Колос - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Колос (Ковалевка) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 15.05.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между командами Колос (Ковалевка) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Колос у попередньому футбольному матчі 05.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 4:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Kravchenko, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Прошедший матч команди Колос був зіграний проти Верес - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Прошедший матч команди ФК Олександрія був зіграний проти СК Дніпро-1 - 11.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2024 та закінчився нічиєю.
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