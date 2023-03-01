Вест Хем Юнайтед - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Манчестер Юнайтед володів постійною перевагою, в той час як господарі вибігали лише в контратаки. Під час однієї з таких Бенрахма і забив, однак у тмоу голі більше "заслуга" саме де Хеа. Гості точно награли на гол, але реалізація кульгає.