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Арсенал - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 травня 2023, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
3 - 0
Оновити
перерыв
Челсі
Лондон
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Хід матчу
18' Odegaard, Martin 31' Odegaard, Martin 34' Jesus, Gabriel
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
54%
Нічия
21%
Челсі
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Chelsea FC when Arsenal FC is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Chelsea FC is 1-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 15 times, there have been 10 draws while Chelsea FC have won 10 times. The goal difference is 49-44 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 79 meetings, Arsenal FC have won 30 times, there have been 22 draws while Chelsea FC have won 27 times. The goal difference is 109-107 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 0-2 (Arsenal FC at home) and 2-4 (Chelsea FC at home).
  • Did you know that Arsenal FC scores 22% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Chelsea FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Arsenal FC haven't lost in their last 5 games.
  • Chelsea FC have lost 5 matches in a row.
  • Chelsea FC haven't won in their last 8 games.
  • Chelsea FC haven't won any of their last 3 games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 6 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 12-3-1.
  • Gabriel Martinelli is Arsenal FC's top scorer with 15 goals. Kai Havertz has scored 7 times for Chelsea FC.
  • A year ago, Arsenal FC were number 5 in the table with 57 points. Now they are number 1 with 75 points.
  • Arsenal FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 50% of their matches, Chelsea FC in 29% of their matches.
  • Arsenal FC wins 50% of halftimes, Chelsea FC wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Chelsea FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 3, Chelsea FC won 2, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.2 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Chelsea FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Chelsea FC is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Arsenal FC scores 2.62 goals when playing at home and Chelsea FC scores 0.93 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Chelsea FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Arsenal FC haven't won in their last 4 games.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
10
Перемог
29
Ігор
11
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 14:00 Челсі 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Челсі 2 - 4 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.08.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2020/2021
12.05.2021 - 22:15 Челсі 0 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.04.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 3 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
18.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Челсі 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Челсі П
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Головні події
ГООЛ! Jesus, Gabriel
34'
ГООЛ! Odegaard, Martin
31'
ГООЛ! Odegaard, Martin
18'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
54%
Нічия
21%
Челсі
25%
Склади команд
13
Ramsdale, Aaron
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
15
Kiwior, Jakub
4
White, Ben
34
Ґраніт Джака
20
Жоржиньйо
10
Odegaard, Martin
19
Trossard, Leandro
9
Jesus, Gabriel
7
Saka, Bukayo
1
Кепа Аррiзабалага
28
Сезар Аспiлiкуета
33
Fofana, Wesley
6
Тьяго Сілва
21
Chilwell, Ben
7
Н'Голо Канте
24
Fernandez, Enzo
8
Матео Ковачіч
31
Madueke, Noni
9
Aubameyang, Pierre-Emerick
17
Рахім Стерлінґ
Стартовий склад
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
    34
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
    31 18
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 13
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 31
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 9
    Aubameyang, Pierre-Emerick
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 7
    Н'Голо Канте
    Півзахисник
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
  • 33
    Fofana, Wesley
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матчу
54%
Володіння м'ячем
46%
5
Удари в отвір
1
2
Блоковано ударів
1
3
Штрафні
1
2
Кутові
1
1
Сейви
2
1
Фоли
3
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Вже після першого тайму можна сказати, що інтрига у матчі вже померла. "Арсенал" зіграв потужно та агресивно, а гості були до цього не готові. В центрі поля провалилися футболісти "Челсі".
Свисток
Перший тайм завершився - 3:0. Очікуємо на вихід Мудрика.
Інфо
До першого тайму арбітр компенсував дві хвилини.
40'
У центрі поля сьогодні суттєві проблеми у "синіх". На початку зустрічі гості ще непогано оборонялися, але потім посипалися.
37'
Продовжують господарі контролювати м'яч. Футбоілсти "Челсі" здається вже опустили руки. Жахлива гра гостей.
