Інгулець - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Інгулець - Шахтар 13.05.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 13.05.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Інгулець (Петрово) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Інгулець у попередньому футбольному матчі 05.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Kovalets, Sergiy Ivanovych и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Предыдущий поединок команди Інгулець був зіграний проти Рух - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти ФК Олександрія - 07.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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