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Інгулець - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 травня 2023, 17:00 - Арена Львов . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
0 - 1
Оновити
67'
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
46' Osipenko, Oleg Вийшов: Melnychuk, Maksym
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
27%
Нічия
27%
Шахтар
45%
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk have previously won 4 of 6 matches against FC Ingulets Petrove.
  • During the last 6 meetings, FC Ingulets Petrove have won 0 times, there have been 0 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 6 times. The goal difference is 14-1 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against FC Ingulets Petrove (2-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 19% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 9 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost none of their last 5 away matches.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 6 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 4 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 8-3-1.
  • Vladyslav Klymenko has assisted the most goals for FC Ingulets Petrove with 3. Georgiy Sudakov is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (6).
  • Oleksandr Kozak has more yellow cards (5) than any other player at FC Ingulets Petrove. Lassina Franck Traore has collected 5 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Ingulets Petrove have not managed to score in their last 4 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 26 consecutive matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 25% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 36% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 25% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 36%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Ingulets Petrove won 0, FC Shakhtar Donetsk won 5, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.2 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Shakhtar Donetsk is 2.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.79 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.12 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 19% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
0
Перемог
5
Ігор
5
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
24.07.2021 - 19:30 Шахтар 2 - 1 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:00 Рух 3 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.04.2023 - 13:06 Інгулець 1 - 0 Завершено Рух В
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 Шахтар 1 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 14:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Львів В
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Головні події
Osipenko, Oleg
Вийшов: Melnychuk, Maksym
46'
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
27%
Нічия
27%
Шахтар
45%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 28
    Віталій Павлов
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 26
    Sydorenko, Vladyslav
    Захисник
  • 7
    Osipenko, Oleg
    Півзахисник
    46
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 15
    Андрій Коробенко
    Півзахисник
  • 27
    Kozyrenko, Yuriy
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Півзахисник
  • 17
    Артем Сітало
    Форвард
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 20
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 18
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 18
    Kelsy, Kevin
    Форвард
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Kovalets, Sergiy Ivanovych
  • Йовичевич, Игор
Статистика матчу
9
Штрафні
7
7
Фоли
8
3
Удари в отвір
7
1
Удари повз
7
6
Сейви
3
45%
Володіння м'ячем
55%
1
Кутові
3
2
Блоковано ударів
3
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - Шахтар
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
63'
Павлову наступив на ногу в пів колі перед чужим штрафним Бондаренко.
61'
Паламарчук у центрі штрафного перехопив передачу Степаненка на Сікана, який потім зіграв у ноги воротарю.
60'
Заміна
Гочолеішвілі вийшов замість Коноплі.
59'
Заміна
Сікан замінив Келсі.
58'
Степаненка в центрі поля вдарив по ногах Сидоренко.
56'
Конопля отримав пошкодження за підсумком зіткнення на правому фланзі захисту.
54'
Грав у м'яч Бондаренко в центрі поля проти Козиренка, але потім упав на суперника, тож це був фол.
52'
Трубін забрав до рук дальній удар із правого флангу від Головкіна.
51'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кутовий із лівого флангу Матвієнко виконав на ближню, де удару головою від Коноплі ніхто не запобіг.
50'
Небезпечний момент
Паламарчук дивним волейбольним прийомом відбив перед собою дальній удар Бондаря, а захисники підчистили на кутовий.
49'
Кутовий
Криськів із боротьби на лівому фланзі штрафного пробив над воротами від кута воротарського.
48'
Ударом головою на ближній Сітало завершував подачу з лівого флангу на ближню стійку від Смолякова, але спрямував м'яч до рук Трубіна.
47'
Матвієнко порушив правила на лівому фланзі атаки.
46'
Заміна
Мельничук вийшов замість Осипенка.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Це був найгірший тайм Шахтаря в цьому чемпіонаті. У команди Йовічевіча взагалі нічого не виходило в атаці, тоді як у захисті Інгулець навіть незначними зусиллями створив кілька непоганих нагод. Щось не працює.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Головкін зі штрафного влучив у власного партнера.
