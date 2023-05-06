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Борнмут - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 травня 2023, 17:00 - Виталити Стадион
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
1 - 1
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46'
Челсі
Лондон
Хід матчу
9' Gallagher, Conor 15' Mudryk, Mykhailo 20' Н'Голо Канте 21' Vina, Matias 45' Senesi, Marcos
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
27%
Нічия
35%
Челсі
38%
Цікаві факти
  • Chelsea FC have previously won 9 of 14 matches against AFC Bournemouth.
  • During the last 5 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 1 draws while Chelsea FC have won 3 times. The goal difference is 10-8 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 14 meetings, AFC Bournemouth have won 4 times, there have been 1 draws while Chelsea FC have won 9 times. The goal difference is 22-15 in favour of Chelsea FC.
  • Chelsea FC have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 28% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 6% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Chelsea FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC have lost 6 matches in a row.
  • Chelsea FC haven't won in their last 9 games.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 7 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 6 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Philip Billing is AFC Bournemouth's top scorer with 7 goals. Kai Havertz has scored 7 times for Chelsea FC.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 26% of their matches, Chelsea FC in 29% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 26% of halftimes, Chelsea FC wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Chelsea FC.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 2, Chelsea FC won 2, 1 draws.
  • AFC Bournemouth scores 1.6 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.2 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Chelsea FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Chelsea FC is 0.6.
  • AFC Bournemouth scores 1.23 goals when playing at home and Chelsea FC scores 0.93 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have lost 3 away matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
4
Перемог
13
Ігор
7
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 19:30 Челсі 2 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
29.02.2020 - 17:15 Борнмут 2 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2019/2020
14.12.2019 - 16:45 Челсі 0 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2018
30.01.2019 - 21:45 Борнмут 4 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Борнмут 4 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.04.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:15 Тоттенхем 2 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Борнмут В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.05.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
18.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Челсі 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Челсі П
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Головні події
Senesi, Marcos
45'
ГООЛ! Vina, Matias
21'
20'
Н'Голо Канте
15'
Mudryk, Mykhailo
9'
Gallagher, Conor ГООЛ!
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
27%
Нічия
35%
Челсі
38%
Склади команд
13
Нето
18
Vina, Matias
5
Kelly, Lloyd
25
Senesi, Marcos
15
Smith, Adam
8
Lerma, Jefferson
14
Rothwell, Joe
11
Christie, Ryan
29
Billing, Philip
28
Ouattara, Dango
9
Домінік Соланке
1
Кепа Аррiзабалага
14
Трево Чалоба
6
Тьяго Сілва
4
Badiashile, Benoit
21
Chilwell, Ben
7
Н'Голо Канте
24
Fernandez, Enzo
23
Gallagher, Conor
31
Madueke, Noni
29
Havertz, Kai
15
Mudryk, Mykhailo
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 11
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 29
    Billing, Philip
    Півзахисник
  • 28
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 14
    Rothwell, Joe
    Півзахисник
  • 18
    Vina, Matias
    Захисник
    21
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
    45
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 13
    Нето
    Воротар
  • 31
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 15
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
    15
  • 7
    Н'Голо Канте
    Півзахисник
    20
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
    9
  • 14
    Трево Чалоба
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 4
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Гари О'Нил
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матчу
4
Штрафні
4
4
Фоли
4
2
Удари повз
2
2
Кутові
2
1
ЖК
2
35%
Володіння м'ячем
65%
2
Удари в отвір
3
2
Сейви
1
Трансляція
45+2'
Свисток
Арбітр відправляє команди на перерву.
45+2'
Небезпечний штрафний заробив Канте, а Сенесі – "гірчичник".
45+1'
Дві хвилини арбітр компенсував.
44'
"Челсі" тисне на "Борнмут", поки гості справляються.
42'
Рукою собі підіграв Енцо під час рейду до воріт.
40'
Кепа забирає м'яч після кросу з флангу у виконанні Ваттари.
37'
Тепер Нонні продерся і пробив, Нето зафіксував м'яч у руках. Пошкодження при цьому отримав Мадуеке.
36'
Мадуеке прострілив із флангу, Нето не спить.
34'
Кепу тепер розім'яли ударом здалеку, нічого складного для іспанця.
33'
Крісті головою пробив після навісу - неточно.
31'
Тепер уже Мадуеке з протилежного флангу пішов сам, але Нонні, на відміну від Мудрика, відверто егоцентрично діяв.
28'
Мудрик узяв гру на себе і в останній момент був зупинений під час входу в штрафний "Борнмута".
26'
Фол на Мудрикові, добре Михайло притримав м'яч.
24'
Знову катає м'яч "Челсі".
Інфо
Усе занадто швидко відбулося для захисту "Челсі". Тобто, звісно, "Борнмут" - молодці, хороша атака, з чітким знаходженням один одного, відмінне взаєморозуміння. Але оборона "Челсі" дивилася футбол.
21'
Гоооол!!!
Не довго грала музика гостей. 1:1, Вінья!
21'
Жовта картка
Жовта для Канте за зрив атаки.
20'
Мудрик заробив корнер. Сам його Михайло і подав на дальню штангу, "Борнмут" вибив м'яч.
19'
Фол проти Кепи у штрафному "Челсі".
18'
"Борнмнут" не проти піддавити "Челсі".
14'
Жовта картка
"Челсі" спокійно перекочує снаряд, шукає простір. Жовта для Мудрика за симуляцію, занадто картинно впав у боротьбі з суперником у штрафному.
11'
Непоганий індивідуальний прохід від Мудрика, але далі стінка з Хавертцем не пройшла. Енцо пробив із підбирання - на трибуни.
9'
Гоооол!!!
Вау! Гол "Челсі"! Галлахер замкнув подачу головою з флангу від Канте.
8'
Мадуеке ледь не підловив "Борнмут" на помилці. Нето і Санесі не розібралися, але в підсумку м'яч опинився в руках воротаря.
6'
Бадіашиль дістав травму, медики на полі.
5'
Небезпечний момент
Удар Лерми - поруч зі штангою!
5'
Нехитрою комбінацією Біллінг і Вінья поставили в глухий кут всю оборону "Челсі". Кепа простріл із флангу забрав.
4'
Мадуеке вибив м'яч на кутовий. Оригінально розіграли штрафний "вишеньки", але "Челсі" був готовий.
3'
Фол Галлахера на Біллінгу.
2'
Не проходить передача Хавертца на Мадуеке.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
Як бачимо, Мудрик у старті "Челсі", Забарний - на лавці "Борнмута".
Інфо
"Челсі": 1. Кепа, 14. Чалоба, 6. Т. Сілва, 4. Бадіашиль, 31. Мадуеке, 5. Фернандес, 7. Канте, 21. Чілвелл, 15. Мудрик, 23. Галлахер, 29. Хавертц
Інфо
"Борнмут": 13. Нето, 5. Келлі, 8. Лерма, 9. Соланке, 10. Крісті, 11. Уаттара, 14. Ротуелл, 15. Сміт, 18. Вінья, 25. Сенесі, 29. Біллінг
Інфо
Добрий день! Матч розпочнеться рівно за годину.
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Анонс матчу "Борнмут" - "Челсі" 06.05.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 06.05.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Борнмут" (Борнмут) та командою "Челсі" (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 27.12.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Гари О'Нил и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Челсі" можна подивитися 06.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Прошедший поединок команди "Борнмут" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 30.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти Арсенал - 02.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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