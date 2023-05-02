Арсенал - Челсі онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 02.05.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Арсенал (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 06.11.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 26.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти Брентфорд - 26.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.
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