Металіст 1 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Динамо 2 - 0 Завершено ФК Минай В
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Головні події
45'
Олександр Андрієвський
Дмитро Хомченовський
28'
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
16%
Нічия
35%
Динамо
49%
Склади команд
Стартовий склад
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 15
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
    28
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 25
    Popov, Denys
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 17
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
    45
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 77
    Benito
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
9
Штрафні
6
5
Фоли
8
1
Удари в отвір
3
Удари повз
1
4
Кутові
1
1
Офсайди
1
Сейви
1
1
ЖК
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
55'
54'
Заміна
Дебелко замість Задеракі вийшов у господарів
53'
Готує заміну Вернидуб
51'
Ванат на газоні, Безкоровайний дав по нозі. Схоже на жовту, але суддя не дає
50'
Такий початок другого тайму. Чекаємо, чим відповість Кривбас
48'
Гоооол!!!
Гоооол! Так ось! Денис Попов! Після кутового атака другим темпом – навіс Андрієвського та Денис головою кладе у кут без шансів для Кліщука!
46'
Заміна
Волошин замість Кабаєва вийшов у Динамо у перерві
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Загалом рівна і трохи нудна гра у нас у першому таймі. Але свій момент наприкінці Кривбас мав - після штрафного Луньов мало не заштовхав у ворота, але Нещерет і поперечина прийшли на допомогу киянам. А в іншому – типові 0:0
45+3'
Свисток
Все, свисток на перерву, 0:0 у нас після першого тайму!
45+2'
Небезпечний момент
Охохо! Поперечина рятує Динамо! Після навісу зі штрафного рикошет, Лунєв б'є, Нещерет встигає викинути руку і переводить у поперечину! Ух!
45+1'
Жовта картка
А ось уже Андрієвський зніс Луньова – жовта
45'
Кабаєв заробив небезпечний штрафний на куті штрафної. Андрієвський вішає, але Кліщук знімає повітря
43'
Динамівці в останні хвилини намагаються щось вигадати біля чужих воріт. Але поки що лише володіння
41'
Беніто пробив на силу, м'яч влучив у обличчя Понєдєльника. Неприємний епізод, розуміємо
40'
Ось Тимчик пройшовся флангом, але простріл віддав на захисника криворіжців
39'
Спокійно все. Гра не рясніє небезпечними моментами. Простіше кажучи – їх поки що зовсім немає
36'
Кутовий
Кутовий подали криворіжці – знову без загострень, винесли навіс кияни
34'
Ох, Кліщук вирішив погратися, вийшов далеко, потрапив під пресинг Ваната, але таки віддав пас захиснику
33'
Лунєв намагався зі свого флангу зайти у штрафну, але Кабаєва не прокинув
31'
Поки що загалом усе спокійно за грою. По рівній грі
30'
Кутовий
Кутовий киян - навіс без удару, ще й фол в атаці там рефері побачив
27'
Жовта картка
Хомченовський зачепив по ногах Буяльського - ще й зірвав контру. Отримав жовту
26'
Микитишин на газоні, лікарі на полі
23'
Хомченовський увійшов у штрафну, але пройти Кабаєва не зумів
22'
Луньов із флангу скинув під удар Хомченовському, але удар у Дмитра не вийшов - кудись на трибуни вилетів м'яч
20'
Класну віялову атаку розігнали кияни. Кабаєв, Андрієвський, Буяльський взяли участь, останній скинув під удар Беніто, який не зміг нормально пробити. А виглядало дуже непогано
18'
Ан ні, ось Сидорчук дав - метрів 28 до воріт, але вище пішло
17'
Поки що у Динамо жодного удару по воротах
16'
Капич ось метрів із 25-ти стрільнув. Не те що небезпечно, але Нещерет у красивому стрибку сейвіт
14'
Микитишин зачепив по голові Попова. Випадково, але рефері зупинив гру, оскільки захиснику Динамо потрібні лікарі
12'
Буяльський отримав м'яч у штрафній, розвернувся, але віддав пас прямо в руки Кліщуку
10'
Спокійна течія гри на даний момент. Не форсують команди
8'
Кривбас досить активно розпочав матч, ДК поки що попереду нічого не має
6'
Кутовий
Кутовий подали господарі - непогана підкрутка, але ніхто до м'яча не дістався
3'
Офсайд
А ось цікаво – після навісу з флангу Луньов головою так пробивав, що мало не перекинув Нещерета. Кіпер таки тягне, але все одно там офсайд суддя побачив в епізоді
2'
Ванат запихав суперника на чужій половині поля. Такий початок
1'
Свисток
Матч розпочався!
Нагадаємо, що на матчі є система ВАР, і це важливо!
Виходять команди на поле
Інфо
Матч розпочнеться о 13:15! Час початку змістився через повітряну тривогу!
Інфо
12:40 – відбій тривоги!
Інфо
Запасні Динамо: Бущан, Вівчаренко, Боль, Перріс, Гармаш, Караваєв, Лонвейк, Малиш, Царенко, Волошин, Рамадані, Рамірес
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет, Попов, Тимчик, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Андрієвський, Буяльський, Беніто, Кабаєв, Ванат
Інфо
Запасні Кривбасу: Сарнавський, Хома, Опанасенко, Рябов, Семотюк, Карпусь, Кораблін, Приходько, Дебелко, Шевченко, Соса
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук, Понєдєльнік, Стецьков, Безкоровайний, Дібанго, Капич, Татарков, Задерака, Луньов, Хомченовський, Микитишин
Небезпечний момент
По всій Україні о 11:58 оголошено повітряну тривогу. Початок матчу може бути затриманий!
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00. Судитиме Ярослав Козик!
Добрий день всім! 25 тур УПЛ та текстова онлайн-трансляція матчу Кривбас – Динамо від UA-Футбол у прямому ефірі!
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Анонс матчу Кривбас - Динамо 08.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 08.05.2023
Час початку матчу: 13:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Кривбас у попередньому футбольному матчі 30.10.2022 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Динамо можна подивитися 08.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший матч команди Кривбас був зіграний проти Інгулець - 04.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти Ворскла - 04.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

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