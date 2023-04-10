Барселона - Жирона онлайн трансляція матчу

між командою "Барселона" (Барселона) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024 .
Дата проведення матчу: 10.04.2023
Час початку матчу: 22:01
Історія протистоянь "Барселона" (Барселона) та командою Жирона (Жирона):
між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Жирона у попередньому футбольному матчі 16.09.2020 закінчилось : 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 05.04.2023, у рамках Кубок Іспанії 2024 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
команди Жирона був зіграний проти Еспаньол - 01.04.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.
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