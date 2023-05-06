Борнмут - Челсі онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 06.05.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между "Борнмут" (Борнмут) та командою "Челсі" (Лондон):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 27.12.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Гари О'Нил и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил
Прошедший поединок команди "Борнмут" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 30.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти Арсенал - 02.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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