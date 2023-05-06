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Манчестер Сіті - Лідс Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 травня 2023, 17:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
2 - 0
Оновити
46'
Лідс Юнайтед
Лидс
Дивитись трансляцію
Хід матчу
19' Ілкай Гюндоган 27' Ілкай Гюндоган 45' Gnonto, Degnand Wilfried
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
32%
Нічия
32%
Лідс Юнайтед
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Leeds United is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 3 times, there have been 4 draws while Leeds United have won 2 times. The goal difference is 16-9 in favour of Manchester City.
  • During the last 18 meetings, Manchester City have won 7 times, there have been 5 draws while Leeds United have won 6 times. The goal difference is 30-22 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Leeds United (7-0 at home and 4-0 away).
  • Manchester City have a winning streak of 9 matches in Premier League.
  • In Premier League, Manchester City have 8 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Manchester City scores 10% of their goals between the minutes 76-90? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Leeds United scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City haven't lost in their last 19 games.
  • Manchester City have won 14 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 17 home matches.
  • Leeds United haven't won in their last 5 games.
  • Leeds United haven't won any of their last 3 games against Manchester City.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Leeds United haven't scored in 6 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 15-1-1.
  • Leeds United's away record this season: 2-3-12.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 34 goals. Rodrigo Moreno has scored 11 times for Leeds United.
  • Kevin De Bruyne has assisted the most goals for Manchester City with 16. Jack Harrison is Leeds United's biggest assister (7).
  • Manchester City have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Leeds United have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Leeds United have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 53% of their matches, Leeds United in 23% of their matches.
  • Manchester City wins 53% of halftimes, Leeds United wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 96% of their matches.
  • When Leeds United leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 85% of their matches.
  • When Leeds United is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Leeds United.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Leeds United's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Leeds United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Leeds United won 1, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Leeds United.
  • Leeds United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 3.2 goals in a match against Leeds United and Leeds United scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Leeds United is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Leeds United is 1.4.
  • Manchester City scores 3.38 goals when playing at home and Leeds United scores 1.22 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Leeds United have lost their last 3 away matches.
  • Leeds United have lost 3 away matches in a row.
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
3
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.12.2022 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.04.2022 - 19:30 Лідс Юнайтед 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Манчестер Сіті 7 - 0 Завершено Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
10.04.2021 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Лідс Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Арсенал В
Кубок Англії 2022/2023
22.04.2023 - 18:45 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
19.04.2023 - 22:00 Баварія 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
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Останні матчі - Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Борнмут 4 - 1 Завершено Лідс Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.04.2023 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 1 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 14:30 Фулгем 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.04.2023 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 6 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.04.2023 - 16:00 Лідс Юнайтед 1 - 5 Завершено Крістал Пелес П
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Головні події
45'
Gnonto, Degnand Wilfried
ГООЛ! Ілкай Гюндоган
27'
ГООЛ! Ілкай Гюндоган
19'
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
32%
Нічия
32%
Лідс Юнайтед
37%
Склади команд
31
Едерсон
6
Натан Аке
14
Laporte, Aymeric
25
Мануель Аканджі
47
Foden, Phil
8
Ілкай Гюндоган
82
Lewis, Rico
26
Mahrez, Riyad
17
De Bruyne, Kevin
19
Alvarez, Julian
9
Haaland, Erling
22
Хоель Роблес
3
Firpo, Junior
39
Wober, Maximilian
25
Kristensen, Rasmus
11
Джек Гарісон
8
Roca, Marc
4
Forshaw, Adam
2
Ayling, Luke
29
Gnonto, Degnand Wilfried
28
McKennie, Weston
9
Bamford, Patrick
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 8
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
    27 19
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 14
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 9
    Bamford, Patrick
    Форвард
  • 29
    Gnonto, Degnand Wilfried
    Форвард
    45
  • 28
    McKennie, Weston
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 8
    Roca, Marc
    Півзахисник
  • 4
    Forshaw, Adam
    Півзахисник
  • 2
    Ayling, Luke
    Захисник
  • 3
    Firpo, Junior
  • 39
    Wober, Maximilian
    Захисник
  • 25
    Kristensen, Rasmus
    Захисник
  • 22
    Хоель Роблес
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Сэм Аллардис
Статистика матчу
6
Удари повз
1
7
Штрафні
3
3
Кутові
1
2
Фоли
6
83%
Володіння м'ячем
17%
4
Удари в отвір
1
2
Блоковано ударів
1
Офсайди
1
1
Сейви
3
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Лідс Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Дуже впевнено і легко грають господарі. Лідс практино не чинить опору. Поки найкраще відбиває атаки Сіті саме Голанд - він просто не реалізовує моменти. Рахунок повинен був стати розгромним.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+3'
Фоден з підбирання в дотик пробив вище воріт.
