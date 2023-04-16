Хетафе - Барселона онлайн трансляція матчу

між командою Хетафе (Хетафе) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024 .
Дата проведення матчу: 16.04.2023
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь Хетафе (Хетафе) та командою "Барселона" (Барселона):
між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Хетафе у попередньому футбольному матчі 22.01.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес
команди Хетафе був зіграний проти Реал Сосьєдад - 08.04.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
команди "Барселона" був зіграний проти Жирона - 10.04.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2024 та закінчився нічиєю.
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