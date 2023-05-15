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Колос - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 травня 2023, 15:00 - Колос . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 2
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перерыв
ФК Олександрія
Александрия
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Хід матчу
4' Кирило Ковалець 11' Сергій Логінов 25' Сергій Чоботенко
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Колос
32%
Нічия
32%
ФК Олександрія
36%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Kolos Kovalivka playing at home, Kolos Kovalivka have won 2 times, there have been 2 draws while FC Oleksandriya have won 1 times. The goal difference is 6-4 in favour of Kolos Kovalivka.
  • During the last 9 meetings, Kolos Kovalivka have won 4 times, there have been 2 draws while FC Oleksandriya have won 3 times. The goal difference is 13-13 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 35% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 3 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 3 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's away record this season: 3-6-3.
  • Pavlo Orikhovsky is Kolos Kovalivka's top scorer with 8 goals. Maksym Tretyakov has scored 7 times for FC Oleksandriya.
  • Denys Bezborodko has more yellow cards (8) than any other player at Kolos Kovalivka. Oleg Kozhushko has collected 4 for FC Oleksandriya.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 25% of their matches, FC Oleksandriya in 29% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 25% of halftimes, FC Oleksandriya wins 29%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 3 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 2, FC Oleksandriya won 2, 1 draws.
  • Kolos Kovalivka scores 1.2 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.2 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Oleksandriya is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Oleksandriya is 0.8.
  • Kolos Kovalivka scores 1.15 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 33% of their goals between the minutes 61-75?
  • If Vadym Milko scores against FC Oleksandriya it will be his 5th goal for Kolos Kovalivka this season.
  • If Pavlo Orikhovsky receives a yellow card in today's match, he will be suspended after collecting 8 yellow cards so far this season.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
4
Перемог
9
Ігор
3
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:15 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
22.08.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершено ФК Олександрія
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 ФК Олександрія 0 - 2 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.04.2023 - 15:02 Колос 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Колос В
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024
11.05.2023 - 12:57 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 14:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Кривбас 2 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Інгулець Н
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Головні події
Сергій Чоботенко
25'
11'
Сергій Логінов ГООЛ!
4'
Кирило Ковалець ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Колос
32%
Нічия
32%
ФК Олександрія
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 21
    Євген Новак
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
    25
  • 17
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 7
    Володимир Лисенко
    Форвард
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
    4
  • 8
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 13
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 14
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
    11
  • 22
    Skorko, Danil
    Захисник
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Kravchenko, Sergiy
Статистика матчу
1
Удари в отвір
2
2
Кутові
1
1
ЖК
1
2
Удари повз
5
Штрафні
6
4
Фоли
5
2
Офсайди
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Колос - ФК Олександрія
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 2 хв.
43'
Навіс від Кравченка з правого флангу пролетів повз усіх гравців у штрафному.
40'
Гострий кут був у Мілька під час спроби завершити подачу штрафного з правого флангу на дальню стійку, тож у ворота він не влучив.
39'
Жовта картка
Мірошниченко на лівому фланзі захисту обіграв Ільїна, але потім ударив по ногах Кравченка.
36'
Офсайд
Навіс із лівого флангу на протилежний кут воротарського піймав Чорноморця в офсайді.
34'
Ці проблеми з правою ногою Ковальцю все-ніяк не дадуть спокою.
32'
Спроба Михайліченка на лівому фланзі чужого штрафного зачепитись за м'яч зазнала невдачі.
29'
Мілько на ближній перехопив подачу від Михайленка з лівого флангу.
26'
Небезпечний момент
Мірошніченко на силу пробив зі штрафного в центральній зоні, але Волинець перевів у лівий від себе кут поля.
25'
Жовта картка
Підставив ногу під просування Михайленка до центру штрафного Чоботенко.
23'
Заблоковано удар Михайленка з лівого флангу штрафного.
21'
Команда Вишняка володіє м'ячем, але загострень не вистачає.
19'
Бабогло зняв над воротарським подачу Кравченка з правого флангу.
18'
Лисенко перед воротарським замикав простріл Ільїна з правого флангу штрафного, але влучив у захисника поблизу себе.
15'
У Ковальця пошкодження в центрі поля.
13'
Закрили Колос на його половині поля. Виглядає команда Вишняка дуже ніяково.
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Із кутового на правому фланзі Мустафаєв подав на ближню, де Логінов завершив головою.
10'
Небезпечний момент
Навіс від Мустафаєва з правого флангу на ближній кут воротарського завершився ударом головою Кулакова у Волинця.
8'
Скорко виконав удар із розіграшу штрафного повз ліву стійку.
7'
Фол Чоботенка проти Кулакова перед власним штрафним.
6'
Небезпечний момент
Колос розвалився в центральній зоні захисту, звідки з меж штрафного бив Михайленко, але Волинець урятував!
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мустафаєв зіграв до правого флангу атаки на Ковальця, а того ніхто не зустрів під час зміщення до пів кола перед штрафним, звідки пішов удар під ближню стійку!
2'
Офсайд
Лисенка піймали до офсайду ще в центрі поля під час вибивання м'яча від Волинця.
1'
Мустафаєв на правому фланзі атаки сфолив уже на 30 секунді.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі Олександрія перемогла з рахунком 4:1.
Інфо
Олександрія йде п'ятою з 9 перемогами, 12 нічиїми та 4 поразками — 39 очок.
Інфо
Колос іде восьмим із 9 перемогами, 6 нічиїми та 10 поразками — 33 очки.
Запасні: Єрмаков, Горох, Савченко, Чубатий, Ващенко, Кожушко, Гунічев, Шулянський, Матюшенко, Бондаренко, Кобзар.
Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина — Михайленко, Сігеєв, Ковалець — Мустафаєв, Кулаков, Мірошніченко.
Запасні: Фесюн, Пахолюк, Зозуля, Золотов, Ємець, Криворучко, Мякушко, Велетень, Гусол, Ісаєнко, Попов.
Колос: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Новак, Чорноморець — Богданов, Мілько — Ільїн, Оріховський, Болбат — Лисенко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Роман Блавацький (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Колос (с. Ковалівка, Україна) зіграють ковалівський Колос та Олександрія.
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Анонс матчу Колос - ФК Олександрія 15.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Колос (Ковалевка) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 15.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Колос (Ковалевка) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Колос у попередньому футбольному матчі 05.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Kravchenko, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - ФК Олександрія можна подивитися 15.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший матч команди Колос був зіграний проти Верес - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший матч команди ФК Олександрія був зіграний проти СК Дніпро-1 - 11.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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