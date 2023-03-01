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Вест Хем Юнайтед - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 07 травня 2023, 21:00 - Стадион Лондон . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
1 - 0
Оновити
54'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
27' Мохамед Саїд Бенрахма 36' Malacia, Tyrell
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
26%
Нічия
37%
Манчестер Юнайтед
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and Manchester United when West Ham United is playing at home is 2-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between West Ham United and Manchester United is 0-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 6 times, there have been 11 draws while Manchester United have won 12 times. The goal difference is 50-40 in favour of Manchester United.
  • During the last 63 meetings, West Ham United have won 9 times, there have been 16 draws while Manchester United have won 38 times. The goal difference is 122-57 in favour of Manchester United.
  • Last season Manchester United won both games against West Ham United (1-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that West Ham United scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Manchester United scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • West Ham United haven't won any of their last 3 games against Manchester United.
  • West Ham United haven't scored in 4 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Jarrod Bowen has assisted the most goals for West Ham United with 4. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (8).
  • West Ham United have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • West Ham United wins 1st half in 38% of their matches, Manchester United in 43% of their matches.
  • West Ham United wins 38% of halftimes, Manchester United wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than West Ham United.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings West Ham United won 1, Manchester United won 4, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • West Ham United scores 0.6 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.4 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Manchester United is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Manchester United is 0.8.
  • West Ham United scores 1.72 goals when playing at home and Manchester United scores 1.37 goals when playing away (on average).
  • West Ham United have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • West Ham United have lost 3 matches in a row.
  • A year ago, West Ham United were number 7 in the table with 52 points. Now they are number 15 with 34 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
4
Перемог
28
Ігор
16
Перемог
Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 18:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Кубок англійської ліги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.04.2023 - 14:30 Крістал Пелес 4 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.04.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Ліга конференцій 2022/2023
20.04.2023 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 4 - 1 Завершено Гент В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Головні події
36'
Malacia, Tyrell
ГООЛ! Мохамед Саїд Бенрахма
27'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
26%
Нічия
37%
Манчестер Юнайтед
37%
Склади команд
1
Fabianski, Lukasz
3
Cresswell, Aaron
27
Aguerd, Nayef
21
Анджело Огбонна
24
Тіло Керер
41
Rice, Declan
28
Soucek, Tomas
22
Мохамед Саїд Бенрахма
11
Paqueta, Lucas
20
Bowen, Jarrod
18
Antonio, Michail
1
De Gea, David
29
Wan-Bissaka, Aaron
3
Віктор Нільссон-Лінделеф
23
Shaw, Luke
16
Malacia, Tyrell
14
Крістіан Еріксен
18
Карлос Каземiро
8
Fernandes, Bruno
21
Santos, Antony
27
Weghorst, Wout
10
Rashford, Marcus
Стартовий склад
  • 18
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 22
    Мохамед Саїд Бенрахма
    Півзахисник
    27
  • 11
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 3
    Cresswell, Aaron
    Захисник
  • 27
    Aguerd, Nayef
    Захисник
  • 21
    Анджело Огбонна
    Захисник
  • 24
    Тіло Керер
    Захисник
  • 1
    Fabianski, Lukasz
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 27
    Weghorst, Wout
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
    36
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
1
Удари повз
9
4
Штрафні
2
2
Фоли
4
37%
Володіння м'ячем
63%
3
Удари в отвір
1
4
Блоковано ударів
1
ЖК
1
1
Кутові
1
1
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
49'
Соучек з гострого кута пробив-прострілив, але де Хеа відвів загрозу.
46'
Після удару Боуена м'яч влучив у ногу захиснику і ледь не спіймав де Хеа на протиході. Повз ворота полетів круглий.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Манчестер Юнайтед володів постійною перевагою, в той час як господарі вибігали лише в контратаки. Під час однієї з таких Бенрахма і забив, однак у тмоу голі більше "заслуга" саме де Хеа. Гості точно награли на гол, але реалізація кульгає.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+2'
Ще й Еріксен встиг пробити: його удар після рикошетів забрав до рук Фаб'янський.
45+1'
Її виявилося достатньо, щоб Вест Гем створив момент. Бенрахма пробив з меж штрафного низом - де Хеа парирував.
45'
Інфо
Одну хвилину у першому таймі переграють команди.
43'
Шоу зі своєї половини поля виконав довгий пас вперед на забігання Фернандешу, але того випередив голкіпер.
42'
Антоні з правого фдангу подав на дальню стійку. Там був Рашфорд, однак удар у нього не вийшов. Маркус скинув м'яч у напрямку Фаб'янського.
39'
Підлаштувався Рашфорд під дальній удар метрівз 30-ти, але у площину не влучив.
38'
Еріксен міг отримати м'яч у чужій штрафній на вістрі атаки, але Боуен до кінця дограв в обороні і відвів небезпеку від своїх воріт.
36'
Жовта картка
Жовта для Маласії - грубо зіграв він проти Боуена.
32'
Небезпечний момент
А ось тут МЮ вдалося створити небезпеку! Антоні змістився у центр і пробив у ближній правий кут - влучив у стійку!
30'
Гол дав наснаги господарям, поки гості намагаються оклигати. Важко виходять в атаки "манкуніанці".
Інфо
Першим ж ударом у площину забили господарі. Загалом це був другий удар Вест Гема.
27'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Ось це помилився де Хеа... Бенрахма пробив з-за меж штрафного, і зробив це доволі кострубато, але м'яч пострибав у лівий кут воріт повз руку іспанця.
25'
Голова Огбонни прийняла на себе дальній удар Антоні.
24'
Антоніо хотів розрізною передачею віддати пас на хід партнеру, але віддав м'яч аж де Хеа. Вийшло занадто сильно.
22'
Тримають "манкуніанці" м'яч. Вест Гем щільно зустрічає вже біля свого штрафного.
17'
Небезпечний момент
Рашфорд отримав м'яч у чужому штрафному, змістився у центр і потужно пробив у лівий ближній кут - влучив у стійку.
16'
Після прострілу з лівого флангу Антоніо намагався у повітрі пробити п'яткою. Не влучив по м'ячу.
15'
Знову Антоні у ролі плеймейкера. Бразилець віддав під удар Еріксену на лінію штрафного - той пробив в дотик. М'яч пролетів над воротами.
10'
Тепер Антоні взяв на себе удар: намагався лівою влучити в ліву шістку. Не вийшло.
7'
Антоні змістився з правого флангу, віддав Фернандешу, а той низом пробив повз ворота.
4'
Де Хеа помилився при передачі, що призвело до перехоплення від господарів і контратаки. Вдало відіграв в обороні Вегхорст, котрий повернувся і виграв м'яч для команди.
3'
Рашфорд намагався обвідним ударом покласти м'яч в дев'ятку, але пробив вище воріт.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Головний арбітр: Пітер Бенкс.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Лінделеф, Шоу, Маласія - Еріксен, Каземіро - Фернандеш, Вегхорст, Антоні - Рашфорд.
Вест Гем: Фаб‘янський - Керер, Огбонна, Агерд, Крессвелл - Соучек, Райс - Боуен, Пакета, Бенрахма - Антоніо.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 35-го туру АПЛ, у якому Вест Гем зіграє проти Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" 07.05.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 07.05.2023
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 01.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 07.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 03.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 04.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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