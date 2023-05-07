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ФК Олександрія - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 травня 2023, 15:00 - КСК Ника Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дердо, Александр
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
1 - 0
Оновити
24'
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
9' Mykhailenko, Mikola
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
30%
Нічия
24%
Шахтар
45%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Shakhtar Donetsk when FC Oleksandriya is playing at home is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Shakhtar Donetsk is 1-2. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 1 times, there have been 3 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 9 times. The goal difference is 24-15 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 27 meetings, FC Oleksandriya have won 3 times, there have been 6 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 18 times. The goal difference is 47-26 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 1-2 (FC Oleksandriya at home) and 1-2 (FC Shakhtar Donetsk at home).
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 3% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 19% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 4 games.
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 8 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost none of their last 4 away matches.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 6-5-1.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 8-2-1.
  • Maksym Tretyakov is FC Oleksandriya's top scorer with 7 goals. Danylo Sikan has scored 8 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Oleg Kozhushko has assisted the most goals for FC Oleksandriya with 3. Georgiy Sudakov is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (6).
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 25 consecutive matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 28% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 36% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 28% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against FC Shakhtar Donetsk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 2, FC Shakhtar Donetsk won 1, 2 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya scores 1.6 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1.2 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Shakhtar Donetsk is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Shakhtar Donetsk is 1.2.
  • FC Oleksandriya scores 2 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.17 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
3
Перемог
26
Ігор
17
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.12.2021 - 14:00 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 Шахтар 1 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Шахтар
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 14:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Кривбас 2 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 Шахтар 1 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 14:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.04.2023 - 14:02 ФК Львів 1 - 2 Завершено Шахтар В
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Головні події
ГООЛ! Mykhailenko, Mikola
9'
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
30%
Нічия
24%
Шахтар
45%
Склади команд
Стартовий склад
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
    9
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 22
    Skorko, Danil
    Захисник
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 5
    Bondar, Valerii
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 17
    Djurasek, Neven
    Півзахисник
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
  • 9
    Мар'ян Швед
    Форвард
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 8
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Йовичевич, Игор
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
Кутові
1
1
Сейви
Блоковано ударів
1
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу ФК Олександрія - Шахтар
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
21'
Запустили до ауту переведення до правого флангу атаки в напрямку Шведа партнери.
19'
Рибалка затоптав перед власним штрафним Траоре в боротьбі за м'яч.
17'
Ракіцький виконав подачу з лівого флангу, але влучив у Михайленка. Кутовий.
15'
Небезпечний момент
Постріл від Мірошніченка з правого флангу штрафного з носка пішов над воротами.
13'
Матвієнко виконав подачу з лівого флангу на дальню стійку, де Судаков залишив м'яч у межах поля, але Траоре не зачепився у воротарському.
12'
Небезпечний момент
Шевченко забрав до рук біля лівої стійки власних воріт постріл Коноплі зі входу до правого флангу штрафного.
11'
Возить м'яч Шахтар на чужій половині.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рибалка забрав відскок від блокованої подачі з лівого флангу перед чужим штрафним, кинув на Михайленка, а той здалеку пробив під ліву стійку.
8'
Судаков зміщувався з лівого флангу з дальним ударом, але захисники блокували.
6'
Подача зі стандарту з правого флангу полетіла на дальню для Траоре, який головою пробив у Логінова.
4'
Конопля в центральній зоні зіграв у дотик за спини захисникам на Траоре, але той відпустив м'яч від себе на лівому фланзі штрафного.
2'
Узагалі відсутні швидкості в нашій грі.
1'
Утримує м'яч Олександрія на власній половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Шевченко, Пятов, Гочолеішвілі, Михайліченко, Тотовицький, Зубков, Криськів, Топалов, Очеретько, Назарина, Сікан, Келсі.
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Швед, Бондаренко, Джурасек, Судаков — Траоре.
Запасні: Горох, Чубатий, Ващенко, Шостак, Кулаков, Гарькавенко, Волошин, Радченко, Гунічев, Матюшенко, Єрмаков.
Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина — Рибалка, Мустафаєв, Михайленко — Мірошніченко, Ковалець, Третьяков.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі команди зіграли внічию — 2:2.
Інфо
Шахтар іде першим з 18 перемогами, 5 нічиїми та 1 поразкою — 59 очок.
Інфо
Олександрія йде п'ятою з 9 перемогами, 10 нічиїми та 4 поразками — 37 очок.
Олександр Дердо (Чорноморськ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону КСК Ніка (Олександрія, Україна) зіграють Олександрія та донецький Шахтар.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Шахтар 07.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 07.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 29.10.2022 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Шахтар можна подивитися 07.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти ФК Львів - 03.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти ФК Минай - 03.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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