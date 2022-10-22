Ланс - Марсель онлайн трансляція матчу

Матч між командою Ланс (Ланс) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Феликс Боллар-Делелис.
Дата проведення матчу: 06.05.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Ланс (Ланс) та командою Марсель (Марсель):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ланс, тоді як команда Марсель залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та Ланс у попередньому футбольному матчі 22.10.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Haise, Franck и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ланс (Ланс)
Країна: Франция
Тренер: Франк Хайзе
Предыдущий поединок команди Ланс був зіграний проти "Тулуза" - 02.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ланс.
Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор
Предыдущий матч команди Марсель був зіграний проти Осер - 30.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.
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