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Мілан - Лаціо онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 06 травня 2023, 16:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Антонио Рапуано
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
0 - 0
Оновити
17'
Лаціо
Рим
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Хід матчу
11' Leao, Rafael Вийшов: Saelemaekers, Alexis
Хто переможе?
12 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
42%
Нічия
33%
Лаціо
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AC Milan and Lazio Rome when AC Milan is playing at home is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AC Milan and Lazio Rome is 1-1. 13 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 20 times, there have been 13 draws while Lazio Rome have won 4 times. The goal difference is 59-28 in favour of AC Milan.
  • During the last 70 meetings, AC Milan have won 30 times, there have been 26 draws while Lazio Rome have won 14 times. The goal difference is 98-76 in favour of AC Milan.
  • Last season AC Milan won both games against Lazio Rome (2-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that AC Milan scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Lazio Rome scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • AC Milan haven't lost in their last 8 games.
  • AC Milan haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • When playing at home, AC Milan have not lost to Lazio Rome in their last 3 encounters.
  • AC Milan haven't scored in 1 of their 16 home matches in Serie A this season.
  • Lazio Rome haven't scored in 3 of their 16 away matches in Serie A this season.
  • Sandro Tonali has more yellow cards (7) than any other player at AC Milan. Sergej Milinkovic-Savic has collected 8 for Lazio Rome.
  • AC Milan wins 1st half in 41% of their matches, Lazio Rome in 44% of their matches.
  • AC Milan wins 41% of halftimes, Lazio Rome wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Lazio Rome.
  • On their last meeting Lazio Rome won by 4 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Lazio Rome leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Lazio Rome is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Serie A, Lazio Rome has better performance than AC Milan.
  • Lazio Rome's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • In the last 5 meetings AC Milan won 3, Lazio Rome won 2, 0 draws.
  • AC Milan scores 1.6 goals in a match against Lazio Rome and Lazio Rome scores 1.6 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and Lazio Rome is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and Lazio Rome is 1.6.
  • AC Milan scores 1.88 goals when playing at home and Lazio Rome scores 1.28 goals when playing away (on average).
  • AC Milan have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Rafael Leao has assisted the most goals for AC Milan with 7. Sergej Milinkovic-Savic is Lazio Rome's biggest assister (8).
  • A year ago, AC Milan were number 1 in the table with 68 points. Now they are number 5 with 57 points.
  • A year ago, Lazio Rome were number 6 in the table with 55 points. Now they are number 2 with 61 points.
Особисті зустрічі
Мілан
11
Перемог
27
Ігор
7
Перемог
Лаціо
Чемпіонат Італії 2022/2023
24.01.2023 - 21:45 Лаціо 4 - 0 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2021/2022
24.04.2022 - 21:45 Лаціо 1 - 2 Завершено Мілан
Кубок Італії 2021/2022
09.02.2022 - 22:00 Мілан 4 - 0 Завершено Лаціо
Чемпіонат Італії 2021/2022
12.09.2021 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Лаціо
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Мілан 1 - 1 Завершено Кремонезе Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.04.2023 - 19:00 Рома 1 - 1 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.04.2023 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Лечче В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
18.04.2023 - 22:00 Наполі 1 - 1 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.04.2023 - 16:00 Болонья 1 - 1 Завершено Мілан Н
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Останні матчі - Лаціо
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Лаціо 2 - 0 Завершено Сассуоло В
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.04.2023 - 13:30 Інтер 3 - 1 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.04.2023 - 19:00 Лаціо 0 - 1 Завершено Торіно П
Чемпіонат Італії 2022/2023
14.04.2023 - 21:45 Спеція 0 - 3 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.04.2023 - 21:45 Лаціо 2 - 1 Завершено Ювентус В
Показати більше
Головні події
Leao, Rafael
Вийшов: Saelemaekers, Alexis
11'
Хто переможе?