34'
Гоооол!!!
Розгром. Посипалися підопічні Лампарда. Жезус з декількох метрів розстріляв ворота - 3:0.
32'
Гоооол!!!
Господарі збільшили свою перевагу. Після прострілу з флангу Едегор з меж штрафної розстріляв ворота. Знову провалилася опорна зона.
31'
Жезус віддавав на Джаку, але його удар заблокували. Поступово "Арсенал" знову перехопив ініціативу.
28'
Троссард подавав у штрафну, але м'яч влучив у руку Фофана. Проте, арбітр пенальті не призначив.
25'
Небезпечний момент
А ось це вже перший небезпечний момент для гостей. Після передачі Канте пробивав Чілвелл, але блискуче зіграв голкіпер.
23'
Стерлінг подавав у штрафну на Мадуеке, але на другому поверсі дуже впевнено зіграв Зінченко.
21'
Підопічні Артети продовжують грати першим номером. Поки що не помітно за рахунок чого гості намагатимуться сьогодні чіплятися за результат.
18'
Гоооол!!!
Господарі відкривають рахунок. Джака прострілив з флангу, а Едегор потужним ударом відправив м'яч у верхній кут.
15'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі. Після подачі Троссарда пробивав головою Сака, але Кепа парирував цей удар.
14'
Відразу після втрати м'яча пресингують футболісти "Арсенала". Цей пресинг моментами є ефективним. У "Челсі" поки що проблеми у перехідній фазі.
11'
Варто відзначити організований захист гостей. Поки що підстраховка працює дуже добре у підопічних Лампарда.
9'
Сілва отримав пошкодження. Пауза у нашому матчі.
7'
Зараз вже господарі домінують. Варто відзначити командну взаємодію футболістів "Арсенала". М'яч у центрі поля рухається добре.
4'
Гості на перших хвилинах намагаються більше контролювати м'яч, але без просування вперед.
2'
Сака на швидкості увірвався до штрафної, але його удар заблокували. Хороший темп вже з самого початку матчу.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Челсі" (запасні): Менді, Бадьяшиль, Гаверц, Галлагер, Фелікс, Зієш, Лофтус-Чік, Чалоба, Мудрик
Інфо
"Арсенал" (запасні): Тернер, Вієйра, Мартінеллі, Нелсон, Нкетіа, Партей, Сміт-Роу, Тірні, Холдінг
Інфо
"Челсі" (стартовий склад): Аррісабалага - Аспілікуета, Фофана, Сілва, Чілвелл - Ковачич, Фернандес, Канте - Мадуеке, Обамеянг, Стерлінг
Інфо
"Арсенал" (стартовий склад): Ремсдейл - Зінченко, Габріель, Ківьор, Вайт - Едегор, Жоржинью, Джака - Троссард, Жезус, Сака
Сьогодні ввечері "каноніри" можуть знову очолити чемпіонат, якщо переграють "Челсі". Щоправда, у "Арсеналу" буде на два зіграних матчі більше. У "Челсі" турнірної мотивації вже немає.
Лондонським дербі завершиться 34-й тур в АПЛ. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу між "Челсі" та "Арсеналом". Гра розпочнеться в 22:00.
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Останні матчі
Завершено 20:30 - Сьогодні Альмерія Альмерія 2 Ельче Ельче 1 Завершено 20:30 - Сьогодні Барселона Барселона 1 Осасуна Осасуна 0 Завершено 22:00 - Вчора Лестер Сіті Лестер Сіті 2 Евертон Евертон 2 Завершено 22:00 - Вчора Севілья Севілья 0 Жирона Жирона 2 Завершено 20:30 - Вчора Хапоель Хапоель 2 Маккабі Маккабі 1

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Анонс матчу Арсенал - "Челсі" 02.05.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 02.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Арсенал (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 06.11.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Челсі" можна подивитися 02.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 26.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти Брентфорд - 26.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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