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Барселона - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 10 квітня 2023, 22:01 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
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перерыв
Жирона
Жирона
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Хід матчу
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
35%
Нічия
35%
Жирона
30%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
4
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Жирона
Клубні товариські матчі 2019/2020
16.09.2020 - 20:00 Барселона 3 - 1 Завершено Жирона
Клубні товариські матчі 2019
06.03.2019 - 19:45 Барселона 0 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
27.01.2019 - 17:15 Жирона 0 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2018/2019
23.09.2018 - 21:45 Барселона 2 - 2 Завершено Жирона
Останні матчі - Барселона
Кубок Іспанії 2024
05.04.2023 - 22:00 Барселона 0 - 4 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.04.2023 - 22:00 Ельче 0 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.03.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Валенсія В
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.03.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 2 - 2 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.03.2023 - 22:00 Жирона 0 - 1 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.03.2023 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 15:00 Атлетік 2 - 3 Завершено Жирона В
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Новини команд
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
35%
Нічия
35%
Жирона
30%
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Попри відсутність голів у першому таймі був якісний футбол. Більшу частину часу домінували господарі, але і гості не боялися при першій можливості виходити в атаку.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
Інфо
Арбітр компенсував 1 хвилину.
41'
Наприкінці тайму знову активізувалися господарі, але їм все ще так і не вистачає завершальної передачі.
38'
Небезпечний момент
Араухо пробивав після подачі з кутового, але Гассаніга вибив м'яч з лінії. Футболісти "Барселони" апелювали, що м'яч повністю перетнув лінію.
37'
Рафінья з меж штрафної пробивав у ближній кут, але захисник заблокував цей удар.
35'
Інфо
Господарі 55% ігрового часу володіють м'ячем, а гості - 45%.
32'
Жовта картка
Перше попередження у матчі. Кастельянос грубо зіграв проти Араухо.
31'
У Бальде сьогодні гра не йде. Дуже багато подач він виконав, але з точністю великі проблеми.
29'
Від захисту поки уважно грають підопічні Мітчела. У господарів мало що виходить у заключній третині поля.
26'
Мартін грубо зіграв проти Рафіньї, але поки що без попередження. Гості намагаються високо зустрічати свого суперника.
23'
Вдалося гостям дещо вирівняти гру. Зараз саме футболісти "Жирони" більше грають з м'ячем.
21'
Варто відзначити пресинг підопічних Мітчела, який допомогає їм виходити в атаку.
18'
Перевага "Барселони" з кожною хвилиною збільшуєтьс, але гості поки що тримаються. Не вистачає завершальної передачі.
15'
Араухо подавав з правого флангу, але ніхто з його партнерів до м'яча не дотягнувся. Захисники зіграли надійно.
12'
Небезпечний момент
Кастельянос пробивав у ближній кут, але неточно. Провалився захист "Барселони", Дуже хороший початок матчу.
10'
Небезпечний момент
Ледь не догралися гості. Буено віддав на голкіпера, який вже вийшов з воріт, але Гассаніга зміг вчасно повернутися і вибити м'яч на кутовий.
7'
У ці хвилини ініціативу перехопили підопічні Хаві, але поки що гості обороняються майже ідеально.
5'
Небезпечний момент
Роберт Левандовський пробивав з меж штрафної, але дещо вище воріт. Перша небезпечна атака господарів.
2'
Ще одна атака гостей. Віктор Циганков в один дотик пробивав, але в ближній кут не зміг влучити українець.
2'
Гості активно розпочали гру, але Кастельянос не зміг дотягнутися до м'яча. Голкіпер вчасно вийшов з воріт.
Свисток
Матч розпочався! Очікуємо на цікавий футбол.
Інфо
"Жирона" (стартовий склад): Гассаніга - Каррера, Лопес, Буено, Мартінес - Ромеу, Вілья, Гарсія, Мартен, Циганков - Кастельянос
Інфо
"Барселона" (стартовий склад): тер Штеген - Араухо, Кунде, Гарсія, Бальде - Роберто , Бускетс, Гаві - Рафінья, Левандовскі, Фаті
Інфо
Проти "Жирони" не зіграють Педрі, Дембеле, Френкі та Крістенсен, а це потужний удар по якості півзахисту та оборони "Барселони".
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 28-го туру Прімери між "Барселоною" та "Жироною". Гра розпочнеться в 22:00.
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Анонс матчу "Барселона" - Жирона 10.04.2023, Чемпіонат Іспанії

між командою "Барселона" (Барселона) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024 .

Дата проведення матчу: 10.04.2023
Час початку матчу: 22:01

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Барселона" (Барселона) та командою Жирона (Жирона):

між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Жирона у попередньому футбольному матчі 16.09.2020 закінчилось : 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Жирона можна подивитися 10.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 05.04.2023, у рамках Кубок Іспанії 2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

команди Жирона був зіграний проти Еспаньол - 01.04.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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