45+2'
Жовта картка
Жовта для Ньйонто. Здали нерви у гравця гостей.
45'
Інфо
Ще дві хвилини зіграють команди.
43'
Інфо
39 передач до цього моменту зробив Лідс... У Сіті майже в дев'ять разів більше (357).
38'
Кутовий
Марез навісив з кутового, м'яч відлетів до нього, аале потім алжирець втратив круглого. Далі Ріяд сфолив.
35'
Небезпечний момент
Що ж так не іде Голанду... Прекрасним пасом Де Брюйне вивів норвежця на ударну позицію, але Ерлінг лівою ногою зачепив м'яч, а правою не влучив по ньому.
33'
Інфо
82% на 18% володіння м'ячем.
31'
Небезпечний момент
Альварес ледь не скористався помилкою голкіпера, котрий випустив м'яч з рук у своєму штрафному. Однак Роблес виправив свою неточність, забравши круглого після удару аргентинця.
29'
Небезпечний момент
Маккенні головою пробив пілся подачі з кутового, але Едерсон потягнув цей удар після відскоку.
27'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Знову зв'язка Марез-Гюндоган у дії. Алжирець віддав пас на німця, а той прийняв круглого і відправив його в лівий нижній кут.
25'
Небезпечний момент
Де Брюйне скинув м'яч під удар Голанду, а той з рострільної позиції не влучив у ворота. Гвардіола дуже злий.
22'
Двічі поспіль загострювали господарі. У другому моменті Марез намагався перекинути голкіпера, але м'яч після його спроби опустився на сітку.
Інфо
П'ятий гол Ілкая у цьому сезоні АПЛ.
19'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Марез звільнився з-під опіки у штрафному, скинув під удар Гюндогану - той пробив у дотик у правий кут.
17'
Небезпечний момент
Ось це момент! Не реалізував вихід сам на сам Голанд! Потягнув голкіпер.
16'
Небезпечний момент
Де Брюйне з правого флангу прострілив точно на Альвареса, але той з хорошої позиції в дотик пробив вище воріт.
13'
Удар Де Брюйне з-за меж штрафного заблокував захисник.
11'
Гюндоган зовнішньою частиною стопи намагався закинути у штрафну на хід Фодену, але той не досягнув до м'яча. Та і офсайд був у Філа.
10'
Після подачі з правого флангу Бамфорд пробив вище воріт.
7'
У Аканджі не вдався удар після подачі з кутового. М'яч просто полетів вище воріт.
4'
Захисники винесли подачу Де Брюйне зі штрафного.
Свисток
Матч розпочався!
Арбітр цієї зустрічі: Ендрю Медлі.
Інфо
Перед цим матчем Сіті лідирує в АПЛ, а Лідс іде на 17 місці.
Лідс: Роблес - Фірпо, Вобер, Крістенсен - Гаррісон, Рока, Форшоу, Ейлінг - Ньйонто, Маккенні - Бемфорд.
Манчестер Сіті: Едерсон - Аканджі, Ляпорт, Аке - Льюїс, Гюндоган - Марез, Де Брюйне, Фоден - Альварес, Холанд.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 35-го туру АПЛ, у якому Манчестер Сіті прийме Лідс.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Лідс Юнайтед" 06.05.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 06.05.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Лідс Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лідс Юнайтед" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 28.12.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Сэм Аллардис розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Лідс Юнайтед" можна подивитися 06.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Лідс Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 03.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лидс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия
Тренер: Хави Грасия

Прошедший матч команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 30.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Лідс Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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