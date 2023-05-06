Манчестер Сіті - Лідс Юнайтед онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 06.05.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Лідс Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лідс Юнайтед" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 28.12.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Сэм Аллардис розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 03.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лидс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия
Тренер: Хави Грасия
Прошедший матч команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 30.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
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