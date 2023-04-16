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Хетафе - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 16 квітня 2023, 17:15 . Трансляція: MEGOGO
Рейтинг матчу:
Хетафе
Хетафе
0 - 0
Оновити
87'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
19%
Нічия
44%
Барселона
38%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Хетафе
2
Перемог
24
Ігор
17
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 19:30 Барселона 1 - 0 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
29.08.2021 - 18:00 Барселона 2 - 1 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
22.04.2021 - 23:00 Барселона 5 - 2 Завершено Хетафе
Останні матчі - Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.04.2023 - 19:30 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.04.2023 - 17:15 Атлетік 0 - 0 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 19:30 Хетафе 2 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.03.2023 - 22:00 Кадіс 2 - 2 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.03.2023 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершено Жирона В
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024
10.04.2023 - 22:01 Барселона 0 - 0 Завершено Жирона Н
Кубок Іспанії 2024
05.04.2023 - 22:00 Барселона 0 - 4 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.04.2023 - 22:00 Ельче 0 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.03.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Барселона В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
19%
Нічия
44%
Барселона
38%
LIVE
Трансляція матчу Хетафе - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
76'
Небезпечний момент
Який момент! Рафінья з межі штрафного майданчика прицільно пробив у лівий кут воріт, але Давід Сорія виконав шикарний сейв та врятував свій клуб!
73'
Рафінья зробив непоганий простріл у карний майданчик. Знову тут захисники на місці - нічого не виходить у бразильця.
70'
Порту виконав передачу врозріз, переадресувавши м'яч на партнера, однак один із захисників перехопив пас.
67'
Заміна
Три заміни від двох тренерів. У складі Гетафе виходить Порту замість Іглесіаса, а в Барселони - Торрес та Фаті замість Кессі та Альби.
64'
Гетафе зараз дуже непогано виглядає в боротьбі з каталонцями. Навіть не видно того розриву у рівні команд, який за замовчуванням розуміється.
60'
Кунде спробував віддати пас в воротарський, але його заблокували - м'яч вийшов за межі поля. Барселона матиме нагоду забити з кутового.
56'
Небезпечний момент
Який шанс у Левандовскі! М'яч після його удару головою пролетів поруч із правою стійкою, було небезпечно!
53'
Алехандро Бальде виконав вдалий простріл у штрафний майданчик, однак захисники суперника зберігають пильність та вибивають круглого подалі.
49'
Навісна передача, яку виконав Борха Майораль, виявилась невдалою - оборона суперника швидко повернула м'яч за межі штрафного майданчика.
46'
Свисток
Другий тайм матчу розпочато.
45+3'
Свисток
А ось і завершується перший тайм. Команди поки не забивали і йдуть відпочивати.
45+2'
Небезпечний момент
Левандовскі бив головою після передачі з флангу, але Сорія впорався, виконавши непоганий сейв.
45'
Дві хвилини додано до основного часу першого тайму.
43'
Жовта картка
Алдерете отримує гірчичник за грубе порушення правил. Збив футболіст одного з суперників.
40'
Гаві спробував прострільною передачею знайти когось із партнерів у штрафному майданчику суперника, але захисники вибили круглого.
37'
Бальде дотягнувся до навісної передачі в центрі штрафного майданчика, але не зміг пробити головою акцентовано - м'яч пролетів повз стійку.
33'
Гаві не зміг прийняти розрізну передачу, яку виконав Рафінья зліва, оскільки захист зіграв пильно та вибив м'яч подалі.
30'
Алехандро Бальде замкнув простріл з флангу ударом з району одинадцятиметрової позначки, але м'яч полетів далеко повз ліву стійку.
26'
Небезпечний момент
Який момент!! На рівному місці помилився захисник Гетафе, не завадивши пройти м'ячеві точно на Рафінью. Бразилець вийшов віч-на-віч і бив низом з метрів з 18 повз Сорію. Штанга! М'яч відскочив точно на ногу Бальде, який добивав з лівого краю штрафного... і потрапив у ту ж праву штангу!
22'
Барселона володіє м'ячем в центрі поля, але це не призводить до жодного результату. Гетафе грамотний в обороні.
18'
Заміна
Травма на полі. Її отримує Серхі Роберто та не зможе продовжити матч. Його замінює Ерік Гарсія.
15'
Кунде віддавав розрізний пас на Левандовскі, але передача не дійшла до адресата через грамотні дії суперника.
12'
Мунір непогано пройшов центром та віддавав передачу на Майораля. Той не отримав м'яч - захист Барси грає на відмінно.
8'
Поперечна передача в штрафний майданчик, яку виконав Хорді Альба, жодної загрози не становила. М'яч знову в полі.
5'
Небезпечний момент
Момент! На Муніра слідує навіс з флангу, і той б'є в дотик головою. М'яч розминається з правою стійкою на кілька сантиметрів.
3'
Жовта картка
Гірчичник для Гаві. Молодий іспанець грубо грав у відборі проти суперника - на поле вийшли лікарі.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Гетафе: Сорія, Іглесіас, Альдерете, Дуарте, Дьєне, Суарес, Мілья, Мунір, Максимович, Унал, Майораль. Барселона: Тер Штенег, Альба, Кунде, Араухо, Роберто, Гаві, Бускетс, Кессі, Бальде, Рафінья, Левандовський.
Доброго вечора, шановні читачі. Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ла Ліги Гетафе - Барселона.
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Анонс матчу Хетафе - "Барселона" 16.04.2023, Чемпіонат Іспанії

між командою Хетафе (Хетафе) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024 .

Дата проведення матчу: 16.04.2023
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Хетафе (Хетафе) та командою "Барселона" (Барселона):

між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Хетафе у попередньому футбольному матчі 22.01.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хетафе - "Барселона" можна подивитися 16.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Хетафе - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

команди Хетафе був зіграний проти Реал Сосьєдад - 08.04.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

команди "Барселона" був зіграний проти Жирона - 10.04.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Хетафе - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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