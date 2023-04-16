Хетафе - Барселона онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Який момент!! На рівному місці помилився захисник Гетафе, не завадивши пройти м'ячеві точно на Рафінью. Бразилець вийшов віч-на-віч і бив низом з метрів з 18 повз Сорію. Штанга! М'яч відскочив точно на ногу Бальде, який добивав з лівого краю штрафного... і потрапив у ту ж праву штангу!