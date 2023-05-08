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Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 08 травня 2023, 19:30 - Фолмер Amex Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
До початку
00 : 00 : 00
Евертон
Ливерпуль
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
36%
Нічия
27%
Евертон
36%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 2 times, there have been 2 draws while Everton FC have won 1 times.
  • During the last 11 meetings, Brighton & Hove Albion have won 4 times, there have been 2 draws while Everton FC have won 5 times.
  • Last season's matches: 0-2 (Brighton & Hove Albion at home) and 2-3 (Everton FC at home).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Everton FC scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Everton FC haven't won in their last 7 games.
  • Everton FC haven't won any of their last 15 away matches.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 4 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 9 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's away record this season: 1-8-8.
  • Solly March has assisted the most goals for Brighton & Hove Albion with 7. Alex Iwobi is Everton FC's biggest assister (6).
  • Moises Caicedo has more yellow cards (9) than any other player at Brighton & Hove Albion. Amadou Onana has collected 8 for Everton FC.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 37% of their matches, Everton FC in 23% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 37% of halftimes, Everton FC wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 3 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, Brighton & Hove Albion has better performance than Everton FC.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 2, Everton FC won 2, 1 draws.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.8 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.8 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Everton FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Everton FC is 1.4.
  • Brighton & Hove Albion scores 2.04 goals when playing at home and Everton FC scores 0.96 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
4
Перемог
11
Ігор
5
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Евертон 2 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
12.04.2021 - 22:15 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.05.2023 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.04.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 6 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:30 Ноттінгем Форест 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Кубок Англії 2022/2023
23.04.2023 - 18:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Челсі 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Лестер Сіті 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Евертон 1 - 3 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон П
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
36%
Нічия
27%
Евертон
36%
Склади команд
23
Steele, Jason
30
Estupinan, Pervis
5
Dunk, Lewis
4
Webster, Adam
25
Caicedo, Moises
20
Mac Allister, Alexis
13
Паскаль Гросс
22
Mitoma, Kaoru
21
Undav, Deniz
40
Buonanotte, Facundo Valentin
18
Welbeck, Danny
1
Джордан Пікфорд
3
Patterson, Nathan
13
Єррі Міна
2
Tarkowski, James
19
Віталій Миколенко
37
Garner, James
27
Gueye, Idrissa
18
Iwobi, Alex
21
Абдулайе Дукуре
7
McNeil, Dwight
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 21
    Undav, Deniz
    Форвард
  • 40
    Buonanotte, Facundo Valentin
    Півзахисник
  • 20
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 4
    Webster, Adam
    Захисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 23
    Steele, Jason
    Воротар
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 37
    Garner, James
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 3
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 13
    Єррі Міна
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Де Дзерби
  • Шон Дайч
LIVE
Трансляція матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Евертон іде передостаннім із 6 перемогами, 11 нічиїми та 17 поразками — 29 очок.
Інфо
Брайтон іде сьомим із 16 перемогами, 7 нічиїми та 9 поразками — 55 очок.
Запасні: Бегович, Голгейт, Кін, Коуді, Онана, Девіс, Грей, Мопе, Сіммс.
Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Міна, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гує — Івобі, Дукуре, Макніл — Калверт-Льюїн.
Запасні: Санчес, Колвілл, ван Геке, Марч, Аярі, Гілмор, Моран, Енсісо, Фергюсон.
Брайтон: Стіл — Кайседо, Вебстер, Данк, Еступіньян — Гросс, Мак Аллістер — Буонанотте, Ундав, Мітома — Велбек.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Саймон Гупер (Свіндон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Amex Стедіум (Брайтон, Англія) зіграють Брайтон та Евертон.
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон 08.05.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 08.05.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 03.01.2023 закінчилось со счетом: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон можна подивитися 08.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 04.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти "Лестер Сіті" - 01.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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