44'
Бондар зі спини атакував Сітала біля лівого флангу власного штранфого.
43'
Бондаренко виконав подачу з правого флангу, але Келсі завершив її невдалим ударом головою.
41'
Бондаренко затягнув м'яч до правого флангу чужого штрафного, після чого бив, але Степаненко закрив собою чужі ворота.
39'
Матвієнко виконав подачу з лівого флангу на голову Судакову, але той не спрямував м'яч у площину воріт.
37'
Чергове переведення до лівого флангу атаки на Матвієнка той дістати не зумів.
35'
Дає Шахтар суперникам вільно контролювати м'яч на власній половині. Геть не схожі на себе гості.
33'
Передачу Криськіва з лівого флангу штрафного назад Степаненко завершував ударом у дотик з-за меж штрафного, але рикошет спрямував м'яч до рук воротаря.
31'
Ракіцький зробив передачу на Келсі до лівого входу до штрафного, де той сфолив проти Павлова високою ногою.
30'
Судаков ударом зі штрафного влучив у Матвієнка, який щось забув поблизу стінки.
29'
Закидали м'яч до меж штрафного на Коноплю, якого в спину штовхнув Смоляков.
27'
Небезпечний момент
Покотили з лівого флангу до центрального входу до штрафного м'яч на Головкіна, той пробив під поперечину, але Трубін витягнув на кутовий!
25'
Ракіцький заблокував удар із правого флангу штрафного від Головкіна, який до цього проскочив повз двох суперників.
24'
Небезпечний момент
Пробивав здалеку з лівого флангу Судаков, проте Келсі перед воротами невдало підставив ногу.
23'
Жовта картка
Підкат від Осипенка на лівому фланзі атаки в спробі дістати м'яч пішов у ноги Коноплі.
22'
Закручений удар зі штрафного від Матвієнка пішов до рук воротарю.
20'
Келсі отримав поштовх у спину від Кучеренка перед чужим штрафним.
19'
Шахтар має серйозні проблеми з виходом під завершальний удар.
18'
Кутовий
Упорались захисники з подачею кутового з лівого флангу від Судакова.
16'
Небезпечний момент
Зубков у два дотики зупинив передачу Коноплі з правого флангу, розвернувся та пробив низом повз ближню стійку.
14'
Бондаренко у дотик продовжував передачу на Зубкова до правого флангу штрафного, але Павлов прочитав.
12'
Ракіцький відштовхнув Головкіна від м'яча в центрі поля.
11'
Звалився м'яч з ноги в Матвієнка та вийшов за лицьову під час отримання передачі до лівого флангу атаки.
9'
Донеччанам не дають вільно пересуватись чужою половино, але перевага з їхнього боку помітна.
7'
Павлов підставив спину на правому фланзі власного штрафного під фол Зубкова.
5'
Відскочив м'яч до Криськіва на лівому фланзі чужого штрафного, після влучання дальнього удару Степаненка в Судакова, проте добивання пішло повз дальню стійку.
4'
Небезпечний момент
Конопля з правого флангу штрафного виконав простріл до воротарського, де ногою зіграв Паламарчук, а з відскоку перед штрафним Степаненко поцілив над воротами.
2'
Не дали фол Смолякову за поштовх Бондаренка перед власним штрафним.
1'
Непогані швидкості від Інгульця на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Свисток
Матч начался
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Коментарі(1)
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fanatSD (донецк)
13.05.2023 о 18:00
смотреть на это позорище в исполнении шахтёра?тупо катают мяч не зная что делать.гнать йовичевича поганой метлой.зачем нужен такой тренер шахтёру?
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Анонс матчу Інгулець - Шахтар 13.05.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 13.05.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Інгулець (Петрово) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Інгулець у попередньому футбольному матчі 05.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Kovalets, Sergiy Ivanovych и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Шахтар можна подивитися 13.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Предыдущий поединок команди Інгулець був зіграний проти Рух - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти ФК Олександрія - 07.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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