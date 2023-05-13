Інгулець - Шахтар онлайн трансляція матчу

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.
Дата проведення матчу: 13.05.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между командами Інгулець (Петрово) та командою Шахтар (Донецк):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Інгулець у попередньому футбольному матчі 05.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Kovalets, Sergiy Ivanovych и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Предыдущий поединок команди Інгулець був зіграний проти Рух - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти ФК Олександрія - 07.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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