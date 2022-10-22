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Ланс - Марсель онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 06 травня 2023, 22:00 - Феликс Боллар-Делелис . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Ланс
Ланс
1 - 0
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перерыв
Марсель
Марсель
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Хід матчу
11' Onana, Jean 24' Medina, Facundo 29' Gigot, Samuel Вийшов: Balerdi, Leonardo 42' Fofana, Seko 45' Frankowski, Przemyslaw 45' Валентін Ронжьє
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Ланс
29%
Нічия
41%
Марсель
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between RC Lens and Olympique Marseille when RC Lens is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between RC Lens and Olympique Marseille is 0-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with RC Lens playing at home, RC Lens have won 8 times, there have been 5 draws while Olympique Marseille have won 7 times. The goal difference is 25-19 in favour of RC Lens.
  • During the last 41 meetings, RC Lens have won 15 times, there have been 8 draws while Olympique Marseille have won 18 times. The goal difference is 49-45 in favour of Olympique Marseille.
  • RC Lens's last home win against Olympique Marseille was in 2010.
  • Last season's matches: 0-2 (RC Lens at home) and 2-3 (Olympique Marseille at home).
  • In Ligue 1, RC Lens have 3 successive home wins.
  • Did you know that RC Lens scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Olympique Marseille scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • RC Lens have won 3 home matches in a row.
  • RC Lens haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Olympique Marseille haven't lost in their last 8 games.
  • Olympique Marseille have lost none of their last 9 away matches.
  • RC Lens haven't scored in 1 of their 16 home matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille haven't scored in 2 of their 16 away matches in Ligue 1 this season.
  • RC Lens's home record this season: 14-1-1.
  • Olympique Marseille's away record this season: 12-3-1.
  • Lois Openda is RC Lens's top scorer with 17 goals. Alexis Sanchez has scored 13 times for Olympique Marseille.
  • Florian Sotoca has assisted the most goals for RC Lens with 8. Jonathan Clauss is Olympique Marseille's biggest assister (9).
  • RC Lens have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • RC Lens wins 1st half in 44% of their matches, Olympique Marseille in 39% of their matches.
  • RC Lens wins 44% of halftimes, Olympique Marseille wins 39%.
  • The winner of their last meeting was RC Lens.
  • On their last meeting RC Lens won by 1 goals.
  • When RC Lens leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Olympique Marseille leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When RC Lens is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Ligue 1, RC Lens has better performance than Olympique Marseille.
  • RC Lens's performance of the last 5 matches is better than Olympique Marseille's.
  • RC Lens have lost just 1 of their last 5 games against Olympique Marseille (in all competitions).
  • In the last 5 meetings RC Lens won 3, Olympique Marseille won 1, 1 draws.
  • RC Lens have lost just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille have won just 1 of their last 5 Ligue 1 games against RC Lens.
  • RC Lens scores 1.4 goals in a match against Olympique Marseille and Olympique Marseille scores 1.2 goals against RC Lens (on average).
  • Average number of goals in meetings between RC Lens and Olympique Marseille is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between RC Lens and Olympique Marseille is 1.4.
  • RC Lens scores 1.95 goals when playing at home and Olympique Marseille scores 1.64 goals when playing away (on average).
  • Olympique Marseille have a winning streak of 3 matches in Ligue 1.
  • Olympique Marseille have a winning streak of 3 matches.
  • A year ago, RC Lens were number 7 in the table with 53 points. Now they are number 3 with 69 points.
Особисті зустрічі
Ланс
3
Перемог
10
Ігор
3
Перемог
Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
22.10.2022 - 22:00 Марсель 0 - 1 Завершено Ланс
Чемпіонат Франції 2021/2022
22.01.2022 - 22:00 Ланс 0 - 2 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
26.09.2021 - 21:45 Марсель 2 - 3 Завершено Ланс
Чемпіонат Франції 2020/2021
03.02.2021 - 22:00 Ланс 2 - 2 Завершено Марсель
Останні матчі - Ланс
Чемпіонат Франції 2022/2023
02.05.2023 - 22:00 Тулуза 0 - 1 Завершено Ланс В
Чемпіонат Франції 2022/2023
22.04.2023 - 22:00 Ланс 3 - 0 Завершено Монако В
Чемпіонат Франції 2022/2023
15.04.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Ланс П
Чемпіонат Франції 2022/2023
07.04.2023 - 22:00 Ланс 2 - 1 Завершено Страсбур В
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.04.2023 - 22:00 Ренн 0 - 1 Завершено Ланс В
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Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
30.04.2023 - 21:45 Марсель 2 - 1 Завершено Осер В
Чемпіонат Франції 2022/2023
23.04.2023 - 21:45 Ліон 1 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
16.04.2023 - 21:45 Марсель 3 - 1 Завершено Труа В
Чемпіонат Франції 2022/2023
09.04.2023 - 21:45 Лор’ян 0 - 0 Завершено Марсель Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
31.03.2023 - 22:08 Марсель 1 - 1 Завершено Монпельє Н
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Новини команд
Головні події
Frankowski, Przemyslaw
45'
45'
Валентін Ронжьє
ГООЛ! Fofana, Seko
42'
29'
