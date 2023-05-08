Кривбас - Динамо онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 08.05.2023
Час початку матчу: 13:15
Історія протистоянь между командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Динамо (Киев):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Кривбас у попередньому футбольному матчі 30.10.2022 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Прошедший матч команди Кривбас був зіграний проти Інгулець - 04.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти Ворскла - 04.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
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