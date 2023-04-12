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ФК Львів - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 квітня 2023, 14:02 - Арена Львов . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Abdullahi, Anatoli
Рейтинг матчу:
ФК Львів
Львов
1 - 0
Оновити
63'
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
28' Kryskiv, Dmytro Вийшов: Ocheretko, Oleh
Хто переможе?
52 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
21%
Нічия
37%
Шахтар
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Lviv and FC Shakhtar Donetsk is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with FC Lviv playing at home, FC Lviv have won 2 times, there have been 0 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 4 times. The goal difference is 12-5 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 12 meetings, FC Lviv have won 2 times, there have been 1 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 9 times. The goal difference is 34-8 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against FC Lviv (6-1 at home and 3-0 away).
  • Did you know that FC Lviv scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Lviv haven't scored in 3 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 6-1-1.
  • Vladyslav Bugay is FC Lviv's top scorer with 4 goals. Danylo Sikan has scored 8 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • FC Lviv wins 1st half in 5% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 31% of their matches.
  • FC Lviv wins 5% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 5 goals.
  • When FC Lviv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Lviv.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Lviv won 1, FC Shakhtar Donetsk won 4, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Lviv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Lviv scores 1.2 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 4 goals against FC Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Lviv and FC Shakhtar Donetsk is 5.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Lviv and FC Shakhtar Donetsk is 2.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Lviv scores 1 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.16 goals when playing away (on average).
  • FC Lviv haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Львів
1
Перемог
9
Ігор
7
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
03.12.2021 - 17:00 Шахтар 6 - 1 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
30.07.2021 - 19:00 ФК Львів 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 ФК Львів 3 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021
17.10.2020 - 17:00 Шахтар 5 - 1 Завершено ФК Львів
Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 2 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:02 ФК Львів 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:00 Зоря 3 - 1 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.03.2023 - 13:00 ФК Львів 1 - 0 Завершено ФК Минай В
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 14:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 2 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 15:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Рух В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Феєноорд 7 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 14:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Шахтар В
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Головні події
28'
Kryskiv, Dmytro
Вийшов: Ocheretko, Oleh
Хто переможе?
52 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
21%
Нічия
37%
Шахтар
42%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Валерій Юрчук
    Воротар
  • 99
    Gabriel, Higor
    Захисник
  • 17
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 6
    Ахмед Алібеков
    Півзахисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 8
    Svrznjak, Ivijan
    Форвард
  • 10
    Bogunov, Yaroslav
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 54
    Олексій Дитятьєв
    Захисник
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Тотовицький
    Півзахисник
  • 20
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 18
    Gocholeishvili, Giorgi
    Захисник
  • 18
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
    28
  • 20
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Бессмертный, Анатолий
  • Йовичевич, Игор
Статистика матчу
9
Штрафні
3
2
Фоли
8
49%
Володіння м'ячем
51%
2
Удари в отвір
3
3
Удари повз
1
2
Кутові
7
1
Офсайди
1
3
Сейви
2
Блоковано ударів
4
LIVE
Трансляція матчу ФК Львів - Шахтар
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
58'
"Гірникам" треба суттєво додавати в активності, адже втрачати очки їм аж ніяк не можна.
56'
Гоооол!!!
Нещастя сталося у "гірників". Богунов подавав з флангу, а Гочолеішвілі зрізав м'яч у власні ворота - 1:0.
53'
Після активного старту від "гірників" гра вирівнялася. Львів'яни організовано обороняються.
50'
Багато сумбуру в нашому матчі. Помилки у перехідній фазі суттєво заважають командам.
48'
Небезпечний момент
Після передачі Траоре пробивав Тотовицький, але блискуче зіграв Юрчук. Активно розпочали другий тайм "гірники".
46'
У перерві тренери нових футболістів не випускали.
Свисток
Другий тайм розпочався!
"Гірники" прогнозовано грали першим номером, але до по справжньому гольових моментів справа не доходила. Варто відзначити гравців "Львову", які при першій можливості вибігали в атаку. Підопічним Безсмертного не вистачало точного завершального удару.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
45+2'
Бугай змістився з флангу в центр, але в площину воріт не влучив. Можна було віддавати на партнера.