Gigot, Samuel
Вийшов: Balerdi, Leonardo
Medina, Facundo
24'
Onana, Jean
11'
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Ланс
29%
Нічия
41%
Марсель
29%
Склади команд
30
Samba, Brice
14
Medina, Facundo
4
Danso, Kevin
24
Gradit, Jonathan
3
Machado, Deiver
8
Fofana, Seko
6
Onana, Jean
29
Frankowski, Przemyslaw
20
Fulgini, Angelo
7
Sotoca, Florian
17
Openda, Lois
16
Пау Лопес
99
Mbemba, Chancel
4
Gigot, Samuel
23
Сеад Колашінац
7
Clauss, Jonathan
21
Валентін Ронжьє
27
Жордан Верету
30
Tavares, Nuno
17
Under, Cengiz
18
Руслан Малиновський
70
Алексіс Санчес
Стартовий склад
  • 17
    Openda, Lois
    Форвард
  • 20
    Fulgini, Angelo
    Захисник
  • 7
    Sotoca, Florian
  • 3
    Machado, Deiver
    Захисник
  • 8
    Fofana, Seko
    Півзахисник
    42
  • 6
    Onana, Jean
    Півзахисник
    11
  • 29
    Frankowski, Przemyslaw
    Півзахисник
    45
  • 14
    Medina, Facundo
    24
  • 4
    Danso, Kevin
  • 24
    Gradit, Jonathan
  • 30
    Samba, Brice
    Воротар
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 17
    Under, Cengiz
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 7
    Clauss, Jonathan
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
    45
  • 27
    Жордан Верету
  • 30
    Tavares, Nuno
    Захисник
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
    29
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Haise, Franck
  • Тудор, Игор
Статистика матчу
14
Штрафні
3
5
Кутові
1
1
Офсайди
1
2
Фоли
13
3
ЖК
1
52%
Володіння м'ячем
48%
1
Удари в отвір
2
2
Удари повз
2
Блоковано ударів
1
2
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Ланс - Марсель
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
45+4'
Свисток
Перший тайм зустрічі щойно завершився! Ланс веде з різницею в один м'яч.
45+2'
Небезпечний момент
Міг відігратися Марсель! Верету підхопив м'яч та пробив з середньої відстані. Шкіряний був спрямований у правий нижній кут воріт, але Бріс Самба парирував.
45'
Три хвилини додано до часу першого тайму.
42'
Гоооол!!!
А ось і перший гол!! Після удару здалеку м'яч відскочив за межі штрафного майданчика, де його підхопив Секо Фофана. Він довго не роздумував та блискуче пробив під праву стійку.
38'
Небезпечний момент
Ай який момент! Ундер входив з м'ячем у штрафний та котив на Клаусса, але той не влучив по воротах, буквально пару сантиметрів не вистачило футболістові.
34'
Знову Опенда активний. Він готувався піти в прорив флангом, але противник не дає цього зробити. Його спробу заблоковано.
30'
Заміна
Травма серйозна у Жиго. Медики на полі сигналізують, що треба заміна. Вийде на поле Балерді.
28'
Опенда непогано зіграв, знайшовши достатньо оперативного простору на межі штрафного майданчика, але його удару бракувало влучності - м'яч полетів значно вище воріт.
24'
Жовта картка
Жовта картка для Медіни. Гравець грубо порушив правила в обороні.
21'
Небезпечний момент
Що за момент у Ланса!! Фофана підхопив точну передачу неподалік штрафного і спробував уразити ворота, пробивши з далекої відстані. Удар на себе прийняла права штанга.
17'
Небезпечний момент
Маліновський!! Дуже хороший момент у Руслана. Однак українець не зміг точно його реалізувати - м'яч полетів повз.
13'
Жовта картка
Все, гол скасовано. Онана порушував правила незадовго до того, як було забито гол. Ще й гірчичник отримує гравець.
11'
Небезпечний момент
Санчес!! Нападник Марселя зміг реалізувати один з моментів, але радіти рано, тому що суддя йде дивитися ВАР.
7'
Ундер отримав м'яч десь у 20 метрах від воріт та спробував пробити. Оборона на місці - ігровий снаряд відлетів убік.
4'
Фофана віддавав перспективний пас на Мачадо флангом, але захист тут як тут - круглого перехоплено.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч розпочався.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Ланс: Самба, Медіна, Данзо, Градіт, Онана, Фульджіні, Мачадо, Онана, Франковскі, Сотока, Опенда. Марсель: Лопес, Колашинац, Жиго, Мбемба, Тавареш, Верету, Ронж'є, Клаусс, Маліновський, Ундер, Санчес.
Доброго вечора, шановні читачі. Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги 1 Ланс - Марсель.
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Завершено 21:00 - Сьогодні Лехія Лехія 1 Заглембе Заглембе 3 Завершено 21:00 - Сьогодні НЕК НЕК 2 Херенвеен Херенвеен 3 Завершено 21:00 - Сьогодні Камбюр Камбюр 0 Утрехт Утрехт 3 Завершено 21:00 - Сьогодні Адана Демирспор Адана Демирспор 4 Аланияспор Аланияспор 2 Завершено 20:45 - Сьогодні Ференцварош Ференцварош 3 Кішварда Кішварда 0

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Анонс матчу Ланс - Марсель 06.05.2023, Чемпіонат Франції

Матч між командою Ланс (Ланс) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Феликс Боллар-Делелис.

Дата проведення матчу: 06.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Ланс (Ланс) та командою Марсель (Марсель):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ланс, тоді як команда Марсель залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та Ланс у попередньому футбольному матчі 22.10.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Haise, Franck и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ланс - Марсель можна подивитися 06.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Ланс - Марсель, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ланс (Ланс)
Країна: Франция
Тренер: Франк Хайзе

Предыдущий поединок команди Ланс був зіграний проти "Тулуза" - 02.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ланс.

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Предыдущий матч команди Марсель був зіграний проти Осер - 30.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

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