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Ньюкасл - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 07 травня 2023, 18:30 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
0 - 1
Оновити
19'
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
14' Odegaard, Martin
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
36%
Нічия
32%
Арсенал
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Arsenal FC when Newcastle United is playing at home is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Newcastle United and Arsenal FC is 0-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 7 times, there have been 8 draws while Arsenal FC have won 13 times. The goal difference is 33-25 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 59 meetings, Newcastle United have won 11 times, there have been 12 draws while Arsenal FC have won 36 times. The goal difference is 99-43 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 2-0 (Newcastle United at home) and 2-0 (Arsenal FC at home).
  • Newcastle United have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, Newcastle United have 4 successive home wins.
  • Did you know that Newcastle United scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Arsenal FC scores 22% of their goals between the minutes 46-60?
  • Newcastle United have a winning streak of 3 matches.
  • Newcastle United have won 4 home matches in a row.
  • Arsenal FC haven't won in their last 4 games.
  • Newcastle United haven't scored in 3 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Newcastle United's home record this season: 10-5-1.
  • Callum Wilson is Newcastle United's top scorer with 15 goals. Gabriel Martinelli has scored 15 times for Arsenal FC.
  • Joelinton has more yellow cards (12) than any other player at Newcastle United. Bukayo Saka has collected 6 for Arsenal FC.
  • Newcastle United have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Arsenal FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 37% of their matches, Arsenal FC in 50% of their matches.
  • Newcastle United wins 37% of halftimes, Arsenal FC wins 50%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Arsenal FC.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 1, Arsenal FC won 3, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Newcastle United scores 0.4 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.4 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Arsenal FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Arsenal FC is 0.2.
  • Newcastle United scores 1.83 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Arsenal FC were number 5 in the table with 60 points. Now they are number 1 with 78 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
2
Перемог
21
Ігор
18
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Арсенал 0 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.05.2022 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
27.11.2021 - 14:30 Арсенал 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022
02.05.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Арсенал
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Ньюкасл 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.04.2023 - 16:00 Ньюкасл 6 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 14:30 Астон Вілла 3 - 0 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 2 Завершено Ньюкасл В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.05.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.04.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 3 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Арсенал Н
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Головні події
14'
Odegaard, Martin ГООЛ!
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
36%
Нічия
32%
Арсенал
32%
Склади команд
22
Pope, Nick
33
Деніел Берн
14
Botman, Sven
22
Schar, Fabian
12
Кіран Тріпп'єр
28
Willock, Joseph
39
Guimaraes, Bruno
7
Joelinton
9
Wilson, Callum
14
Александер Ісак
23
Murphy, Jacob
13
Ramsdale, Aaron
4
White, Ben
15
Kiwior, Jakub
6
Magalhaes, Gabriel
35
Олександр Зінченко
10
Odegaard, Martin
20
Жоржиньйо
34
Ґраніт Джака
7
Saka, Bukayo
9
Jesus, Gabriel
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 9
    Wilson, Callum
    Форвард
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 23
    Murphy, Jacob
    Півзахисник
  • 28
    Willock, Joseph
    Півзахисник
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 14
    Botman, Sven
  • 22
    Schar, Fabian
  • 12
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 13
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
54%
Володіння м'ячем
46%
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
2
Кутові
Штрафні
1
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
18'
"Ньюкасл" володіє м'ячем на половині поля суперника. Трибуни женуть "сорок" уперед.
16'
Мерфі втратив хороший момент для гострого удару. Затягнув із рішенням і оборона "Арсеналу" нейтралізувала загрозу.
14'
Гоооол!!!
Подача Едегора нічим цікавим не завершилася. А ось його дальній удар призвів до голу! 0:1, "Арсенал" витримав штурм "Ньюкасла" і в підсумку навіть відкрив рахунок.
12'
Боротьба за м'яч на кожній ділянці поля. "Арсенал" не збирається відбувати номер.
10'
Таки в ногу. Зінченко і компанія поки видихає, без 11-метрового у ворота Рамздейла.
9'
Підключили судді допомогу VAR. Треба зрозуміти, куди м'яч потрапив насамперед, у руку Ківіору чи ногу.
7'
Гімараєш пробиває з 14-ї зони після розіграшу кутового, забули "каноніри" про його існування на підбиранні. М'яч влучив у руку Ківіору, це пенальті?
6'
Штрафний у середині поля заробили гості, намагаються забрати м'яч собі.
5'
"Арсенал" намагається збити темп, нав'язаний господарями.
3'
Удар Ісака блокується. Здорово починає "Ньюкасл", активно.
2'
Небезпечний момент
"Ньюкасл" у штангу влучив! Подача з флангу пішла на Мерфі, той прийняв снаряд і пробив у каркас воріт!
1'
Свисток
Поїхали! Арбітр матчу - Кріс Кавана.
Інфо
"Арсенал": Рамздейл, Уайт, Ківіор, Габріел, Зінченко, Жоржиньо, Джака, Едегор, Сака, Мартінеллі, Жезус
Інфо
"Ньюкасл": 22. Поуп, 2. Тріпп'єр, 5. Шер, 4. Ботман, 33. Берн, 39. Гімараеш, 28. Віллок, 7. Жоелінтон, 23. Мерфі, 14. Ісак, 9. Вілсон
Інфо
Вітаємо! На нас чекає центральний поєдинок туру в АПЛ, команда Олександра Зінченка приїхала на "Сент-Джеймс Парк".
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Анонс матчу "Ньюкасл" - Арсенал 07.05.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 07.05.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 03.01.2023 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - Арсенал можна подивитися 07.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Саутгемптон" - 30.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти "Челсі" - 02.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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