Інфо
Арбітр компенсував три хвилини.
43'
Очеретько віддавав на Топалова, але вчасно вибив м'яч з під ніг хавбека Грисьо.
40'
Досить впевнено захищаються підопічні Безсмертного у першому таймі. У львів'ян немає розривів між лініями.
38'
Проти СТепаненка дуже грубо зіграв Свржняк. Невже це не фол на жовту картку. Дивне рішення арбітра.
37'
Бєляєв на швидкості змістився з флангу в центр, але забув пробити. Олександр активний у першому таймі.
35'
Багато помиляються "гірники" у заключній третині поля. Ці помилки не дозволяють їм створювати гостроту.
33'
Кутовий
Після подачі з правого флангу м'яч опинився в Степаненка, але його удар заблокував Кузик.
31'
Бєляєв наважився на удар з-за меж штрафної, але дуже неточно.
29'
У ці хвилини "гріники" намагаються притиснути своїх суперників до воріт, але до гольових моментів справа не доходить.
28'
Заміна
Замість Дмитра Криськіва виходить Олег Очеретько.
25'
Зараз буде вимушена заміна у "Шахтаря". Криськів підвернув ногу.
24'
Траоре віддавав на Криськіва, але удар хавбека знову заблокував захисник. Поки що дуже організовано грають футболісти "Львова".
21'
Небезпечний момент
Перший небезпечний момент у "Шахтаря". Бондаренко з-за меж штрафної пробивав у дальній кут, але Юрчук перевів м"яч на кутовий.
20'
Удар Криськіва з меж штрафної заблокував захисник. Варто відзначити гру Дитятьєва.
18'
"Гірники" намагаються розхитати захист суперника, але в них нічого поки що не виходить. Досить пасивно грають гфутболісти "Шахтаря".
15'
Перша небезпечна атака "гірників". Після прострілу з флангу не зміг пробити по м'ячу Траоре.
14'
Варто відзначити сміливість господарів, які на початку зустрічі не бояться атакувати.
11'
Небезпечний момент
Після помилки Матвієнка пробивав Свржняк, але прямо в руки голкіперу.
8'
Темп матчу у нас поки що повільний. З позиційним футболом у "гірників" проблеми.
6'
Гості намагаються при першій можливості виходити в атаку, але м'яч у них не тримається у заключній третині поля.
3'
"Шахтар" на перших хвилинах контролюють м'яч, але поки без ударів по воротам.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Шахтар" (запасні): Пузанков, Пятов, Сікан, Келсі, Тейлор, Конопля, Очеретько, Фарина, Назарина, Борячук, Тоіров, Корнієнко
Інфо
"Шахтар" (стартовий склад): Трубін - Матвієнко, Ракіцький, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Гочолеішвілі, Криськів, Топалов, Тотовицький, Траоре
Інфо
"Львів" (запасні): Рибка, Ольховий, Сасовський, Есеола, Сілка, Вовкун, Михайлів Р., Михайлів В., Мишенко, Никитюк, Сімінін
Інфо
"Львів" (стартовий склад): Юрчук - Фернандес, Грисьо, Кузик, Алібеков, Мильченко, Свржняк, Богунов, Бєляєв, Дитятьєв, Бугай
У господарів не зіграє Лео Антоніо. Щодо "гірників", то точно не зіграє через дискваліфікацію Бондар, при цьому низка гравців займаються індивідуально (Ракіцький, Михайліченко, Зубков, Швед, Козік).
Запрошуємо вас на текстову трансляцію перенесеного матчу шостого туру УПЛ між "Львовом" та "Шахтарем". Гра розпочнеться в 14:00.
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Анонс матчу ФК Львів - Шахтар 12.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Львів (Львов) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 12.04.2023
Час початку матчу: 14:02

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Львів (Львов) та командою Шахтар (Донецк):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 03.12.2021 закінчилось с такими результатами: 6:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Бессмертный, Анатолий и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Львів - Шахтар можна подивитися 12.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Львів - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти СК Дніпро-1 - 09.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти Металіст - 08.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Львів - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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