12 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
42%
Нічия
33%
Лаціо
25%
Склади команд
16
Maignan, Mike
22
Hernandez, Theo
24
Kjaer, Simon
23
Tomori, Fikayo
2
Давіде Калабрія
20
Tonali, Sandro
33
Krunic, Rade
17
Leao, Rafael
22
Bennacer, Ismael
30
Messias, Junior
9
Олів'є Жиру
94
Іван Проведель
77
Адам Марушич
15
Casale, Nicolo
23
Алессіо Романьйолі
23
Ельсеїд Хюсай
21
Сергей Мілінковіч-Савіч
6
Marcos Antonio
10
Луїс Альберто
7
Феліпе Андерсон
17
Чіро Іммобіле
20
Маттіа Дзакканьї
Стартовий склад
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
    11
  • 22
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 30
    Messias, Junior
    Форвард
  • 20
    Tonali, Sandro
  • 33
    Krunic, Rade
    Півзахисник
  • 22
    Hernandez, Theo
  • 24
    Kjaer, Simon
    Захисник
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 7
    Феліпе Андерсон
  • 17
    Чіро Іммобіле
    Форвард
  • 20
    Маттіа Дзакканьї
    Півзахисник
  • 21
    Сергей Мілінковіч-Савіч
    Півзахисник
  • 6
    Marcos Antonio
    Півзахисник
  • 10
    Луїс Альберто
    Півзахисник
  • 77
    Адам Марушич
    Півзахисник
  • 15
    Casale, Nicolo
  • 23
    Алессіо Романьйолі
    Захисник
  • 23
    Ельсеїд Хюсай
    Захисник
  • 94
    Іван Проведель
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стефано Пиоли
  • Маурицио Сарри
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
37%
Володіння м'ячем
63%
LIVE
Трансляція матчу Мілан - Лаціо
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
17'
Гоооол!!!
17'
11'
Заміна
Погані новини для вболівальників Мілана. У Леау м'язова травма, замість нього на поле вийшов Салемакерс.
8'
Леау виконав хороший ривок до воріт, але у вирішальний момент втратив контроль над м'ячем. Проведел вийшов і накрив.
7'
Класно комбінували россонері, але створити момент не вдалося. Жиру та партнери трохи не порозумілися.
6'
Мілінкович-Савич зачепився за м'яч у карному суперника, але пробити по воротах не зумів.
3'
Потихеньку починають команди. Мілан трохи більше працює з м'ячем.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Рефері — Антоніо Рапуано.
Запасні: Міранте (в), Тетерушану (в), Адлі, Бакайоко, Балло Туре, Вранкс, Габбія, де Кетеларе, Діас, Калюлю, Орігі, Побега, Ребич, Салемакерс, Тіав.
Інфо
Стартовий склад Мілана (4-2-3-1): Меньян — Ернандес, Томорі, К'єр, Калабрія (к) — Тоналі, Крунич — Леау, Беннасер, Мессіас — Жиру. Головний тренер — Стефано Піолі.
Запасні: Адамоніс (в), Максимільяну (в), Башич, Бертіні, Канчелльєрі, Лаццарі, Патрік, Педро, Пеллегріні, Раду, Ромеро, Фарес, Хіла.
Інфо
Стартовий склад Лаціо (4-3-3): Проведел — Хюсай, Романьйолі, Казале, Марушич — Луїс Альберто, Антоніо, Мілінкович-Савич — Дзакканьї, Іммобіле (к), Феліпе Андерсон. Головний тренер — Мауріціо Саррі.
У першому колі Лаціо розгромив Мілан із рахунком 4-0. Забивали Мілінкович-Савич, Дзакканьї, Луїс Альберто та Феліпе Андерсон.
Битва за Лігу чемпіонів продовжується. Мілан у даний момент шостий, Лаціо — друге. Але все може швидко змінитись.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 34-го туру Серії А Мілан – Лаціо.
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Анонс матчу Мілан - Лаціо 06.05.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою Мілан (Милан) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 06.05.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Мілан (Милан) та командою Лаціо (Рим):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Лаціо, тоді як команда Мілан залишилася з поразкою . Зіткнення Лаціо та Мілан у попередньому футбольному матчі 24.01.2023 закінчилось со счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Маурицио Сарри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан - Лаціо можна подивитися 06.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Мілан - Лаціо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команди Мілан був зіграний проти Кремонезе - 03.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лацио (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший поединок команди Лаціо був зіграний проти Сассуоло - 03.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лаціо.

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